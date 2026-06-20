La policía uruguaya que se viralizó por cantar el himno mientras trabaja en el estadio de Miami

Silvia Nadal, policía uruguaya radicada en Miami, fue grabada cantando desde su puesto de seguridad y el video difundido por la FIFA se volvió viral en redes. (FIFA)

Silvia Nadal, una policía uruguaya radicada en Miami, se volvió viral durante el debut de Uruguay ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo en el Estadio de Miami, después de que la FIFA publicara un video suyo en sus redes oficiales.

La grabación superó los 129.000 “me gusta” y quedó cerca de los tres millones de visualizaciones en Instagram. En los comentarios del posteo, Nadal contó que lleva 28 años fuera de Uruguay y que vive en Miami.

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Por protocolo de seguridad, la agente debía permanecer de espaldas al campo y enfocada en la tribuna. En las imágenes se la vio cantar “Cielo de un solo color”, el tema de No Te Va Gustar, mientras custodiaba a los hinchas en el sector asignado.

En otra secuencia del video, un fanático le alcanzó desde la grada un pin con el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Ella se acercó para recibirlo y lo besó antes de guardarlo, en un gesto que los usuarios interpretaron como identificación con la selección.

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“Momento inolvidable para mí que llevo 28 años fuera del “paisito” querido y viviendo acá en Miami. Piel de gallina al escuchar el himno, ganas de llorar al no poder gritar el gol, sufrimiento con alegría, muchas emociones. Gracias a quien sea que capturó este momento”, escribió Nadal al intervenir en la conversación del posteo, donde se multiplicaron mensajes de uruguayos que la felicitaron y de usuarios que destacaron la escena.

En otra respuesta, agregó una frase en inglés que resumió su vínculo con el país: “Puedes sacar a un uruguayo de Uruguay, pero no puedes sacar a Uruguay de un uruguayo”.

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El episodio se produjo durante el primer partido del Mundial disputado en el estadio identificado durante el torneo como Miami Stadium, un debut que atrajo a hinchas de distintos países y que se convirtió en uno de los primeros eventos del certamen en el sur de Florida, de acuerdo con coberturas de medios locales de Estados Unidos.

La cobertura local en Miami

Una oficial de seguridad con uniforme color caqui y distintivos en el pecho aplaude sonriente frente a una multitud en un estadio de fútbol (Captura de video)

En su cobertura sobre lo que significó para la ciudad la llegada del Mundial y el primer partido en esa sede, Axios Miami describió la jornada del debut de Uruguay ante Arabia Saudita y el ambiente que se vivió en los alrededores del estadio, en una ciudad que se preparó para recibir a miles de fanáticos.

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También CBS News Miami publicó una crónica del partido en la que reseñó el clima en el estadio, el marco de hinchas y el desarrollo del encuentro, en un estreno que tuvo atención local por tratarse del primer partido mundialista disputado en el sur de Florida.

En esa cobertura, el medio subrayó el carácter de evento para la ciudad y el movimiento generado por la presencia de público.

En otra nota vinculada a esa misma fecha, Axios Miami informó sobre inconvenientes logísticos que afectaron a parte del público, con espectadores que no lograron ingresar a tiempo por confusiones relacionadas con el transporte hacia el estadio. Ese tipo de situaciones volvió a poner en primer plano los operativos de acceso, el control de ingresos y la necesidad de coordinación durante un torneo con múltiples sedes y alta demanda de movilidad.

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Cómo se viralizó el video

Una mujer con uniforme y gorra, equipada con gafas de sol y radio, sonríe desde una posición elevada con vistas al campo de juego y las gradas de un estadio de fútbol (Captura de video)

En ese contexto, el video de Nadal circuló con fuerza por el contraste entre el protocolo de un operativo de seguridad —que exige a los agentes priorizar la vigilancia de la tribuna— y una reacción personal que quedó registrada por un hincha. La escena mostró a la policía cantando un tema asociado a la hinchada uruguaya y, luego, aceptando un recuerdo con el escudo de la AUF desde la grada, lo que impulsó una ola de comentarios.

El posteo de la FIFA funcionó como amplificador: al publicarlo en sus redes oficiales, la entidad lo expuso a una audiencia global y aceleró su difusión. A partir de esa publicación, los usuarios replicaron fragmentos del video y centraron la conversación en el perfil de la protagonista, a quien identificaron por su participación en los comentarios.

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La intervención de Nadal aportó un dato personal que reorientó la lectura de la escena: su vida fuera de Uruguay durante 28 años y su residencia actual en Miami. Ese mensaje, además, sumó detalles sobre lo que sintió al escuchar el himno en el estadio y sobre la tensión de cumplir con el protocolo sin poder gritar un gol, un contraste que varios usuarios mencionaron al comentar la publicación.