Estados Unidos

La policía uruguaya que se viralizó por cantar el himno mientras trabaja en el estadio de Miami

Silvia Nadal tuvo que prestar servicio en el partido entre Uruguay ante Arabia Saudita y los hinchas registraron el momento que se difundió en redes sociales

Guardar

Silvia Nadal, policía uruguaya radicada en Miami, fue grabada cantando desde su puesto de seguridad y el video difundido por la FIFA se volvió viral en redes. (FIFA)

Silvia Nadal, una policía uruguaya radicada en Miami, se volvió viral durante el debut de Uruguay ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo en el Estadio de Miami, después de que la FIFA publicara un video suyo en sus redes oficiales.

La grabación superó los 129.000 “me gusta” y quedó cerca de los tres millones de visualizaciones en Instagram. En los comentarios del posteo, Nadal contó que lleva 28 años fuera de Uruguay y que vive en Miami.

PUBLICIDAD

Por protocolo de seguridad, la agente debía permanecer de espaldas al campo y enfocada en la tribuna. En las imágenes se la vio cantar “Cielo de un solo color”, el tema de No Te Va Gustar, mientras custodiaba a los hinchas en el sector asignado.

En otra secuencia del video, un fanático le alcanzó desde la grada un pin con el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Ella se acercó para recibirlo y lo besó antes de guardarlo, en un gesto que los usuarios interpretaron como identificación con la selección.

PUBLICIDAD

“Momento inolvidable para mí que llevo 28 años fuera del “paisito” querido y viviendo acá en Miami. Piel de gallina al escuchar el himno, ganas de llorar al no poder gritar el gol, sufrimiento con alegría, muchas emociones. Gracias a quien sea que capturó este momento”, escribió Nadal al intervenir en la conversación del posteo, donde se multiplicaron mensajes de uruguayos que la felicitaron y de usuarios que destacaron la escena.

En otra respuesta, agregó una frase en inglés que resumió su vínculo con el país: “Puedes sacar a un uruguayo de Uruguay, pero no puedes sacar a Uruguay de un uruguayo”.

El episodio se produjo durante el primer partido del Mundial disputado en el estadio identificado durante el torneo como Miami Stadium, un debut que atrajo a hinchas de distintos países y que se convirtió en uno de los primeros eventos del certamen en el sur de Florida, de acuerdo con coberturas de medios locales de Estados Unidos.

La cobertura local en Miami

Mujer con uniforme color caqui, insignia de estrella y parche en el brazo aplaudiendo, en un estadio de fútbol con multitud de espectadores y fotógrafos
Una oficial de seguridad con uniforme color caqui y distintivos en el pecho aplaude sonriente frente a una multitud en un estadio de fútbol (Captura de video)

En su cobertura sobre lo que significó para la ciudad la llegada del Mundial y el primer partido en esa sede, Axios Miami describió la jornada del debut de Uruguay ante Arabia Saudita y el ambiente que se vivió en los alrededores del estadio, en una ciudad que se preparó para recibir a miles de fanáticos.

También CBS News Miami publicó una crónica del partido en la que reseñó el clima en el estadio, el marco de hinchas y el desarrollo del encuentro, en un estreno que tuvo atención local por tratarse del primer partido mundialista disputado en el sur de Florida.

En esa cobertura, el medio subrayó el carácter de evento para la ciudad y el movimiento generado por la presencia de público.

En otra nota vinculada a esa misma fecha, Axios Miami informó sobre inconvenientes logísticos que afectaron a parte del público, con espectadores que no lograron ingresar a tiempo por confusiones relacionadas con el transporte hacia el estadio. Ese tipo de situaciones volvió a poner en primer plano los operativos de acceso, el control de ingresos y la necesidad de coordinación durante un torneo con múltiples sedes y alta demanda de movilidad.

Cómo se viralizó el video

Mujer con gorra marrón, gafas de sol y uniforme beige. Al fondo, un estadio de fútbol con campo de juego verde y gradas con asientos
Una mujer con uniforme y gorra, equipada con gafas de sol y radio, sonríe desde una posición elevada con vistas al campo de juego y las gradas de un estadio de fútbol (Captura de video)

En ese contexto, el video de Nadal circuló con fuerza por el contraste entre el protocolo de un operativo de seguridad —que exige a los agentes priorizar la vigilancia de la tribuna— y una reacción personal que quedó registrada por un hincha. La escena mostró a la policía cantando un tema asociado a la hinchada uruguaya y, luego, aceptando un recuerdo con el escudo de la AUF desde la grada, lo que impulsó una ola de comentarios.

El posteo de la FIFA funcionó como amplificador: al publicarlo en sus redes oficiales, la entidad lo expuso a una audiencia global y aceleró su difusión. A partir de esa publicación, los usuarios replicaron fragmentos del video y centraron la conversación en el perfil de la protagonista, a quien identificaron por su participación en los comentarios.

La intervención de Nadal aportó un dato personal que reorientó la lectura de la escena: su vida fuera de Uruguay durante 28 años y su residencia actual en Miami. Ese mensaje, además, sumó detalles sobre lo que sintió al escuchar el himno en el estadio y sobre la tensión de cumplir con el protocolo sin poder gritar un gol, un contraste que varios usuarios mencionaron al comentar la publicación.

Temas Relacionados

FIFAMiamiSelección de UruguayCopa del MundoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio revela cómo el calor extremo pone en riesgo la salud de los sobrevivientes de cáncer

La investigación documentó casos de agotamiento, confusión y hospitalizaciones, además de cambios drásticos en la rutina para reducir la exposición a las altas temperaturas

Un estudio revela cómo el calor extremo pone en riesgo la salud de los sobrevivientes de cáncer

Alerta por calor extremo en el Gran Cañón: días atrás tres excursionistas murieron por las altas temperaturas

El aviso rige del mediodía del lunes al martes, con máximas de hasta 43 grados en Phantom Ranch y un pedido de evitar travesías exigentes al mediodía

Alerta por calor extremo en el Gran Cañón: días atrás tres excursionistas murieron por las altas temperaturas

Una pareja de Florida a la que le dieron un embrión equivocado conservará la custodia permanente de su hija

El acuerdo alcanzado con la familia biológica cerró la disputa judicial por la bebé nacida mediante fecundación in vitro en Orlando, luego de que las pruebas confirmaran la falta de parentesco genético con quienes la criaron

Una pareja de Florida a la que le dieron un embrión equivocado conservará la custodia permanente de su hija

Quince niños y un adulto fueron rescatados después de que una atracción se atascara en el parque de diversiones Adventureland en Long Island

La falla ocurrió el viernes poco antes de las 19:30 en el parque de Long Island, a 7,6 metros de altura, y obligó a un operativo con cuerdas y plataformas que duró casi tres horas

Quince niños y un adulto fueron rescatados después de que una atracción se atascara en el parque de diversiones Adventureland en Long Island

Retiran del mercado un antidepresivo por contener niveles elevados de un compuesto potencialmente cancerígeno

La medida se adoptó tras detectarse una desviación en los controles de calidad durante procesos de fabricación y revisión interna

Retiran del mercado un antidepresivo por contener niveles elevados de un compuesto potencialmente cancerígeno

TECNO

Estos son los 20 modelos que ya pueden actualizarse a Android 17

Estos son los 20 modelos que ya pueden actualizarse a Android 17

La inesperada mejora de la nueva actualización de Windows 11: Photoshop funciona más rápido

Diseñan planta solar espacial que transmitirá energía a más de 36.000 kilómetros de la Tierra

Cómo ver gratis Las Guerreras K-pop solo por hoy

De la fábrica a la cocina: robot de 3 brazos corta pescado con una precisión del 95%

ENTRETENIMIENTO

El triste final de Daveigh Chase, la actriz de ‘El Aro’: “Las drogas se apoderaron de ella”

El triste final de Daveigh Chase, la actriz de ‘El Aro’: “Las drogas se apoderaron de ella”

De ‘La familia Ingalls’ a ‘Malcolm in the Middle’: la historia que une a Michael Landon con la exitosa sitcom

La película “Toy Story 5″ rompe récords con 71 millones de dólares en su estreno y apunta a un debut histórico

Dua Lipa compartió las primeras fotos de su boda con Callum Turner en Sicilia: el impactante vestido de Chanel

Las 10 mejores películas de Pixar hasta el momento, según la crítica internacional

MUNDO

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió rumbo a Suiza para encabezar las negociaciones de paz con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió rumbo a Suiza para encabezar las negociaciones de paz con Irán

Nuevo golpe de Ucrania contra el petróleo ruso: Kiev atacó una de las refinerías más importantes del país

Limpió un río contaminado, retiró 200 bolsas de basura y podría enfrentar hasta dos años de prisión

Trump advirtió que EEUU podría imponer peajes en Ormuz si el régimen de Irán no llega a un acuerdo final en 60 días

Dos soldados israelíes murieron en combates con el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano