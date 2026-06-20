La tarde de Sofía Jujuy Jiménez y Juli Poggio en un yate en Miami: tragos, amigos y diversión

Sofía Jujuy Jiménez se tomó un recreo del Mundial 2026 y lo aprovechó a bordo de un yate en Miami. La modelo y conductora, que se encuentra en la ciudad estadounidense para cubrir el torneo que se disputa entre Estados Unidos, Canadá y México, pasó una jornada en alta mar junto a un grupo de amigos que comparten el mismo destino mundialista. Las imágenes que compartió en sus redes sociales mostraron sol, agua y mucho buen humor.

Desde cubierta, con el skyline de la ciudad recortado contra el cielo azul, Jujuy registró cada momento de una jornada que arrancó con poses en solitario y terminó con fotos grupales al atardecer. Jujuy no estuvo sola. La acompañaron figuras del mundo del espectáculo y las redes sociales argentinas que también viajaron a Estados Unidos en el marco del Mundial 2026: Juli Poggio, Nacho Castañares y Leandro Saifir..

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Todos llegaron a Miami por las mismas razones vinculadas al torneo, y el día en el yate funcionó como punto de encuentro entre obligaciones laborales. Una de las imágenes más distendidas del álbum fue la selfie de Jujuy junto a Nacho Castañares: él con un vaso en la mano y haciendo señas a cámara, ella riendo con el pelo húmedo y el bikini tostado, apoyada sobre su hombro.

Sofía apostó por un pareo de red para elevar el look veraniego

En una pausa en su agenda en el Mundial, Jujuy apostó por una tarde en alta mar

La modelo eligió una bikini clásica de color marrón y la acompañó con un sombrero de cowgirl

Otro de los momentos del día quedó registrado en la foto grupal donde aparecen los cuatro: Leandro Saifir y Nacho Castañares flanquean a Jujuy y Juli Poggio, con el horizonte acuático de Miami detrás. También hubo lugar para un retrato más íntimo entre Jujuy y Sasovsky, capturado al caer la tarde con la cubierta del yate de fondo.

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Para la jornada en el agua, Jujuy apostó por una paleta monocromática en tonos tierra. El conjunto se centró en un bikini triangular en tono tostado, de corte clásico con tiras atadas, que combinó con un pareo de red tejida en marrón oscuro con pequeños detalles de monedas en el borde inferior.

El accesorio que definió el look fue un sombrero cowboy marrón de ala ancha, con una hebilla plateada en forma de corazón como detalle central. Lo llevó puesto en prácticamente todas las fotos, tanto en las tomas en solitario como en las grupales, y se convirtió en el elemento más reconocible de su apuesta del día.

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Juli, por su parte, eligió un camino diferente: bikini triangular en amarillo dorado con copa estructurada y detalle de concha marina al centro, combinado con una falda satinada del mismo color. Las dos amigas posaron juntas tomando sol en cubierta, recostadas sobre el casco de la embarcación.

Con el horizonte de Miami de fondo, el grupo mostró su costado más sensual

Sofía y Juli posan recostadas en la cubierta de un yate en Miami

Jujuy sonríe mientras posa Nacho en la proa del yate (Instagram)

El álbum arrancó con Jujuy sola en cubierta, de frente a la cámara, con el agua verde esmeralda de la bahía de Miami detrás y palmeras a lo lejos. En esa toma, el sombrero cowboy y el pareo de red tejida ya marcaban la estética del día.

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Las siguientes imágenes la mostraron posando de espaldas, con el skyline urbano al fondo: primero desde adentro de la embarcación, en una escalera de madera con vista al agua; luego desde cubierta, de perfil, con el viento moviendo el pelo húmedo.

Una de las fotos más llamativas fue la que la mostró con los brazos abiertos y una carcajada, apoyada en la baranda metálica del yate, con el sol de la tarde pegando de lleno. Otra la registró en primer plano, con los ojos cerrados y el skyline de Miami difuminado en el horizonte, en una toma que transmitió el clima de descanso de la jornada.

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El cierre del álbum llegó con las fotos grupales al atardecer, cuando la luz empezó a bajar y el ambiente en cubierta se volvió más relajado. Jujuy y Sasovsky posaron juntos en un selfie espontáneo, y el grupo de los cuatro —Jujuy, Juli, Nacho y Leandro— cerró la tarde con una foto de conjunto frente al agua, con la ciudad al fondo.