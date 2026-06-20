La reacción de Benjamín Vicuña tras la confesión de su hijo: “Papá, quiero ser actor”

Benjamín Vicuña cuenta qué sintió al asumir “Secreto en la montaña”

Más allá de la polémica y las críticas en redes sociales, Benjamín Vicuña disfruta del éxito y conversación que genera su rol en Secreto en la montaña. En ese marco, en las últimas horas, el actor contó cómo vive este momento y la trascendental frase que le dijo su hijo al ver la obra.

“¿Cuál fue la primera reacción cuando te ofrecieron este papel?”, le consultó Catalina Dlugi al chileno, quien comentó: “Una profunda ilusión. Son esos amores a primera vista, un gran material, una gran película y la convicción de que íbamos a hacer un gran trabajo. Así que fue un poquito instantáneo. No hubo histeriqueo, nada, fue un sí automático”.

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Luego, con la idea de entender mejor cómo llevaba adelante su papel, la conductora le preguntó qué tipo de educación había recibido respecto a relaciones entre personas del mismo sexo. “En mi caso, Chile es bastante más conservador en ese sentido. Los años también ’80 o ’90, donde el humor, la televisión, el mundo atrasaba muchísimo. Quizás no tanto como el contexto de nuestra obra de teatro, pero claramente hoy se ha avanzado, aparentemente, y eso es una de las cosas que a veces, por lo que creemos que esta obra es necesaria. Porque se cree que se avanza a propósito de la educación en los colegios y todo, pero sigue existiendo, sigue existiendo mucho prejuicio, mucha homofobia, mucho... eso, mucho dolor en lo que debería ser una elección libre y en donde quizás deberíamos acompañar todos como sociedad”, explicó Vicuña.

Fue entonces cuando Benjamín contó las devoluciones que recibió y cómo notaba al público: “La gente se conmueve, se emocionan con esta historia, pero el vehículo o por donde transitamos también hay humor para encontrar ese amor profundo, utilizamos las herramientas del humor. Creo que también eso, una adaptación de llevar esta película a la calle Corrientes, creo que es necesario también, ¿no? Poder empatizar y muchas veces ablandar al público con algunos chistes, con algunos guiños, pero luego lo que contamos es una gran historia de amor y hay también ahí un sustento que la gente creemos que disfruta, se emociona y da para pensar”.

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El hijo de Benjamín Vicuña vio la obra y le dijo una frase que lo quebró

Luego, Dlugi quiso saber qué sentía cuando el público aplaudía durante el beso entre Vicuña y Esteban Lamothe. Tras un instante de silencio, Benjamín afirmó: “Es curioso. Sí, no aplauden solo ahí, aplauden en varios lugares. Aplauden también el desnudo acá del compañero. Pero yo creo que eso es bonito, porque es como cuando se habla una expresión que quizás la gente no entiende, pero que el famoso feedback o ese diálogo con el público, cómo respira, cómo se emociona. Nosotros sabemos perfectamente cuando el público está llorando, cuando a la gente le caen lágrimas, cuando la gente aplaude. No solo las comedias se escuchan, los dramas también. Y eso es hermoso. Nosotros miramos al final también al público con los ojos llorosos, aplaudiendo, muchas veces de pie. Y eso es nuestro gran pago, por eso venimos acá, por ese contacto hermoso que sucede y también que ha quedado registrado también en algunas notas, cómo la gente espera afuera de la sala y te cuentan cómo les pegó la obra”.

Benjamín Vicuña habla del “sí automático” que dio cuando le ofrecieron el rol (@benjaminvicuna.ok)

Para cerrar, llegó la pregunta más personal de todas, cómo había reaccionado el hijo mayor de Benjamín al ver la obra. Claramente emocionado, el chileno respondió: “Vino mi Bauti y entre otras cosas me dijo que quiere ser actor. Imaginate lo fuerte que le pegó y me dio un abrazo, me dijo que estaba orgulloso y de eso se trata”.

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Días atrás, la cuenta de Instagram de Secreto en la montaña publicó un video con una selección de comentarios homofóbicos que recibió la obra y la respuesta fue directa. Benjamín Vicuña apareció en el mismo clip con una postura firme y contundente, repudiando aquellos mensajes: “Comentarios como estos solo nos confirman que nuestra obra Secreto en la montaña es absolutamente necesaria hoy”. La publicación acumuló más de 2.600 likes y 117 comentarios en pocas horas.

Secreto en la montaña es la adaptación teatral de Brokeback Mountain, la película de Ang Lee que en 2005 sacudió al mundo con la historia de amor entre dos vaqueros. La versión escénica reúne a Vicuña y Lamothe bajo la dirección de Javier Daulte, con guion adaptado por Marcos Carnavale. El elenco se completa con Laura Paredes y Gabriel Tocastro. La obra se presenta en el Multiteatro, sobre la calle Corrientes de Buenos Aires, y ya tuvo versiones previas en Inglaterra y Brasil.

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