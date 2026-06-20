Costa Rica

Costa Rica: El Instituto Meteorológico Nacional advierte un fin de semana con más lluvias por la Onda Tropical 14

La cercanía del sistema y la persistencia de la Zona de Convergencia Intertropical elevarán el riesgo de inundaciones y tormentas eléctricas, con los mayores efectos previstos en el Pacífico y el Caribe

Guardar
Google icon
Costa Rica enfrentará un aumento de las lluvias por la cercanía de la Onda Tropical #14 y la persistencia de la Zona de Convergencia Intertropical. (Cortesía: IMN)
Costa Rica enfrentará un aumento de las lluvias por la cercanía de la Onda Tropical #14 y la persistencia de la Zona de Convergencia Intertropical. (Cortesía: IMN)

Costa Rica enfrenta este fin de semana un aumento de las lluvias por la cercanía de la Onda Tropical #14 y la persistencia de la Zona de Convergencia Intertropical, un escenario que eleva el riesgo de inundaciones, saturación de alcantarillado y tormentas eléctricas en varias regiones del país.

El pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional indica que durante la tarde del domingo la inestabilidad asociada al sistema podría reforzar las precipitaciones en el Pacífico, el Valle Central y las montañas del Caribe, con acumulados de 10 a 40 mm en seis horas y máximos puntuales de hasta 80 mm. En el Caribe marítimo, sectores costeros del Caribe y la Zona Norte, para la madrugada y la mañana del domingo se estiman entre 20 y 50 mm en 12 horas.

PUBLICIDAD

Según el Instituto Meteorológico Nacional CR, las zonas con mayor probabilidad de lluvias este fin de semana son la Zona Norte, el Caribe, las montañas cercanas al Valle Central y áreas costeras del Pacífico. La Comisión Nacional de Emergencias pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial y tomar previsiones ante el aumento esperado de las precipitaciones.

Este sábado ya se registraron aguaceros con tormenta en Heredia y otras regiones

En su diagnóstico de las 16:15 del 20 de junio de 2026, el IMN reportó que la Zona de Convergencia Intertropical se mantenía cerca del territorio nacional y favorecía aguaceros con tormenta eléctrica en el centro y oeste del Valle Central, además de las montañas de la Zona Norte. En esas regiones se registraron acumulados de cinco a 30 mm en las tres horas previas, con máximos localizados de 47 mm en Santa Lucía y 43 mm en San Joaquín, ambos en Heredia.

PUBLICIDAD

El pronóstico del IMN prevé para el domingo acumulados de 10 a 40 mm en seis horas y máximos de hasta 80 mm en el Pacífico, el Valle Central y las montañas del Caribe. (Imagen de cortesía)
El pronóstico del IMN prevé para el domingo acumulados de 10 a 40 mm en seis horas y máximos de hasta 80 mm en el Pacífico, el Valle Central y las montañas del Caribe. (Imagen de cortesía)

La institución también informó lluvias con tormenta eléctrica de forma localizada en regiones montañosas del Caribe y del Pacífico Central, el sur del Pacífico Norte, en las cercanías de Orotina, y el Pacífico Sur. En esos puntos, los acumulados no superaban los 15 mm en las seis horas previas.

El organismo detalló además que la Onda Tropical #14 se localizaba sobre los 82°O. Para el resto de la tarde de este sábado, previó actividad lluviosa dispersa cerca del eje montañoso central, con incidencia en el Pacífico Central y Sur, la Zona Norte, el Valle Central y, en menor medida, el Caribe.

El pronóstico añade que esa actividad tendería a disminuir gradualmente en intensidad y cobertura conforme avanzara la tarde. Aun así, se estimaron acumulados de 10 a 30 mm en períodos de seis horas, con máximos puntuales de 40 a 50 mm en el Valle Central y las montañas de la Zona Norte.

El domingo concentrará la mayor inestabilidad en el Caribe, el Pacífico y el Valle Central

El IMN prevé el ingreso de la onda tropical durante la madrugada del domingo. Esa condición favorecerá lluvias y aguaceros en la región marítima del Caribe durante la madrugada y la mañana, con posibilidad de extensión hacia sectores costeros caribeños y la Zona Norte.

Durante la tarde del domingo, la inestabilidad vinculada al paso de la OT#14 reforzará las precipitaciones en las regiones del Pacífico, el Valle Central y las montañas del Caribe. El instituto anticipa aguaceros acompañados de tormenta eléctrica y señala que las lluvias en el Pacífico podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

El Caribe marítimo, sectores costeros del Caribe y la Zona Norte recibirían entre 20 y 50 mm de lluvia en 12 horas durante la madrugada y la mañana del domingo.
El Caribe marítimo, sectores costeros del Caribe y la Zona Norte recibirían entre 20 y 50 mm de lluvia en 12 horas durante la madrugada y la mañana del domingo.

La advertencia oficial pone atención especial en el Pacífico Sur por los niveles de saturación presentes en los suelos. También recomienda precaución en zonas urbanas por la posible saturación de los sistemas de alcantarillado.

Entre las medidas de prevención, el instituto aconseja evitar sectores propensos a inundaciones por posible saturación de quebradas o desagües. También pide extremar cuidados durante tormentas eléctricas o ante ráfagas fuertes cerca de nubes de tormenta, porque podrían caer ramas, tendido eléctrico u otros objetos.

De acuerdo con el IMN, esas ráfagas pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados. La institución pidió seguir la información por sus canales oficiales en X, Facebook, su sitio web y su canal de WhatsApp.

Temas Relacionados

Onda TropicalTemporada de lluviasInundacionesCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Asfura recorre zonas devastadas por ataques rusos en Ucrania y expresa solidaridad con la población

El presidente Nasry Asfura visitó edificios e infraestructuras afectadas por recientes ataques rusos en Ucrania y reiteró el respaldo de Honduras al pueblo ucraniano.

Asfura recorre zonas devastadas por ataques rusos en Ucrania y expresa solidaridad con la población

Los panameños vuelven a pedir salarios más altos, pero siguen por debajo de los niveles de 2025

El salario promedio solicitado por quienes buscan empleo alcanzó los $994 mensuales, mientras que Seguridad Informática e Ingeniería Civil lideran las aspiraciones más altas.

Los panameños vuelven a pedir salarios más altos, pero siguen por debajo de los niveles de 2025

Autoridades investigan las causas del incendio en el hotel Viva Dominicus Beach de República Dominicana

El Centro de Operaciones de Emergencias informó que la comisión técnica establecerá el origen del siniestro tras finalizar la evaluación, mientras el complejo turístico sostiene que la protección de visitantes y personal guió la respuesta.

Autoridades investigan las causas del incendio en el hotel Viva Dominicus Beach de República Dominicana

La Policía Nacional Civil despliega elementos en Antigua Guatemala por la Caminata del Orgullo 2026

La vigilancia se instaló desde temprano en el área del Obelisco y otros puntos, con agentes, vallas y cierres viales, mientras la comunidad ultimaba la agenda cultural el desfile de esta tarde.

La Policía Nacional Civil despliega elementos en Antigua Guatemala por la Caminata del Orgullo 2026

El trágico final de la italiana que lo dejó todo por una nueva vida y murió en el incendio de República Dominicana

La misma tierra caribeña que eligió como su hogar, donde encontró el amor y formó una familia, fue el escenario de su inesperado adiós. Francesca Valentino, originaria de Caserta, Italia, perdió la vida durante el incendio que destruyó gran parte de un conocido complejo turístico en Bayahíbe

El trágico final de la italiana que lo dejó todo por una nueva vida y murió en el incendio de República Dominicana

TECNO

Estos son los 20 modelos que ya pueden actualizarse a Android 17

Estos son los 20 modelos que ya pueden actualizarse a Android 17

La inesperada mejora de la nueva actualización de Windows 11: Photoshop funciona más rápido

Diseñan planta solar espacial que transmitirá energía a más de 36.000 kilómetros de la Tierra

Cómo ver gratis Las Guerreras K-pop solo por hoy

De la fábrica a la cocina: robot de 3 brazos corta pescado con una precisión del 95%

ENTRETENIMIENTO

El triste final de Daveigh Chase, la actriz de ‘El Aro’: “Las drogas se apoderaron de ella”

El triste final de Daveigh Chase, la actriz de ‘El Aro’: “Las drogas se apoderaron de ella”

De ‘La familia Ingalls’ a ‘Malcolm in the Middle’: la historia que une a Michael Landon con la exitosa sitcom

La película “Toy Story 5″ rompe récords con 71 millones de dólares en su estreno y apunta a un debut histórico

Dua Lipa compartió las primeras fotos de su boda con Callum Turner en Sicilia: el impactante vestido de Chanel

Las 10 mejores películas de Pixar hasta el momento, según la crítica internacional

MUNDO

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió rumbo a Suiza para encabezar las negociaciones de paz con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió rumbo a Suiza para encabezar las negociaciones de paz con Irán

Nuevo golpe de Ucrania contra el petróleo ruso: Kiev atacó una de las refinerías más importantes del país

Limpió un río contaminado, retiró 200 bolsas de basura y podría enfrentar hasta dos años de prisión

Trump advirtió que EEUU podría imponer peajes en Ormuz si el régimen de Irán no llega a un acuerdo final en 60 días

Dos soldados israelíes murieron en combates con el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano