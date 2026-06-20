Costa Rica: El Instituto Meteorológico Nacional advierte un fin de semana con más lluvias por la Onda Tropical 14

Costa Rica enfrentará un aumento de las lluvias por la cercanía de la Onda Tropical #14 y la persistencia de la Zona de Convergencia Intertropical. (Cortesía: IMN)

Costa Rica enfrenta este fin de semana un aumento de las lluvias por la cercanía de la Onda Tropical #14 y la persistencia de la Zona de Convergencia Intertropical, un escenario que eleva el riesgo de inundaciones, saturación de alcantarillado y tormentas eléctricas en varias regiones del país.

El pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional indica que durante la tarde del domingo la inestabilidad asociada al sistema podría reforzar las precipitaciones en el Pacífico, el Valle Central y las montañas del Caribe, con acumulados de 10 a 40 mm en seis horas y máximos puntuales de hasta 80 mm. En el Caribe marítimo, sectores costeros del Caribe y la Zona Norte, para la madrugada y la mañana del domingo se estiman entre 20 y 50 mm en 12 horas.

PUBLICIDAD

Según el Instituto Meteorológico Nacional CR, las zonas con mayor probabilidad de lluvias este fin de semana son la Zona Norte, el Caribe, las montañas cercanas al Valle Central y áreas costeras del Pacífico. La Comisión Nacional de Emergencias pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial y tomar previsiones ante el aumento esperado de las precipitaciones.

Este sábado ya se registraron aguaceros con tormenta en Heredia y otras regiones

En su diagnóstico de las 16:15 del 20 de junio de 2026, el IMN reportó que la Zona de Convergencia Intertropical se mantenía cerca del territorio nacional y favorecía aguaceros con tormenta eléctrica en el centro y oeste del Valle Central, además de las montañas de la Zona Norte. En esas regiones se registraron acumulados de cinco a 30 mm en las tres horas previas, con máximos localizados de 47 mm en Santa Lucía y 43 mm en San Joaquín, ambos en Heredia.

PUBLICIDAD

El pronóstico del IMN prevé para el domingo acumulados de 10 a 40 mm en seis horas y máximos de hasta 80 mm en el Pacífico, el Valle Central y las montañas del Caribe. (Imagen de cortesía)

La institución también informó lluvias con tormenta eléctrica de forma localizada en regiones montañosas del Caribe y del Pacífico Central, el sur del Pacífico Norte, en las cercanías de Orotina, y el Pacífico Sur. En esos puntos, los acumulados no superaban los 15 mm en las seis horas previas.

El organismo detalló además que la Onda Tropical #14 se localizaba sobre los 82°O. Para el resto de la tarde de este sábado, previó actividad lluviosa dispersa cerca del eje montañoso central, con incidencia en el Pacífico Central y Sur, la Zona Norte, el Valle Central y, en menor medida, el Caribe.

PUBLICIDAD

El pronóstico añade que esa actividad tendería a disminuir gradualmente en intensidad y cobertura conforme avanzara la tarde. Aun así, se estimaron acumulados de 10 a 30 mm en períodos de seis horas, con máximos puntuales de 40 a 50 mm en el Valle Central y las montañas de la Zona Norte.

El domingo concentrará la mayor inestabilidad en el Caribe, el Pacífico y el Valle Central

El IMN prevé el ingreso de la onda tropical durante la madrugada del domingo. Esa condición favorecerá lluvias y aguaceros en la región marítima del Caribe durante la madrugada y la mañana, con posibilidad de extensión hacia sectores costeros caribeños y la Zona Norte.

Durante la tarde del domingo, la inestabilidad vinculada al paso de la OT#14 reforzará las precipitaciones en las regiones del Pacífico, el Valle Central y las montañas del Caribe. El instituto anticipa aguaceros acompañados de tormenta eléctrica y señala que las lluvias en el Pacífico podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

PUBLICIDAD

El Caribe marítimo, sectores costeros del Caribe y la Zona Norte recibirían entre 20 y 50 mm de lluvia en 12 horas durante la madrugada y la mañana del domingo.

La advertencia oficial pone atención especial en el Pacífico Sur por los niveles de saturación presentes en los suelos. También recomienda precaución en zonas urbanas por la posible saturación de los sistemas de alcantarillado.

Entre las medidas de prevención, el instituto aconseja evitar sectores propensos a inundaciones por posible saturación de quebradas o desagües. También pide extremar cuidados durante tormentas eléctricas o ante ráfagas fuertes cerca de nubes de tormenta, porque podrían caer ramas, tendido eléctrico u otros objetos.

De acuerdo con el IMN, esas ráfagas pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados. La institución pidió seguir la información por sus canales oficiales en X, Facebook, su sitio web y su canal de WhatsApp.

PUBLICIDAD