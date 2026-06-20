República Dominicana: Más del 95% de los embarazos adolescentes del primer trimestre de 2026 corresponde a mujeres de 15 a 19 años

El grupo de 15 a 19 años concentró 95.58% de los embarazos adolescentes, mientras que las menores de 15 años representaron 4.42%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer trimestre de 2026, el 95.58% de los embarazos en adolescentes en la República Dominicana correspondió a jóvenes de 15 a 19 años, de acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de Salud Pública difundidas por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Este grupo registró 3,590 de los 3,756 embarazos adolescentes reportados, mientras que el 4.42% restante, equivalente a 166 casos, correspondió a niñas menores de 15 años.

El informe oficial indica que la proporción de embarazos adolescentes respecto al total de embarazos en la isla se ubicó en 20.23% durante el primer trimestre de 2026, frente al 18.88% registrado en igual periodo de 2025.

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Esta variación refleja un aumento en el peso relativo del embarazo adolescente dentro del conjunto de embarazos, pese a que el número absoluto de casos continuó en descenso.

En el primer trimestre de 2025 se reportaron 4,286 embarazos en adolescentes, cifra que disminuyó 12.37% para el mismo lapso de 2026. Las cifras corresponden únicamente a registros del sistema público, excluyendo datos de patronatos, ONGs y centros privados.

El Ministerio de Salud Pública reportó 3,756 embarazos adolescentes entre enero y marzo de 2026 en el sistema público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribución por nacionalidad, provincias y desenlaces de los embarazos adolescentes

El análisis por nacionalidad muestra que el fenómeno afecta principalmente a adolescentes dominicanas, quienes representaron el 83.06% de los casos en el primer trimestre de 2026, mientras que las adolescentes haitianas concentraron el 16.88% y otras nacionalidades es de 0.06%.

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La distribución geográfica revela que La Altagracia fue la provincia con el mayor porcentaje de embarazos en adolescentes en relación con el total de embarazos registrados en su territorio, superando el 28%. A La Altagracia le siguieron Valverde, La Vega, Peravia y Santiago Rodríguez, todas con porcentajes superiores al 25%. Además, provincias como Pedernales, Barahona, Independencia, Bahoruco, Dajabón, Monte Cristi y María Trinidad Sánchez también mostraron una incidencia significativa.

En cuanto al desenlace de los embarazos, el 45.23% terminó en partos vaginales (1,699 casos), el 46.41% en cesáreas (1,743 casos) y el 8.36% en abortos (314 casos). Comparado con el primer trimestre de 2025, los partos vaginales disminuyeron 16.96%, las cesáreas 6.04% y los abortos 18.44%.

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Las adolescentes dominicanas reunieron 83.06% de los casos de embarazo adolescente, frente a 16.88% de haitianas y 0.06% de otras nacionalidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descenso sostenido de embarazos adolescentes en la última década

La evolución histórica muestra una reducción sostenida en la cantidad de embarazos adolescentes desde 2017, cuando se registraron 29,192 casos, hasta los 3,756 contabilizados en el primer trimestre de 2026. El número de embarazos adolescentes alcanzó un pico de 35,461 en 2018, para luego iniciar una caída progresiva: 32,061 en 2019, 27,597 en 2020, 27,476 en 2021, 25,489 en 2022, 23,070 en 2023 y 17,846 en 2024. Esta tendencia descendente es reconocida por el Ministerio de Salud Pública como resultado de políticas de prevención, aunque se advierte que el embarazo adolescente sigue representando un desafío para el desarrollo social y la equidad.

En conclusión, el primer trimestre de 2026 confirma que la mayor parte de los embarazos en adolescentes afecta a jóvenes de 15 a 19 años, en un contexto de descenso de los casos y con retos aún vigentes en la protección de la niñez y la reducción de las desigualdades territoriales y de nacionalidad.

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