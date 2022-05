A Norman Reedus se le escapó un secreto: “Sí, recién empezamos con el segundo Death Stranding”

Más allá de los posteos excéntricos de Hideo Kojima y las teorías conspirativas de sus fanáticos, aún no existía una clara confirmación de una secuela para Death Stranding. Pero esta vez, alguien que es más que un insider contó despreocupadamente que sí, existe una secuela y no fue otro más que Norman Reedus, protagonista del primer título.

El actor es fetiche de Kojima desde la producción del teaser de terror P.T, por lo que está interiorizado en los procesos de producción del estudio del desarrollador. Su “desliz” fue en medio de una entrevista de espectáculos cuando casualmente le preguntaron del proyecto. “Sí, recién empezamos con el segundo”, contestó Reedus confirmando la noticia que esperaban los fans de la primera entrega.

Aunque aún no hay más detalles al respecto, Reedus aprovechó para contar cómo conoció al famoso desarrollador de videojuegos. El mediador responsable de la conexión fue el director de cine Guillermo Del Toro, quien se comunicó con el actor y le insistió que aceptara cualquier cosa que Kojima le ofreciera.

“Yo estaba en San Diego y Hideo vino con un gran grupo de personas. Él es de Tokyo y me mostró que estaba trabajando en un juego que se llamaba Silent Hill. Cuando me lo mostró, me quedé boquiabierto y le dije que claro que sí, ‘hagamos esto’. No era Ms. Pacman; era tan realista, tan futurístico y tan complicado y hermoso que no sabía como describirlo”, relató el actor.

Death Stranding fue lanzado como un exclusivo de Sony para PS4 y luego PS5. Luego de habilitar la experiencia para PC de mano de la distribuidora 505 Games, el juego consolidó un total de más de 5 millones de copias vendidas.

SEGUIR LEYENDO: