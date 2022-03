Gaming mobile: el 70% de los latinoamericanos juega más que nunca en dispositivos móviles

Los latinoamericanos demuestran su destreza con los juegos para dispositivos móviles

Gracias al crecimiento exponencial que se produjo durante la pandemia, en el último año el gaming mobile superó ampliamente la recaudación y actividad registradas en sus contrapartidas de consolas y PC . Un reciente informe elaborado por Cisneros Interactive en conjunto con Justmob reveló que la tendencia no es para nada ajena a Latinoamérica, sino que también se puede ver un enorme crecimiento que está llevando a una nueva normalidad para los gamers de la región.

A pesar de que la pandemia y el aislamiento fueron las principales razones detrás del crecimiento de los celulares como plataforma de videojuegos, el relajamiento de las medidas de cuidado en Latinoamérica dejó en claro que el fenómeno continúa evolucionando a pesar de los factores externos. El informe se centró en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú para analizar esta tendencia y los nuevos hábitos de consumo de los gamers latinos.

Más de la mitad de los encuestados, hombres y mujeres de más de 18 años, aseguraron jugar en sus smartphones de manera diaria . Mientras que en la mayoría de los países encuestados se trata del 50% exacto, en Argentina y Colombia se registraron porcentajes levemente mayores. De esos usuarios, casi el 75% tiene al menos tres sesiones diarias de juego. En términos de tiempo, la mitad de los encuestados reveló pasar más de 40 minutos al día con distintos videojuegos mobile . México es la única excepción, donde la proporción llega al 60%.

League of Legends: Wild Rift promete contenido exclusivo nunca antes visto en el título de PC para este año

“Durante el aislamiento, esta afición se incrementó y el 70% de lo argentinos pasó más tiempo jugando durante este período, en especial los mayores de 35 años”, afirmó Gonzalo Borras, General Director Audio & Mobile de Cisneros Interactive, y agregó: “Lo que es aún más interesante, es que esta tendencia no parece cambiar, ya que 3 de cada 5 jugadores pretenden seguir jugando con la misma intensidad luego de la pandemia”. Aunque existen pequeñas diferencias, las cifras registradas en el resto de los países encuestados se mantienen en un orden similar.

Por supuesto, los smartphones son la plataforma predilecta para disfrutar de estas experiencias, aunque algunos usuarios también alternan con tablets, especialmente a la hora de jugar con los más chicos.

Apex Legends Mobile ya se encuentra disponible en algunos países de la región y anunció sus planes de expansión en el resto del mundo

El crecimiento del gaming mobile no solo puede apreciarse a través de la actividad de sus usuarios, sino que también es una tendencia entre las compañías desarrolladoras de videojuegos. El universo de League of Legends se expandió con su título mobile, Wild Rift, que durante 2021 celebró su primer calendario competitivo que culminó con la primera copa mundial.

La semana pasada, Respawn Entertainment lanzó junto con Lightspeed & Quantum Studios la primera versión de Apex Legends Mobile. El popular battle royale de PC finalmente desembarcó en el terreno mobile y lo hizo en países latinoamericanos, del sudeste asiático, Australia y Nueva Zelanda. Estos mercados no se caracterizan por poseer los smartphones más avanzados, pero pisan fuerte en una gran variedad de títulos de esports mobile gracias a que es la manera más accesible de llegar a los videojuegos.

Mientras Call of Duty Mobile es uno de los exponentes más populares del terreno mobile, los responsables de la franquicia también están planeando en llevar Warzone a celulares para expandir su audiencia como nunca antes.

Call of Duty Mobile anunció su nuevo campeonato mundial esta semana (Foto: Twitter)

Lo que para estas empresas representa una nueva y muy interesante oportunidad de negocios, para los usuarios se traduce en una enorme variedad de experiencias, es decir juegos para todos los gustos. La pandemia impulsó un crecimiento sin precedentes de la actividad mobile porque los jugadores buscan, principalmente, un escape de la realidad o una manera de relajarse en el contexto actual.

“El entretenimiento es la principal razón por la cual hombres y mujeres eligen los juegos móviles, pero también el disfrute y el relax son otros de los motivos por los que escogen jugar” , explicó Borras. Otras de las razones citadas por los encuestados incluyen aliviar estrés, mejorar reflejos, concentración y atención. Más del 70% también encuentra en los videojuegos una manera de socializar, ya sea con conocidos o con otros jugadores.

Los anuncios publicitarios in-game, especialmente en las experiencias gratuitas, se convirtieron en parte del hábito de jugar, según reveló el informe. Muchos títulos invitan a los jugadores a mirar anuncios cortos para obtener más vidas o mejores recompensas y más del 80% de los encuestados elige hacerlo para prolongar o mejorar su experiencia de juego. Adicionalmente, el 75% ve los anuncios como algo positivo ya que, en ocasiones, permite conocer otros títulos o servicios en sintonía con lo que están jugando.

Rocket League es otra de las populares franquicias que desembarcó en el terreno mobile para expandir su audiencia (Foto: Psyonix)

Gonzalo Borras también reveló: “Los gamers no sólo juegan, sino que también realizan compras dentro de la aplicación mientras lo hacen: 57% gasta dinero en obtener nuevas vidas para el juego o contenido extra ”. Aunque los datos no son tan sorprendentes porque están en sintonía con el resto del mundo, sí dejan en claro que la industria ya se encuentra en una nueva normalidad. Mientras una porción del público ve la actividad mobile como un nicho, la realidad muestra que es el mejor terreno para que las desarrolladoras y marcas apuesten con sus nuevas y no tan nuevas propiedades.

El público gamer es la audiencia digital más grande después de la de redes sociales , lo que asegura que la actividad va a continuar creciendo gracias a los numerosos títulos en camino. La accesibilidad que propone un dispositivo móvil, en contraste con consolas que no tienen stock o PCs que compiten en precio con un auto, es una herramienta que las compañías persiguen desde hace tiempo. Sin embargo, la pieza que hacía falta era la comodidad de los propios jugadores, que hace 10 años veían el gaming mobile solo como sinónimo de Candy Crush, pero hoy disfrutan de sus franquicias favoritas de manera diaria.

