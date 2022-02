Todas las sorpresas que traerá Rainbow Six Siege para su séptimo año

La nueva temporada de Rainbow Six Siege fue revelada durante el Six Invitational 2022 y prometió nuevos personajes, mapas y dinámicas que le darán un giro al estilo de juego. El shooter de Ubisoft presentó también nuevos planes para su formato esport con el fin de optimizar su estructura, tanto para jugadores profesionales como para los espectadores.

La Temporada 1 del Año 7 contará con la introducción de Azami, una nueva Operadora de nacionalidad japonesa que los jugadores podrán conocer en Rainbow Six Siege: Demon Veil. En esta nueva historia, se devela a Azami como una Defensora adepta al uso de su herramienta especial Kiba Barrier, un gadget que le permite reparar agujeros en superficies con la idea de crear un espacio estratégico y defensivo . Azami también podrá utilizar escudos desplegables que se solidifican como superficie a prueba de balas, lo cual compatibiliza con su función de Operadora de velocidad y salud media. Como equipo de armas principal cuenta con un 9X19SVN o un ACS12 como arma principal y un D-50 como arma secundaria.

Si bien aún no han sido develados de manera detallada, Ubisoft adelantó que durante la Temporada 2 se presentará un nuevo Operador proveniente de Bélgica y en la Temporada 3 un Operador de Singapur. En la última parte del año, se espera a un Operador de Colombia.

El Año 7 también arrancará con un nuevo mapa exclusivo por primera vez en tres años llamado Emerald Plains , que estará ambientado en Irlanda y habilitará un modo de juego permanente de Team Deathmatch. Esta nueva dinámica fue creada con la idea de que los jugadores competitivos puedan entrar en calor antes de los partidos competitivos y poder plantear un espacio más distendido dentro del juego.

Una de las características más importantes del anuncio de mejoras son las nuevas dinámicas para los jugadores y jugadoras de todo tipo, donde se enfocará especialmente en desarrollar una estrategia para filtrar a los cheaters: el Sistema de Reputación . La optimización de este sistema tendrá en cuenta las desconexiones de jugadores, la detección de duelo, el mal uso de las armas dentro del equipo aliado y nuevas opciones de denuncia durante el Match Replay para poder enfrentarse a la toxicidad en los chats de voz y video. El Sistema de Reputación tiene el objetivo de implementar recompensas para aquellos usuarios destacados y sanciones para bloquear a aquellos que fueron denunciados de manera consecutiva por su actitud dentro del juego.

El equipo de Rainbow Six Siege también puso especial énfasis en la mejora de jugabilidad en consolas , donde se podrán esperar optimizaciones exclusivas para los ajustes preestablecidos de entrada del controlador además de la configuración del cambio de visión. Esto viene en línea con el objetivo de incorporar nuevos jugadores a las líneas del clásico shooter de Tom Clancy, ya que también se habilitarán espacios de prueba para prácticas y entrenar en el uso de distintos Operadores con la ayuda de los Operator Tips (consejos y trucos para utilizar estrategias según el modo de juego).

Para todos aquellos que son fieles espectadores para las fases competitivas , durante la Temporada 2 se agregarán 3 espacios nuevos para observadores que podrán ser agregados de manera customizable a los juegos online. “Con una parte importante de nuestro circuito competitivo siendo jugado online durante la temporada, nos hemos concentrado en desarrollar maneras de hacer que la modalidad virtual tenga una capacidad de transmisión igual a la que ofrecemos en los eventos LAN”, describió Ubisoft desde su comunicado oficial.

De esta manera, los fanáticos podrán ser parte de cualquier competición online donde también se explorarán nuevos ángulos de cámara que no dependan de la visión de los Operadores y mejoras en las funcionalidades de Replay para que la opción sea accesible para la comunidad como herramienta anticheat.

Ya desde la Temporada 1, comenzará el nuevo Programa de Incentivos, donde los jugadores podrán informar problemas en R6Fix y lograr recompensas por temporada dependiendo la cantidad y gravedad de los problemas que hayan detectado en servidores de prueba y los servidores en vivo. De esta manera, Ubisoft aprovecha a su público para seguir optimizando los sistemas de Rainbow Six Siege.

Para aquellos que deseen adquirir el Pase del Año, podrán hacerlo hasta el 21 de marzo por 30 dólares o el Pase de Año Premium por 60 dólares. Este nuevo pase desbloquea los cuatro Pases de Batalla de temporada, que incluyen un acceso anticipado de 14 días a los nuevos Operadores cuando se lanzan, mientras que el Pase de Año Premium desbloquea cuatro Pases de Batalla, el acceso anticipado a nuevos Operadores, máscaras exclusivas de armas exóticas, créditos VIP y más. Los jugadores que compren el Pase de Año Premium también desbloquearán 20 niveles adicionales de 100 y recibirán recompensas más rápido.

La Temporada 2022 de Rainbow Six Siege profesional comenzará oficialmente el 9 de marzo, con el lanzamiento del Stage 1 de las ligas regionales de Latinoamérica, Norte América, Asia-Pacífico y Europa. Cada región tendrá eventos presenciales internacionales (con estrictos protocolos sanitarios): el Stage 1 Major será lanzado en Estados Unidos durante mayo, el Stage 2 Major se celebrará en Emiratos Árabes en agosto, el Stage 3 Major se realizará en algún espacio de Asia en noviembre y el nuevo Six Invitational aún no tiene un espacio pautado aunque sí prometen la exploración de nuevas regiones. ¿Qué pasará mientras tanto con The Rainbow Six World Cup? Según el equipo de desarrollo, el competitivo presencial será pospuesto hasta el 2023 .

SEGUIR LEYENDO: