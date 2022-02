The New York Times adquirió Wordle, el juego viral en redes sociales, pero seguirá siendo gratuito

HOUSTON, TEXAS - JANUARY 12: In this photo illustration, the word game Wordle is shown on a mobile phone on January 12, 2022 in Houston, Texas. The online word game Wordle has gone viral after initially gaining momentum in October of 2021. Created by software engineer Josh Wardle, the game now has more than 2.7 million players. (Photo Illustration by Brandon Bell/Getty Images) (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En las últimas semanas todos los usuarios que usan Twitter vieron como se reproducían unas publicaciones similares cuando muchas personas empezaron a compartir unos recuadros de color que indicaban el resultado de un juego. Ese juego es Wordle y propone un desafío muy simple: una vez por día -no más que eso- hay que adivinar la palabra que corresponde a cada jornada. Ahora ese título que se volvió sensación en redes sociales va a estar bajo la propiedad de The New York Times.

Wordle fue creador Josh Wardle, un ingeniero en sistemas que tuvo un paso por la plataforma Reddit. El juego nació durante la pandemia y lo creó con el objetivo de obtener un entretenimiento para su pareja. Después se extendió a su familia y en octubre del 2021 lo publicó. Lo que no esperaba cuando hizo eso fue que se volviera una sensación y miles y miles de personas decidieran jugarlo y compartir su resultado cada día.

Para principios de enero había superado los 300 mil jugadores. En ese momento le había explicado al New York Times cuál era la razón detrás de esa éxito: “ Creo que la gente aprecia que es un simple juego online divertido , que no está intentando hacer nada extraño como robar tus datos o trackear el movimiento de sus ojos. Es solamente un juego que es divertido”.

La mecánica es muy sencilla. Cada jugador tiene seis intentos para adivinar una palabra de cinco letras. En cada intento se le va a indicar si las letras pertenecen a la palabra final o si están ubicadas en el lugar correcto. Con solo ese dato como pista, tendrán que ir agregando palabras hasta llegar al resultado final o perder si superan los intentos límite. En solo unos minutos se completa la experiencia del día y después solo hay que esperar al día siguiente para jugar otra vez.

Con esa propuesta que parece excesivamente simple, el juego convocó a cada vez más personas y derivó en versiones en otros idiomas. Incluso más de 200 mil jugadores descargaron un juego con el mismo nombre que se había desarrollado cinco años antes, ante la sorpresa de su creador que lo había dejado olvidado hace tiempo. Ahora la creación de Wardle dará un nuevo pasó porque The New York Times -uno de los medios más importantes del mundo- decidió adquirirlo por una cifra millonaria.

“Si sos como yo, probablemente te despiertes todas las mañanas pensando en Wordle y saboreando esos preciosos momentos de descubrimiento, sorpresa y logro. El juego hizo lo que pocos juegos lograron: capturó nuestra imaginación colectiva y nos ha acercado a todos un poco más. No podríamos estar más emocionados de convertirnos en el nuevo hogar y en los orgullosos administradores de este juego mágico y nos sentimos honrados de ayudar a llevar la creación del Sr. Wardle a más personas”, destacó Jonathan Knight, gerente general de The New York Times Games.

Wardle, además, publicó un texto en sus redes sociales, en las que se refirió a esta decisión: “Desde que lancé Wordle, me asombró la respuesta de todos los que han jugado. El juego se ha vuelto más grande de lo que jamás imaginé (que supongo que no es una gran hazaña dado que hice el juego para una persona)”. Para tranquilidad de todos los que ya llevan un tiempo jugándolo, su creador avisó que está trabajando junto a los nuevos dueños para asegurarse que todo el progreso se traslade a la nueva versión que se podrá encontrar en el sitio del medio y confirmó que -por lo menos por ahora- seguirá siendo gratuito.

