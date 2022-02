Renata Glasc: conocé a la nueva campeona soporte que llegará a League of Legends

League of Legends presentó a su nueva soporte, Renata Glasc

El MOBA de Riot Games continúa expandiendo su desarrollo de Zaun a través de personajes únicos y con intereses opuestos, como en el caso de Zeri y la recién llegada, Renata Glasc. La Quimobaronesa llega como la nueva adición al rol de soporte equipada con un peligroso brazo robótico y tecnología tecnoquímica de Zaun para manipular el campo de batalla y a sus enemigos. La imponente líder criminal, fundadora de Glasc Industries, llega a la Grieta del Invocador caminando como si fuera dueña del lugar y trae más tonos oscuros al repertorio de soportes disponibles.

En Zaun, el camino a la cima puede ser cuestionable. Según la presentación, Renata no teme ensuciarse las manos y está dispuesta a cruzar ciertas barreras para favorecer su progreso: “Trabaja para mí o en contra mío, no importa. Todos vienen para mí lado eventualmente”. Sus capacidades traerán un estilo propio distintivo agresivo y particular para el rol de soporte.

(Créditos: Riot Games)

Junto con su trailer de presentación, Riot Games compartió un detalle de cuáles serán sus habilidades:

Pasiva: Ventaja

Los ataques básicos de Renata Glasc marcan a sus enemigos e infligen daño adicional. El daño de los aliados de Renata consume la marca, lo que inflige daño adicional.

Q: Apretón

Lanza un misil desde su brazo robótico que inmoviliza al primer enemigo alcanzado. Puede reactivar la habilidad para lanzar al enemigo en la dirección elegida, lo cual inflige daño a los enemigos alcanzados y los aturde si el objetivo lanzado es un campeón.

W: Préstamo

Otorga a un campeón aliado o a ella misma velocidad de ataque y velocidad de movimiento aumentadas hacia los enemigos. Si el aliado consigue un derribo contra un campeón enemigo, la duración de la mejora se restablece. Si el aliado muere mientras Rescate está activo, su vida vuelve a llenarse, pero comienza a quemarse hasta morir a lo largo de 3 seg. El aliado puede detener las quemaduras si consigue un derribo de campeón antes de morir.

E: Cliente Frecuente

Lanza cohetes Quimtech que otorgan escudos a sus aliados y dañan y ralentizan a los enemigos que atraviesan. Los cohetes también aplican sus efectos alrededor de ella al lanzarlos y en una explosión al llegar al máximo alcance.

R: Asuntos Pendientes

Lanza una nube de sustancias químicas que hace que los enemigos se vuelvan Frenéticos, lo que aumenta su velocidad de ataque y los obliga a lanzar ataques básicos a cualquier cosa que los rodee. Los enemigos Frenéticos tienen como prioridad atacar a sus propios aliados, luego a las unidades neutrales, luego al equipo de Renata Glasc y luego a ella.

Almirante Glasc | (Créditos: Riot Games)

La intimidante y despiadada Renata Glasc llegará a la Grieta con la actualización 12.4, programada para el 15 de febrero . Su recepción inicial fue muy positiva, ya que cada vez más jugadores pedían un nuevo campeón de soporte y supieron apreciar los tonos más oscuros implementados. Renata recuerda a la serie de League of Legends, Arcane, y sus antecedentes en Zaun resultan familiares. Sevika también posee un brazo robótico y manipula chemtech, pero se trataría de otro personaje del mismo universo.

