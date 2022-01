LLA: todo sobre el regreso de la competencia más importante de League of Legends de Latinoamérica

(@LLA)

Tras una larga espera para las aficionados de League of Legends, la LLA regresa hoy para inaugurar el circuito 2022 con la fase regular del Apertura. La liga de máximo nivel de Latinoamérica premiará al campeón del primer split con el único cupo al Mid-Season Invitational 2022 (MSI). La competencia llega con una modificación horaria para comenzar y finalizar las jornadas más temprano en favor de los espectadores del sur (LAS). Además, contará con un nuevo formato en playoffs que reemplazará la fase de pentágono a pedido de los fans y de los propios participantes.

Tras su bicampeonato en 2021, INFINITY llega para defender su título con la participación de los ya bien conocidos Estral Esports, Isurus, XTEN Esports, All Knights y Rainbow7. A ellos se van a sumar los debutantes que aseguraron sus cupos en la promoción/relegación: Globant Emerald Team y Team Aze. La organización argentina y mexicana respectivamente, se quedaron con los slots que ocuparon Furious Gaming y Kaos Latin Gamers en 2021. Los campeones de la Liga Master Flow y la División de Honor Telcel buscarán consolidarse en esta nueva etapa ante rivales de mayor calibre. En el caso particular de Team Aze, a pesar de sus convincentes resultados en la promoción, el roster fue renovado completamente y los ex-jugadores ingresaron a Isurus, XTEN y The Kings.

La Liga Latinoamericana de League of Legends lanzó un video anticipando el comienzo del nuevo año competitivo

Aunque la fase regular mantendrá su formato de doble round-robin (todos contra todos), la instancia de pentágono fue eliminada para ser reemplazada por una instancia de playoffs con seis aspirantes. Se tratará de una instancia de doble eliminación que tendrá a cuatro equipos en la llave superior y al top 5 y top 6 comenzando en la llave inferior. Las series serán al mejor de cinco y la instancia definitiva se extenderá durante cuatro semanas de competencia. El mejor equipo de la fase regular podrá elegir a su primer rival entre el tercer y cuarto lugar, para definir el resto de los enfrentamientos iniciales.

Por otro lado, a pesar del interés en comenzar la liga de manera presencial en la Arena Artz, el contexto de pandemia y la situación de determinados equipos obligó a realizar una inauguración online. Se revisará la posibilidad de retomar el cara a cara para la tercera semana. Es más, la situación de equipos como Isurus e INFINITY obligó a los organizadores de la LLA a reprogramar sus encuentros para una fecha que aún no ha sido anunciada.

(@LLA)

“Esta off-season fue bastante agradable para poder mentalizarnos como equipo en que necesitamos mejorar y qué buscamos realmente”, contó Plugo, el mid-laner de la Globant Emerald Team de cara al debut del equipo. El experimentado carrilero central volverá a la LLA y seguirá de cerca el juego de Estral e INFINITY. Lesmart también hará su regreso a la competencia, pero en el rol de coach para la escuadra. Destacó el trabajo del equipo realizado como unidad de cara a la LLA, pero reconoce el desafío por delante: “En cuanto al crecimiento realizado creo que está por verse, es la primera vez que volvemos a LLA, al menos por mi parte, y toca adaptarse a mejores rivales”.

Globant también aplicó un cambio en su roster de cara a sus metas en este 2022 con el ingreso del chileno Frostrike como nuevo jungler de la escuadra. Sobre su aporte al equipo, el entrenador opinó: “Frost es un pibe muy positivo y que brinda mucha comunicación al equipo, encajó como anillo al dedo en cuanto al grupo así que estoy muy contento”. Plugo señaló la experiencia que trae el equipo con jugadores que participaron en Worlds y entrenadores con amplio recorrido y evaluó la oportunidad que tiene junto a Globant: “Se podría decir que es la última oportunidad de demostrar que merecemos estar en tier 1, en eso coincido con Misa”.

Globant Emerald Team

Para su nueva edición, la liga presentó al talento en cámara que protagonizará las transmisiones, que conducirá el evento y le dará vida a los encuentros. Con nuevos rostros con experiencia previa en eventos como la Liga Tempest de Centroamérica, Milky y Headline se unieron al plantel, junto al AndresX, Jirall, Chunilda y Baula.

Con la reprogramación pendiente de los encuentros de Isurus e INFINITY, hoy se realizará la primera jornada con los enfrentamientos entre XTEN Esports y Team Aze, y Rainbow7 ante All Knights para dar comienzo al Apertura. En cuanto al domingo, estará protagonizado por tres cruces: All Knights vs Team Aze, XTEN Esports vs Estral Esports y Rainbow7 vs Globant Emerald Team. Ambas jornadas comenzarán a las 14 MX, 15 CO/PE y 17 AR/CL como el nuevo horario.

(@LLA)

Regularmente, la LLA contará con cuatro encuentros por jornada, cada sábado y domingo. Las transmisiones se podrán seguir a través del canal oficial de Twitch de la LLA, a través de LoL Esports, de YouTube, TV Azteca (en México), Viax Esports (en Chile) y Trovo. ¿Será otro año dominado por INFINITY? ¿Podrán sorprender los debutantes a la competencia? ¿Logrará el Tiburón volver a la gloria con su apuesta a talentos fuertes junto a Seiya? XTEN y Estral irán en busca de su primer título de la LLA, mientras que Rainbow7 y All Knights buscarán volver a hacer historia. El 2022 se ve prometedor para el competitivo de League of Legends, con su evento más destacado pisando tierra latinoamericana con la Arena Artz como sede de los Play-ins de Worlds 2022.

SEGUIR LEYENDO: