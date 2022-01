Siete juegos para descargar gratis y cerrar la semana

Dirt 5, Star Wars y Outer Wilds

Los diferentes servicios de suscripción de videojuegos inauguraron el año con una gran cantidad de títulos más que interesantes para todos que todos sus usuarios actualicen sus colecciones. Desde propuestas independientes a nombres reconocidos a lo largo de toda la industria, esta es una selección de siete juegos que se pueden ya se pueden descargar en forma gratuita con cada membresía.

Persona 5 Strikers - PlayStation Plus

Persona 5: Strikers (Foto: @Atlus_West)

Este es uno de los títulos fuertes con los que PlayStation Plus actualizó su catálogo este mes. El juego se lanzó a principios del 2021, por lo que sería una adquisición bastante reciente. Temporalmente se ubica después de los sucesos de Persona 5 y el título invita a los jugadores a recorrer diferentes ciudades de Japón mientras se enfrentan a la corrupción que está invadiendo las diferentes locaciones. En cualquier plataforma que se lo busque, Persona 5 Strikers cuenta con una abrumadora mayoría de opiniones favorables, por lo que es una oportunidad que no hay que dejar pasar.

Star Wars Jedi: Fallen Order - Prime Gaming

Star Wars Jedi: Fallen Order

Prime Gaming no cuenta con el grado de conocimiento de otros servicios de suscripción, pero eso no le impidió hacer una de las renovaciones más interesantes de títulos del mes. En total son nueve los títulos que se sumaron en enero y que los usuarios pueden descargar en forma gratuita: Total War: Warhammer, World War Z: Aftermath, Two Point Hospital, WRC 7 FIA World Rally Championship, Abandon Ship, In Other Waters, Paper Beast - Folded Edition y Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered.

A toda esa oferta se suma STAR WARS Jedi: Fallen Order. Con su sistema de combate como una de las grandes fortalezas, los jugadores van a tener que ponerse en la piel de uno de los últimos jedi y enfrentar los planes del imperio para poder lograr el objetivo final: restaurar la Orden Jedi. A eso se le sumará la posibilidad de recorrer diferentes planetas mientras se cumplen misiones. Sin dudas, una gran opción para los fans de la franquicia.

Gorogoa - Xbox Game Pass

Gorogoa (Steam)

Xbox Game Pass tuvo un gran 2021, con una oferta de títulos que no solo destacada por la calidad de la selección, sino también por la amplitud de opciones para sus usuarios. Y con el arranque del 2022 decidieron demostrar que esa dinámica no había sido una casualidad y que ya es parte de su identidad como servicio. La primera renovación de títulos del año llegó con tres sorpresas que se sumaron en forma inmediata al catálogo y cinco juegos muy variados, pero también muy reconocidos por diferentes audiencias. Gorogoa es uno de los tres juegos que estuvo disponible en forma inesperada. Una propuesta ideal para los jugadores que buscan una experiencia destacada desde lo estético, pero que además presente desafíos en su desarrollo. El objetivo es combinar diferentes paneles para resolver los diferentes puzles y el objetivo será descubrir de qué forma pueden conectar.

Outer Wilds - Xbox Game Pass

Outer Wilds

Este título multipremiado es otro de los nombres fuertes que se sumó a Xbox Game Pass y está disponible desde el 6 de enero. A través de ciclos de 22 minutos, los jugadores van a recorrer diferentes planetas tratando de descubrir sus secretos. Una buena opción para los jugadores que sepan priorizar la paciencia y tengan ganas de vivir una experiencia centrada en la exploración.

Gods Will Fall - Epic Game Store

Gods Will Fall

Este título cerró la seguidilla de juegos que Epic Game Store fue liberando en forma gratuita -uno por día- para acompañar las celebraciones del cierre de año. Disponible para descargar hasta el 13 de enero (cuando va a ser reemplazado por otro título gratuito), Gods Will Fall nos traslada a un mundo en el que el gobierno de los dioses se extendió durante milenios, marcado por el sufrimiento y el sometimiento de hombres y mujeres. “Experimenta las duras pruebas de un grupo de intrépidos guerreros en su desesperada causa por acabar con el cruel dominio de los dioses sobre la humanidad”, se presenta. Así, los jugadores tendrán la responsabilidad de hacerle frente a esa tiranía y rebelarse.

Dirt 5 - PlayStation Plus

DIRT 5™

Una buena opción para los que eligen títulos de carreras. Dirt 5 forma parte de la actualización que PlayStation Plus preparó para enero y se lanzó originalmente a fines del 2020. ¿La propuesta? Competir a lo largo de más de 70 rutas ubicadas en 10 puntos diferentes del mundo, para experimentar diferentes superficies y condiciones. Con una variedad interesante de vehículos, también ofrece una opción multijugador -entre un catálogo amplio de modos de juego- gracias a la posibilidad de utilizar la pantalla dividida con hasta cuatro jugadores.

Mass Effect Legendary Edition - Xbox Game Pass

Mass Effect Legendary Edition (Foto: Electronic Arts)

Esta opción también se sumó al catálogo de Xbox Game Pass el 6 de enero. Esta versión no solo incluye el contenido base de Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3, también incorpora más de 40 contenidos descargables junto con otras opciones promocionales. Todo está potenciado por las mejoras visuales que aplicaron en forma integral para que los jugadores puedan revivir las historias en 4K.

