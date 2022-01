Conocé los 8 juegos con los que Xbox Game Pass le dio la bienvenida al 2022

Xbox Game Pass decidió empezar el año a lo grande y no solo presentó los juegos que se van a incorporar al servicio de suscripción en la primera quincena del mes, sino que también sorprendió a sus usuarios sumando tres títulos más que ya están disponibles para todos los suscriptores. Con propuestas muy variadas, Game Pass inauguró el 2022 y se prepara para un año que va a estar protagonizado por grandes lanzamientos.

Gorogoa (Nube, consola y PC) - Ya está disponible

Este juego se lanzó en el 2017 y se llevó el premio al Juego Debut en los BAFTA Games Awards. A cargo de Annapurna Interactive, se presenta como una “elegante evolución” de los juegos de puzle que se destacada especialmente por su apartado visual y una presentación que cuenta con una gran cantidad de ilustraciones dibujadas a mano por Jason Roberts. La propuesta es que los jugadores tomen los diferentes diseños y los organicen y combinen para resolver los desafíos que se presentan.

Olija (Nube, consola y PC) - Ya está disponible

Olija presenta a Faraday, un hombre que naufragó y quedó atrapado en un país misterioso llamado Terrafagia. La propuesta parece ser simple: junto a otro náufragos y con un arpón legendario para defenderse, tiene que lograr abandonar ese lugar y volver a su país. El título de aventura, con plataformas y puzles, fue desarrollado por el estudio japonés Skeleton Crew Studio y también cuenta con un mundo diseñado a mano, que se inspiró en leyendas asiáticas e historias sobre hazañas marineras.

The Pedestrian (Nube, consola y PC) - Ya está disponible

Lanzado a principios del 2020, The Pedestrian presenta un mundo en el que diferentes carteles y señales son los grandes protagonistas. El apartado visual es uno de los fuertes de este juego de plataformas, que combina entornos con profundidad y los escenarios planos en los que se desarrolla la “acción”. El objetivo es ir ordenando y reordenando esos carteles de forma que permitan superar cada uno de los desafíos y avanzar en el juego, con entornos que van cambiando en paralelo. “Si te gustan los puzles, pruébalo porque esta muy bien”, dicen algunas de las reviews con las que cuenta.

Embr (Nube, consola y PC) - 6 de enero

La premisa de Embr es apagar incendios. En solitario o en equipos de hasta 4 jugadores -con una dificultad que se adapta a la cantidad de miembros del escuadrón-, los jugadores van a tener que superar desafíos para llegar “a la cima de la jerarquía de empresas privadas de bomberos”. A través de 25 niveles -distribuidos en 3 barrios- el objetivo es determinar cómo superar cada edificio en llamas, rescatar personas y, en el proceso, ganar plata y reputación.

Mass Effect Legendary Edition (Consola y PC) EA Play – 6 de enero

La versión remasterizada de los tres títulos de la trilogía: Mass Effect, Mass Effect 2, and Mass Effect 3. A eso se le suman todos los contenidos descargables y una serie de mejoras para ajustar a los títulos a las nuevas demandas tecnológicas.

Outer Wilds (Nube, consola y PC) – 6 de enero

Uno de los platos fuertes de la primera quincena de enero. Este indie recibió una gran cantidad de reconocimientos como juego del año en el 2019 y ahora va a estar disponible para todos los suscriptores de Xbox Game Pass. En un mundo abierto en un sistema solar atrapado en un bucle temporal, el juego invita a que los jugadores exploren ese universo mientras evitan los peligros y descubren los diferentes secretos y ubicaciones que cambian con el paso del tiempo: “visita una ciudad subterránea antes de que se la trague la arena o explora la superficie de un planeta y observa cómo se cae a pedazos bajo tus propias narices. Unos ambientes peligrosos y las catástrofes naturales guardan cada uno de estos secretos”.

Spelunky 2 (Consola y PC) - 13 de enero

Este juego de plataformas se lanzó en el 2020 que le propone a los jugadores ponerse en el papel de un explorador. Tomando la dinámica de desafíos aleatorios que ofreció la primera entrega, esta segunda parte presenta una aventura más extensa en un mundo más amplio.

The Anacrusis - Game Preview (Consola y PC) - 13 de enero

Este título va a estar disponible desde el día de su lanzamiento en Xbox Game Pass y se presenta como un shooter cooperativo en primera persona. Va a llevar a cuatro jugadores a una nave espacial varada en el espacio y el objetivo es derrotar a una gran cantidad de aliens con armas futuristas. Un aspecto a tener en cuenta es que el juego se lanzará en forma de acceso anticipado, por lo que irá sumando nuevo contenido con el tiempo.

Pero no todos son buenas noticias. Junto con la confirmación de los juegos que se van a sumar al servicio de suscripción, también se relevaron cuáles son los títulos que van a dejar de formar parte del catálogo a partir del 15 de enero, por lo que los usuarios pueden aprovechar los próximos días para no dejar pasar la oportunidad de sumarlos a sus bibliotecas: Desperados III (Nube, consola y PC), Ghost of a Tale (PC), Kingdom Hearts III (Consola), Mount & Blade: Warband (Nube, consola y PC), Pandemic (Consola y PC) y Yiik: A Postmodern RPG (PC). Además, desde el 10 de enero PUBG: Battlegrounds va a dejar Xbox Game Pass, pero porque va a pasar a ser free-to-play a partir del 12. Durante la última edición de The Game Awards se anunció que el juego iba a dar su “mayor paso” y pasaría a ser gratuito con el objetivo de expandir todavía más la comunidad del título y llegar a nuevos usuarios.

SEGUIR LEYENDO: