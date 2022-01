Starfield, Elden Ring o God of War: cuáles son los 10 juegos más esperados en Steam

(Foto: Bandai Namco)

Durante los últimos dos años la industria del gaming tuvo que sobreponerse a las complicaciones que estableció la pandemia, que todavía persisten en algunos ámbitos, como en la disponibilidad de los componentes para tener un stock de consolas que acompañe la demanda. Sin embargo, el 2022 se perfila como una etapa plagada de nuevos lanzamientos. Aunque las demoras en los plazos y las fechas de estreno que se posponen son todavía una posibilidad muy real, también es cierto que los próximos 12 meses anticipan la llegada de una gran cantidad de títulos muy esperados por los jugadores.

En ese sentido, Steam -la plataforma de Valve que es una de las grandes favoritas para los usuarios que juegan en PC- elabora un listado que permite tener un pantallazo de cómo se mueven las expectativas de la comunidad con respecto a los juegos que ya cuentan con una fecha precisa o por lo menos una ventana de estreno.

La lista de los más deseados tiene en este momento a Dying Light 2 Stay Human en la cima, superando a otros grandes nombres. Este juego se va a lanzar el 4 de febrero y esta semana lanzó un nuevo trailer que permitió tener un vistazo más de lo que los usuarios van a recibir de esta experiencia. Un mundo que veinte años antes tuvo que enfrentarse a un virus llamado Harran y que sufrió una derrota frente a los infectados. Las imágenes ya son los suficientemente impresionantes para aumentar las expectativas, pero además promete una jugabilidad vertiginosa que al mismo tiempo va a necesitar de una cuota de estrategia, porque cada decisión va a afectar al entorno en el que se desarrolla la acción.

Dying Light 2: Stay Human se va a lanzar el 4 de febrero

En el segundo puesto se ubica, nada más y nada menos, que Elden Ring, uno de los juegos que más intriga y hype genera entre los fanáticos del género. A través de adelantos y una versión de prueba, se pudo tener una mirada más cercana de lo que se va a ver, pero el título se reserva un gran número de sorpresas. Este juego va a llegar el 24 de febrero , como uno de los grandes lanzamientos de un mes que promete mucho.

Uno de los aspectos que más expectativas produce es el equipo que reunió este título a lo largo de su desarrollo. A cargo de los creadores de Dark Souls, su historia contó con el aporte de George R.R. Martin. “Miyazaki y su equipo de FromSoftware estaban haciendo cosas innovadoras con un arte hermoso, y lo que querían de mí era solamente un poco de construcción de mundo: un mundo profundo, oscuro y resonante que sirviera de base para el juego que planeaban crear. Y me encanta crear mundos y escribir historias imaginarias”, explicó el escritor en su blog hace tan solo algunos días. También adelantó que el juego de ve “increíble”.

God of War va a llegar a PC el 14 de enero (Foto: Santa Monica Studio)

El tercer puesto lo ocupa una propuesta infinitamente más adorable que los dos primeros: Party Animals. Sin fecha de lanzamiento precisa, se sabe que llegará en algún momento del 2022 y que estará disponible desde el día uno en Xbox Game Pass . Los jugadores van a poder elegir entre un amplio catálogo de animales para luchar a través de varios modos de juego. El objetivo es ser el último sobreviviente en un juego de peleas.

Hollow Knight: Silksong, que se ubica en el cuarto lugar de la lista, tampoco tiene una fecha de estreno establecida, aunque también se espera que desembarque en el 2022. Esta secuela va a tener el desafío de estar a la altura de la primera entrega que no solo cuenta con la buena opinión de los jugadores, sino que recibió varios premios.

En el quinto lugar está la versión de PC de God of War. Va a ser uno de los grandes lanzamientos de la primera parte del año y va a llegar a los usuarios el 14 de enero . Promete, sobre todo, mejoras gráficas y de rendimiento con respecto a una versión original que ya había dejado la vara muy alta y contenidos adicionales. “Nuestro objetivo principal trayendo God of War a PC era resaltar el contenido excepcional que nuestro equipo creó y aprovechar el poderoso hardware que ofrece la plataforma para crear una versión única y de alto rendimiento del juego”, explicaron al momento del anuncio.

Starfield llegaría a los usuarios el 11 de noviembre (Foto: @StarfieldGame)

The Day Before, en el sexto puesto, es un MMO de supervivencia que se desarrolla en un mundo abierto y post pandemia plagado de infectados. Tiene como fecha de lanzamiento establecida el 21 de junio . Además, en el marco de la CES 2022, se presentó un nuevo gameplay con resolución 4K y tecnología Raytracing que permitió apreciar en forma más certera lo que el título va a ofrecer. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, se ubicó en el séptimo lugar y todavía no cuenta con una fecha precisa de estreno. La secuela le propone a los jugadores que implementen la estrategia necesaria para escalar posiciones en una sociedad de vampiros.

En el puesto ocho aparece S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, que va a desembarcar el 28 de abril . Las expectativas con este FPS que nos traslada a la Zona de Exclusión de Chernóbil son altas, incluso a pesar de la pequeña polémica que atravesó después de que sus responsables plantearan la posibilidad de incluir metahumanos en el juego, una decisión que no avanzó ante el rechazo de la comunidad. Los dos últimos lugares en la lista los ocupan Starfield (#9), el RPG de mundo abierto con gráficas impresionantes y a cargo de Bethesda Game Studios que invita a explorar diferentes planetas ( se lanzará el 11 de noviembre ); y Frostpunk 2 (#10), el título que requerirá de la combinación de estrategia y gestión de ciudades para sobrevivir en una Tierra postapocalíptica.

