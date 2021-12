PlayStation se suma a los festejos de navidad con promociones en sus juegos más importantes

El cierre del 2021 está cada vez más cerca y con eso se aproximan también las fiestas de fin de año. En esa línea, PlayStation decidió unirse a los festejos de navidad y lanzó unas ofertas muy interesantes, que están disponibles desde el 13 de diciembre y se van a extender hasta 5 de enero en una amplia variedad de sus productos y servicios. Los descuentos, además, no solo estarán disponibles en las tiendas digitales, sino que también se extenderán a los locales oficiales para adquirir los juegos físicos y accesorios de la marca.

En el medio del hype por el lanzamiento Spider-Man: No Way Home, el superhéroe de Marvel es uno de los grandes protagonistas de las promociones y dijo presente a través de diferentes títulos, que se ubicaron entre los favoritos de los jugadores en los últimos años: Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition (43%), Spider-Man Ultimate Edition (21%) y Spider-Man Miles Morales (30% en PS5 y 38% en PS4).

Las tres opciones son excelentes oportunidades para revivir las aventuras del Hombre Araña y explorar libremente las calles llenas de crímenes de New York. Sus expansiones y DLCs también están de oferta y son un excelente agregado para seguir sumando contenido de máxima calidad.

Por otra parte, para combatir la espera del ansiado Elden Ring (juego a cargo de From Software y Bandai Namco) y disfrutar de una travesía medieval-fantástica de primer nivel, se podrá encontrar Demon’s Souls para PlayStation 5 rebajado en un 29%. Es una oportunidad muy interesante para sumar a la biblioteca.

SCREENSHOT - Ratchet, el protagonista original de "Ratchet & Clank", presenta detalles animados muy elaborados en su pelaje. Foto: Sony Interactive/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Para los poseedores de una Playstation 5, los grandes títulos de acción y aventura de este 2021 también están presentes entre las ofertas. Por ejemplo, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal y Ghost of Tsushima: Directors Cut todos ellos contemplan un 21% de descuento para poder disfrutarlos en la consola de última generación. Todos estos títulos ofrecen más de 40 horas de juego y, si bien son diseños artísticos bastante heterogéneos, todos ellos cargan con historias llenas de adrenalina y apartados audiovisuales que hasta este momento están entre los mejores del mercado.

Otro arco destacado son los juegos de animé o temática de origen japonés. El caso más relevante es The Nioh Collection (32% off), una maravilla técnica y artística que incluye el juego original y su secuela que ahora se puede adquirir con un precio mucho más accesible.

Otro apartado interesante al que prestarle atención es PlayStation Hits, que contiene títulos como God of War, Horizon Zero Dawn y The Last of Us: Part II, entre otros infaltables para los poseedores de PS4 y PS5, los precios se reducen alrededor del 45% y, si bien algunos de ellos ya cumplieron tres años de su lanzamiento, son opciones que no defraudan a ningún gamer por su majestuoso game design y gráficos que tienen toda la tecnología para competir contra cualquier producción actual.

Además, en casos como Horizon y God of War, es una buena oportunidad para adquirir los títulos en la previa de los nuevos lanzamientos de ambas franquicias, que se posicionan entre los juegos más esperados por la comunidad gamer para el 2022.

Los multiplayers online más jugados -como las sagas Call of Duty, Battlefield- o juegos de deporte también tienen su dosis de descuento, aunque la diferencia todavía no es tan pronunciada como los casos mencionados previamente. Aún así, Mortal Kombat 11, el último de la mítica saga de peleas, está reducido en un 60% y es un obra solemne para cualquier usuario entusiasta de las peleas, ya que cuenta con muchísimos usuarios en sus servidores y tiene una escena competitiva muy profesional a nivel mundial.

De esta forma, PlayStation aprovechó esta instancia para incluir en su catálogo de promociones algunos de sus títulos más reconocidos y que más popularidad cuenta entre los jugadores, que ahora tienen una gran oportunidad de sumarlos en forma definitiva a sus bibliotecas.

SEGUIR LEYENDO: