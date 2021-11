Arcane anticipa su acto final con más regalos para los fans y eventos especiales

(Foto: Riot Games)

Los Días de Progreso terminaron y el gran evento RiotX Arcane llega a su fase final esta semana con sus Noches en los suburbios. El estreno de la serie animada Arcane se convirtió en una fiesta tanto dentro como fuera de Netflix con una gran variedad de recompensas en los distintos títulos de Riot Games. Antes de que llegue el último arco de la temporada, ya comenzó una nueva etapa cargada de novedades para los players, fanáticos y espectadores.

La primera gran novedad que llega con Noches en los suburbios es el arribo de la pretemporada 2022 a League of Legends. Como se había anticipado hace algunas semanas, se incorporaron nuevos objetos, nuevas runas, un nuevo sistema de logros y dos dragones a la Grieta. Estas novedades prometen agregarle una nueva dimensión a la jugabilidad, aparte de darle más protagonismo a ciertas clases de personajes tal vez no tan beneficiadas actualmente.

Chamber finalmente va a desembarcar en VALORANT este martes 16 de noviembre con un estilo de juego diferente y mucha elegancia. Players profesionales y amateurs van a poder familiarizarse con sus habilidades desde esta semana aunque el personaje no llegue al terreno competitivo hasta más adelante. Un día después, los jugadores de Teamfight Tactics van a recibir un nuevo modo de juego llamado Double Up, donde se puede jugar en cooperativo y compartir la experiencia con alguien más. Adicionalmente, cada juego va a recibir una recompensa temática adicional que se va a poder canjear hasta el 30 de noviembre.

La fiesta no termina ahí, porque el evento no se reduce a los títulos de Riot. Fortnite, PUBG Mobile y Among Us continúan con sus crossovers con Arcane de la mano de skins, modos de juego y mecánicas inspiradas en la serie y sus personajes.

Fuera de las experiencias jugables, el final de Arcane se anticipa tanto como su principio y va a contar con transmisiones especiales en Twitch y YouTube. Los espectadores del evento que elijan los canales oficiales o a un co-streamer van a recibir recompensas como sucedió anteriormente durante Worlds 2021 y el estreno del primer arco de Arcane. “La experiencia en directo de Arcane de Secret Cinema dará comienzo a la retransmisión de las Noches en los suburbios el 19 de noviembre”, anticiparon desde Riot sobre la muestra interactiva que se montó en la ciudad de Los Ángeles.

El día de estreno del último acto de la serie, streamers y miembros de Riot se enfrentarán en las últimas fases del Riot Gauntlet: “los competidores jugarán a un amplio abanico de títulos de Riot para responder a una pregunta que nadie se ha hecho nunca: ¿quiénes son mejores, los streamers o los desarrolladores?”, adelantaron en el sitio oficial de Riot Games. Sea cual sea el resultado, los ganadores van a poder donar su parte del premio de 100 mil dólares a una organización benéfica que elijan.

Las transmisiones van a contar con material del detrás de escenas de Arcane, entrevistas con los protagonistas y otras curiosidades sobre la primera serie animada de Riot Games, que promete ser nada más que el comienzo.

Se desconoce, por ahora, si habrá más sorpresas antes del sábado. Por lo pronto, el show logró posicionarse como lo más visto de Netflix durante dos fines de semana seguidos, lo que para cualquier otra serie significaría la renovación inmediata para una segunda temporada.

