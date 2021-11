The Game Awards anticipa un número récord de videojuegos para su edición 2021

El próximo 10 de diciembre se va a celebrar una nueva entrega de The Game Awards, la ceremonia que premia a los mejores videojuegos del último año, además de compartir trailers y anticipos de algunos de los títulos más esperados. El evento tuvo su edición virtual en diciembre de 2020, pero ya se prepara para volver a la presencialidad y Geoff Keighley, su máximo responsable, anticipó muchas novedades esta semana.

En un nuevo posteo en el sitio de Epic Games, Keighley reveló que la audiencia tiene claro lo que quiere ver en The Game Awards: videojuegos. “Este año, especialmente, habrá gran cantidad de contenido para 2022 y 2023. De hecho, será la mayor lista de estrenos y anuncios mundiales que hayamos presentado nunca”, anticipó el periodista y confirmó que habrá entre 40 y 50 títulos, muchos de los cuales van a presentarse por primera vez.

Sobre los invitados especiales y las participaciones en la ceremonia, se anticipó que van a haber requisitos de barbijo obligatorio y vacunas, así como también se va a controlar la cantidad de gente presente en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Según Keighley, los preparativos van a seguir evolucionando hasta el mismo día del evento, pero las medidas sanitarias no van a interferir con los shows que tienen preparados, que incluyen una orquesta y números musicales especiales.

La pandemia retrasó procesos de producción de hardware y software, lo que hizo que muchos videojuegos se retrasaran y 2021 se sintiera como otro año de transición entre generaciones de consolas. Para The Game Awards, sin embargo, significa que se acumuló una cantidad de material descomunal que va a hacer que la próxima edición supere ampliamente lo mostrado en las anteriores.

“Pienso que esto nos beneficia porque somos un evento grande que la gente sabe que se va a celebrar y que no requiere que venga el público físicamente –explicó Keighley-. Está siendo, sin duda, un año muy movido en cuanto al número de títulos que nos proponen. Nos halaga que casi todos los desarrolladores y editoras quieran que su contenido se muestre en la gala”. Aquellos con hambre de ver de lo que son capaces las consolas de la nueva generación van a estar más que conformes con The Game Awards 2021.

Por supuesto, los premios van a tener un rol central en el evento. “Yo diría que los premios serán aproximadamente la mitad de la gala, y los anuncios y estrenos, la otra mitad”, anticipó Geoff Keighley. “Creo que este será un año único porque muchos de los contenidos han sido retrasados y pospuestos. Hay muchos juegos de los grandes, pero este año hay cosas para todos los gustos”, agregó.

Adicionalmente, el creador de The Game Awards también anticipó que las adaptaciones de videojuegos van a tener más presencia en la ceremonia de este año. Con el reciente estreno de Arcane, la inminente llegada de Resident Evil: Welcome to Raccoon City y la espera por la película de Uncharted, son cada vez más las producciones que adaptan o transportan la historia de un videojuego a otro formato y los estudios están empezando a crear un ciclo de retroalimentación entre todos sus contenidos. “El año que viene podríamos añadir un premio a la mejor adaptación como categoría en The Game Awards”, anticipó Keighley. De ser así, la serie de The Last of Us producida por HBO llegaría en el momento justo para ser premiada, como pasó con los juegos anteriormente.

La edición 2020 de los premios marcó un crecimiento de audiencia impresionante, pasando de 45 millones de espectadores a más de 83 millones. Así y todo, de 2016 a 2017 se registró un aumento todavía más grande, del 200% de audiencia. Aunque el objetivo es continuar creciendo, Keighley tiene muy en claro que se trata de una tendencia que no se puede sostener por mucho más tiempo. Como explica el posteo en el sitio de Epic, la ceremonia ya se retransmite en prácticamente todos los mercados del mundo, incluyendo China, Rusia, India y el sudeste asiático.

¿El próximo paso? El metaverso. “Nos interesa mucho cómo ve la gente el evento a la manera del metaverso – adelantó Keighley-. Estamos empezando a explorar la idea de encontrar nuevas formas de distribuirlo usando los juegos y su tecnología. Es lo que viene a ser nuestra próxima plataforma. Somos un evento sobre videojuegos, por lo que deberíamos emitirlo dentro de los videojuegos si podemos. Todavía es pronto, pero creemos que, dentro de unos cinco años, habrá más gente que vea o participe en la gala desde algún tipo de entorno 3D en tiempo real, en lugar de ver un video tradicional”. Para dejar a la audiencia tranquila, además, comentó: “No vamos a hacer nada de NFT y esas cosas”.

Por ahora, Geoff Keighley y su equipo están enfocados en los últimos preparativos para la ceremonia que va a tener lugar en exactamente un mes. Todavía quedan invitados, participaciones, números musicales y anuncios por confirmar, pero muy pronto se van a revelar las nominaciones a la edición 2021 de The Game Awards, que seguramente van a incluir polémicas, obviedades y algunas sorpresas.

