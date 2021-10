Far Cry 6 implementa una estrategia particular para recuperar a sus jugadores

Ubisoft

La gran compañía desarrolladora Ubisoft protagoniza otro hecho que es foco de polémica entre los consumidores: envían mails a los usuarios que hayan dejado de jugar Farcry 6, con mensajes que buscan humillar y generan culpa en un intento por motivarlos a retomar la aventura. El mensaje llega en voz de Giancarlo Esposito, el dictador y villano del título que “agradece” a quienes hayan desistido, por permitirle reinar libremente sobre Yara, acompañado con una imagen en la que mira despectivamente y directo al lector

El correo titulado “Fue divertido verte fracasar”, suma después es el cuerpo “hola Rojas, quería darte las gracias por permitirme reinar libre en Yara. Descansa, y recuerda que Yara está en manos capaces”. Por si fuera poco, continúa debajo: “Seguro que puedes hacerlo mejor”, acompañado por la cantidad de horas jugadas. Ya sea por razones personales, falta de tiempo o de interés, por la extensión del juego u otros factores, la decisión de perseguir a los usuarios que eligieron retirarse sin terminar el título es más que cuestionable.

vía @BrendanSinclair

Aún así, otro usuario destacó que esto sucede en múltiples escenarios, no solo a aquellos que dejan de jugar. Registra el progreso del jugador, por ejemplo, con la cantidad total de muertes, o de puntos de control capturados. Aunque la decisión de enviar mails resulta algo peculiar, también puede modificarse a preferencia personal: los correos enviados llegan a través de Ubisoft Connect, al aceptar los términos de mails promocionales, a lo cual el jugador puede optar por no recibir más los correos, al costo de no recibir información promocional de otros títulos.

