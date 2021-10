El showrunner de The Last of Us habló sobre las expectativas de la serie basada en el juego

(Foto: Twitter)

HBO continúa con el rodaje de la serie de The Last of Us, que tiene en sus planes una producción titánica que va a durar hasta mediados del año que viene. Los fans están muy entusiasmados con lo que se viene, pero el historial de adaptaciones de videojuegos es tan desalentador que todavía mantienen sus reservas.

Por su parte, el showrunner de la serie, Craig Mazin (Chernobyl), es gamer y conoce perfectamente el contexto en el que está desarrollando la adaptación. Es por eso que en su propio podcast, admitió que los jugadores son de temer cuando no les gusta algo: “Estoy adaptando The Last of Us. La comunidad de videojuegos no es tímida. Aman y odian en partes iguales y con el mismo abandono. La parte del amor es maravillosa. Cuando estaba hablando con Neil Druckmann (director del juego) sobre la adaptación, sentí el miedo de lo que podría ser el enojo y la crítica. Sin importar lo que hagas, va a haber alguien al que no le guste, por supuesto. Tratas de hacer lo mejor que puedes, pero tampoco quieres encargarte del estado emocional de internet. La prioridad número uno es cuidar el trabajo, y si lo haces, la gente lo va a amar. Así que debes hacer lo que temes. No puedes dejar que internet gane”.

La producción de la serie continúa su curso en Canadá y esta misma semana se anunció una nueva incorporación al elenco. El actor Brad Leland (Friday Night Lights) va a interpretar a un misterioso personaje conocido como Sr. Adler del que no se compartieron más detalles hasta el momento. El rodaje comenzó hace algunos meses y planea durar aproximadamente un año para recorrer las diferentes estaciones climáticas tal y como lo hace el primer videojuego.

Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsey (Game of Thrones) son los encargados de interpretar a Joel y Ellie en la adaptación del videojuego desarrollado por Naughty Dog y hace pocas semanas protagonizaban la primera y única imagen oficial de lo que se viene. Aunque Game of Thrones vuelven en 2022 con su esperada precuela House of the Dragon, The Last of Us tiene todo el potencial para convertirse en una de las franquicias más importantes para la cadena.