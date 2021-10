Walter Costabel: “Terminamos convenciendo a todos y a nosotros mismos, de que un evento fuerte de videojuegos en Argentina era posible”

Los primeros en pisar tierra desconocida llegaron para cimentar las bases y darle forma a una escena que posteriormente se daría a conocer como la industria del gaming y de los esports. Uno de los tripulantes en llegar primero a esa tierra fue un abogado de 30 años especializado en Derecho Penal. A medida que perdía el interés en ejercer en su sector, Walter Costabel se convirtió progresivamente en una figura indispensable para el mundo de los esports en Argentina y de la región.

Sus experiencias lo volvieron un fiel creyente de las colaboraciones, de las oportunidades aprovechadas y de que la construcción es colectiva. Partiendo de eso, Walter no solo vio nacer y crecer este ecosistema, sino que el especialista en marketing de esports y videojuegos es parte responsable de la formación y desarrollo de muchas de las personas que hoy la componen. Realizó incontables aportes en el camino de la profesionalización que ayudaron a posicionar a Argentina como una de las sedes de América Latina más atractivas de la región logrando colaboraciones con publishers internacionales como PlayStation, EA y Blizzard.

Walter es responsable de la producción de más de cien eventos propios y tercerizados de lanzamientos de nuevos títulos, de prensa y ferias de videojuegos. Con el contexto propicio, y generado con su trabajo, llegó la Argentina Game Show de la mano de Walter y un gran equipo. Cada fin de año -de la vieja normalidad-, tanto los protagonistas como los seguidores abandonaban la virtualidad por tres días y se congregan en la AGS, la feria de gaming y deportes electrónicos anual de mayor convocatoria nacional que tuvo su primera edición en 2015. Costabel actúa como CEO de la misma y cada año en “Local” se preparan para traer al evento la posibilidad de probar nuevos juegos, tecnologías, presenciar finales de esports, competencias de cosplay, shows en vivo y más contenido vinculado a una escena que celebra el encuentro presencial lleno de actividades. Como cara visible de la empresa, el especialista en marketing hizo visible su experiencia a la hora de comunicar al estar acostumbrado a desarrollar sobre sus productos y proyectos.

¿Cómo se dio la primera Argentina Game Show?

En 2015 dijimos “tengamos nuestro propio evento”. Todo en conversaciones con Brasil Game Show que es como nuestro padrino en todo lo que es eventos de videojuegos. Lanzamos lo que fue la primera AGS en 2015, luego de haber participado en eventos de terceros que no nos terminaron de convencer. Creo que unos meses antes de lo que fue Argentina Game Show participamos en lo que fue Restart, un evento en el que se buscó realmente tener una buena presencia, pero por problemas societarios de los dueños no quisieron seguir adelante y la verdad que dijimos “se terminó el apostar a eventos de terceros que no se sintieron seguros con la escena. Creo que lo mejor es tener nuestro propio evento”. Ese fue el momento en que Nicolás Sigal (actual manager general en LocalStrike y CEO en LocalHost) y yo dijimos “vamos a juntar fuerzas” y nos juntamos con Federico Sánchez (especialista en producción de eventos, festivales, comunicación y diseño) que era quien nos aportaba la parte de organización de eventos y entre los tres decidimos fundar AGS.

¿Cómo distinguirías el rol que tuvo o que tiene cada uno en el armado y ejecución?

Dentro de lo que fueron los tres, es muy importante el rol que cumple cada uno. Con Fede nos apoyamos mucho con lo que es tener una experiencia de organizar un evento y que tenga esa necesidad básica de atender público masivo, que no deja de ser algo muy importante. Yo creo que Nico es la persona que técnicamente más sabe del país y de la región en cuanto a lo que un videojuego tenga lo que tiene que tener para estar a la altura de lo mejor del mundo. Eso no solo nos permitió posicionarnos en un lugar de privilegio a nosotros, sino enseñarle a un montón de chicos que forman parte de este ecosistema que nos agradecen día a día todo lo que aprendieron con nosotros y en ese sentido la verdad que a Nico lo admiro profundamente con todo su conocimiento. A mi me tocó el rol de decir “bueno esto es un negocio, le tiene que servir a las marcas, el público tiene que pagar una entrada por venir, tenemos que trascender, hay que comunicarlo, este mundo tiene que tener un contenido que se actualice año a año”. Ahí es donde yo me dediqué a aprender, a viajar a eventos como Gamescom, ESWC y WESG. Tuve la suerte de poder hacer una inversión propia para recorrer distintos eventos en el mundo, traerlo y tratar de lograrlo hasta el más mínimo detalle en nuestros eventos con este gran equipo de trabajo. Creo que eso fue lo que nos hizo tener una feria propia donde poder decidir, donde poder hacer todo lo que quisiéramos y que veíamos que quizás otros no se animaban a hacer o no terminaban de entender qué era necesario para nuestro país. La realidad es que nos terminó yendo bien. Terminamos convenciendo a los demás y a nosotros mismos de que un evento fuerte en la Argentina era posible y así fue como AGS se convirtió en lo que es hoy.

La AGS se presenta como un evento para toda la familia, fuera de lo que es normalmente el público más fiel del ambiente, ¿Representó un desafío acercar a ese público al evento?

Sí, obviamente lo hicimos de forma progresiva. Más allá de querer ampliar la cantidad de gente que asiste al evento porque nos permite hacer muchas más cosas y nosotros tenemos mayor audiencia en todo lo que hacemos, también surgió como una necesidad. Cuando fuimos haciendo AGS vimos que los que participaban activamente, es decir los protagonistas del evento, querían compartirlo con los suyos: padres, hijos, hermanos, amigos, amigos que quizás compartían una parte de esa pasión y no toda. Desde el chico que jugaba 12 horas Counter-Strike profesionalmente pasando por el que “che dale te juego, enseñame a jugar un rato que me gusta a mí también” y que pudieran compartir un mismo lugar. Me parece que en esa búsqueda encontramos ese lugar. Nos sentimos muy cómodos en la última que pudimos hacer presencial en 2019, en la que convivían esos mundos. También lo tomamos como referencia de los momentos más emblemáticos. Uno de los puntos más fuertes a nivel medios y a nivel país fue cuando Thiago “King” Lapp logró salir entre los primeros cinco en el mundial de Fortnite, ganar una suma de dinero importantísimo y que diera hablar de cómo un chico de 13 años que juega Fortnite terminase teniendo tanto éxito. Nosotros no nos olvidamos de que Thiago había venido en la AGS anterior y lo acompañó su papá. Y su papá también tenía que pasarla bien: tenía que comer, tenía que pasar el día en un lugar durante ocho horas disfrutando con su hijo. La realidad es que cuando Thiago siendo lo que era, volvió a venir, lo hizo con su familia y queríamos que todos lo pasaran bien. Nosotros buscamos que no sea un lugar para el gamer nada más, sino para aquel que quizás se convirtiera en un gamer gracias a nuestro evento.

Debe haber buenas historias después de tantos años de evento

Hay historias muy lindas que son lindas de contar: Nico Villalba, hoy es el mejor jugador argentino de FIFA y uno de los mejores del mundo, recorre el mundo jugando FIFA y sale de nuestro evento siendo nadie a los 16 años. Ganó un torneo de punta a punta venciendo a los profesionales del momento. La realidad es que sin un evento como el nuestro quizás nunca hubiera tenido la oportunidad de mostrarse a ese nivel y lograr todo lo que después logró gracias a su talento, su capacidad y su excelente carrera.

¿Cómo afectó la pandemia y cómo fue tomar la decisión obligada de adaptarse a la virtualidad y el tener que ir postergando el evento?

Es más fácil reunir una masividad de público en un evento virtual que en uno presencial que tienen que venir y asistir con su entrada. El desafío era cómo convertir un evento 100% físico y presencial con el valor agregado de todo lo nuestro, porque nuestro evento surge y es un éxito gracias a que traemos lo virtual a lo terrenal, donde vos ves a tu streamer favorito en carne y hueso. Lo ves todo el año vía streaming y de repente un día lo ves ahí parado al lado tuyo y podés sacarte una foto. Eso es irremplazable. Lo convertimos en una gala. La AGS 2020 fue un reconocimiento de todos aquellos que todo el año se dedicaron a entretener al público y les dimos un lugar que quizás en sus propios canales no lo pueden tener. El de ser las estrellas. De entrevistarlos a ellos, de que no tuvieran la necesidad de entretener ellos mismos, sino que nosotros somos los que entretenemos junto a ellos. Volvimos a tener más de 50 personalidades participando del evento, más de 50.000 personas viendo todos nuestros contenidos en todos los canales que lo pasamos. Fue un lindo evento, estamos muy contentos. Creemos que estuvimos muy por encima de todos los eventos virtuales y que el habernos reinventado de esa manera sin necesidad de generar algo que fuera en contra de nuestro de público funcionó claramente. Que lo usáramos como lo que nosotros vemos de nuestro evento, que es una celebración.

El director de LocalStrike quedó satisfecho con lo conseguido en 2020 porque además del gran evento anual, pudieron sumar otras dos producciones el año pasado, que fueron el autocine del evento de exhibición de los equipos de CSGO entre Coscu Army Esports y 9z, como también los Coscu Army Awards, evento de gala presencial que pudieron lograr contra todo pronóstico y batió récords en Twitch pese a las dificultades.

Respecto a la AGS 2021, este año van a ampliar el contenido digital a otros países de América Latina, pero a su vez va a tener una vuelta parcial a la presencialidad. El CEO estima un 30/40% de lo que reunirían en situaciones ordinarias. Se encuentra trabajando para que aquellos que puedan asistir disfruten de su paso por el evento.

Un punto importante es que va a dejar de ser solo esos cuatro días en noviembre, sino que va a tener contenido “mucho más fuerte” los meses previos al evento culminante. Aprovechando el formato virtual, van a invitar a que todos los contenidos que están transcurriendo en la región tengan un lugar en la nueva edición.

¿Tenés un top 3 de eventos que más disfrutaste o que recuerdes ahora mismo?

Los eventos que yo recuerdo mucho y que me van a quedar para siempre... Obviamente tengo que poner a AGS 2018, fue un hito porque fue cuando hicimos la arena de Fortnite con el servidor de Epic. Se trató de un logro hasta personal, te diría, porque la persona que me lo permitió hacer, lo hizo gracias a mi relación personal. Es un poco el tipo de relaciones que tengo como con Martín (Coscu): es alguien que confía en mí porque hicimos cosas juntos. En este caso, de repente quedó ubicado en un rol súper importante y que una empresa como Epic Games y diga “Walter confío en vos” y yo poder tener ese producto en mi evento me da una satisfacción doble más allá del trabajo en sí. Después tengo dos eventos de lanzamientos de juegos porque nosotros lanzamos Uncharted 4 para PlayStation en un momento muy difícil del país. No había posibilidad de que esté el juego en el día de lanzamiento y nosotros tuvimos el juego en exclusivo para el país. Y por último, porque también siempre elijo este top 3 más allá de todo por el corazón: la Coscu Army Awards del año pasado que hicimos. Rompimos récord de audiencia a nivel Latinoamérica. Superamos mil obstáculos y cuando vos lo terminás de hacer o lo hiciste, rompiste un récord y, si bien el evento no tuvo todo lo que uno quería que tenga, decís “che, estoy para grandes cosas si me lo propongo”. No solo yo sino cuánta gente se une para lograr lo imposible.

Cuando Walter Costabel, a sus 30 años, comenzó a abrirse hacia otras propuestas vinculadas al Derecho Empresarial y Tributario, conoció LocalHost e ingresó como abogado de la misma. Con la demanda de servidores dedicados de Counter-Strike, se presentó una oportunidad única de brindar el servicio. Se trató de la chispa que en poco tiempo comenzaría a esparcir el fuego uniendo comunidades en foros y espacios virtuales. Con varios años de formación previa, comenzaron a organizar competencias y a producir eventos. Debido a un crecimiento orgánico y al desarrollo de las audiencias interesadas, las propuestas eran cada vez más ambiciosas.

¿Cómo fue que asumiste el rol de director y por qué viraron hacia contenido orientado a los videojuegos?

Como abogado de la empresa surgió la oportunidad de adquirir una parte. A medida que me fui metiendo ya siendo copropietario de la empresa con Nicolás Sigal, empecé a ver que había otro camino que era... bueno en ese momento ni gaming se le llamaba y menos esports. Crecimos mucho en lo que fue el servicio de servidores de juegos, se llamó LocalStrike, y la verdad que más allá de brindar servicios como empresa nos dimos cuenta de que existía el interés de una comunidad en desarrollo, antes de las redes sociales, que tiene un paralelo muy fuerte con lo que pasa hoy en la escena hoy. Había muchos chicos queriendo profesionalizarse, jugar cada vez mejor y formar equipos que realmente le daban mucho interés o mucha prioridad a jugar por sobre muchas otras cosas de su vida. Desde ese momento dijimos “hay otro mundo acá, hay otra realidad”, y me fui metiendo. La verdad que como todo lo que hice en mi vida fui estudiando, fui tomando conocimiento. Soy de aquellas personas que consideran que el conocimiento es clave. Si vos en todo lo que vas a proponerte hacer, sea lo que sea, lo hacés con el mayor conocimiento posible, tenés mayor posibilidades de lograr el éxito que si lo hacés con poca base o sin tener un gran conocimiento de lo que hacés.

Mencionabas a Nicolás Sigal como tu socio. ¿Cuánta gente formaba LocalHost y cómo fue evolucionando ese grupo de trabajo?

En principio éramos muy pocos: Nico y yo, junto a cuatro empleados. Hoy tenemos la suerte de tener más de 25 y más allá de eso, también tenemos muchísimos partners trabajando alrededor nuestro, con los cuales hacemos que la escena y el ecosistema crezca cada día porque no nos interesa hacer todo solos. Sabemos que ser especialista en cada una de las áreas en las que se fue transformando este mundo está bueno también. Quizás al principio teníamos que hacer todo nosotros porque no encontrábamos apoyo que quizás esté al nivel nuestro. No por considerarnos superiores sino por los años de experiencia o por la regularización que habíamos logrado con nuestra empresa y que quizás otros no tenían. Pero hemos formado mucha gente, ellos fueron los primeros que nos ayudaron en todo esto y hoy en día mantenemos relación.

¿Cómo fue tu impresión del ecosistema en un primer contacto?

Me metí y me di cuenta de que le faltaba profesionalismo a todo lo que iba a convertirse en la escena de este mundo. Para darte un ejemplo básico, los videojuegos, el gaming y hoy también los esports, necesitan marketing, publicidad, medios que se interesen en entender de qué se trata. En aquel momento, todo esto no existía y en ese sentido me siento un pionero en tratar de darle eso, sobre todo en nuestra región. Veía que en el mundo comenzaba a darle un poquito de trascendencia a todo esto, me fui interiorizando, fui tomando conocimiento de lo que pasaba en todo el mundo y comenzamos a hacer los primeros productos relacionados al mundo de los videojuegos, que en aquel momento eran torneos que se llamaban deportes electrónicos, que hoy en día llamamos esports.

¿Cómo fueron esos primeros eventos de LocalStrike? ¿Los recordás con nostalgia?

Comenzamos con los primeros torneos de CS 1.5 y 1.6, COD, de FIFA y PES. Fue en 2009 que hicimos nuestro 1er evento solo dedicado a torneos. Fijate qué trascendencia, qué importante que el primero en salir campeón de un torneo nuestro hoy es una personalidad súper importante dentro de los equipos más importantes de la región, como es Isurus Gaming y es MvK (Juan Manuel Argogliosi, actual manager de Isurus), que jugaba en Wild Ineters y salió campeón. Esas son unas de las cosas que en ese momento me tocó vivir en toda esta carrera: formar gente que hoy ocupa lugares importantísimos en la escena. Yo los vi crecer, los vi meterse y eso me hizo amar y apasionarme por todo esto que llamamos gaming.

Pero Walter siempre tuvo un interés por los videojuegos. Desde la época de los arcades y las primeras consolas, hoy se reflejan dentro de su empresa donde armó una especie de museo que construyó simplemente con ir acumulándolas desde muy joven. Las tuvo todas y hoy representan como una especie de reliquia para su empresa.

Pero además de los videojuegos, su otra pasión es el fútbol. Se considera a sí mismo jugador de fútbol frustrado, algo que lo llevó a interesarse por los juegos de dicho deporte de manera particular. Los jugó todos y trató de ser profesional, algo que a sus “40 y pico” conserva. Continúa jugando la modalidad de clubes pro del FIFA, con su propio equipo y una posición fija.

¿Tu interés te llevó a vincularte de forma cercana con la escena de FIFA o de PES?

FIFA. Lo creo superior honestamente. Si bien es subjetivo, desde mi formación me gusta más la seriedad y la forma de simulador de fútbol que tiene, por encima del jueguito que puede ser más el PES o Konami. La realidad es que sí, fue algo que me acercó. Lo que sí valoro de ese hecho de que me gusten los juegos y jugarlos, es que hoy teniendo hijos también disfruto de cómo juegan ellos y son fanáticos de este mundo, es también entenderlo comprenderlo, tenerle tolerancia, paciencia, ver las cosas que son positivas y entender las negativas y tratar de corregirlas. Creo que me hizo mejor en lo mío, que realmente sé de lo que estoy trabajando y vuelvo a lo que dije en el principio: el conocimiento me parece que es importante y parte del conocimiento es tener tu propia experiencia al respecto, conocer jugadores. Me acuerdo cuando comencé a jugar FIFA y Patán era uno de los mejores del mundo y mi obsesión era jugarle y hacerle un gran partido, hasta que una vez en el auge de Patán logré sacarle un empate 0 a 0 y me sentía... “listo, soy un jugador profesional”. Es entender lo que vive el otro para que vos también le puedas dar ese lugar de privilegio.

Mencionás la regularización de la práctica. ¿En qué modelo te basaste a la hora de pensar en LocalStrike como una empresa en ese entonces?

Lo primero que hice, y creo que también eso significó mucho en la escena y nos convirtió en una de las empresas más importantes de la región, fue justamente convertir la empresa en una PYME con mi parte legal y de conocimiento siendo abogado. En ese entonces que se pensara que había una PYME relacionada al mundo de los videojuegos era absurdo, mis competencias a nivel mundial eran entusiastas, chicos, sociedades de hecho, pero no había casi nada formado legalmente. La regularización es lo que te permite ser más serio, poder facturar servicios, firmar contratos con una representación jurídica adecuada. Una sociedad que de respaldo, tener una cuenta bancaria, tener acceso a créditos, a licitaciones. Empezar a actuar directamente como una empresa que se dedicaba al mundo de los videojuegos y eso nos trajo los primeros acuerdos internacionales: me acuerdo que nuestro primer cliente dedicado a este mundo fue Blizzard. Lo conseguimos gracias a que nosotros éramos una empresa regularmente constituida, en formación, con socios, cuenta bancaria. Nos permitió firmar un contrato de servicios muy rápidamente que quizás otros que estaban compitiendo con nosotros por ser la empresa/agencia no tenían los elementos para hacerlo. Eso nos dio un lugar de privilegio dentro de la industria.

Walter cree que todas las personas deberían tener cierta formación jurídica legal, “por lo menos el primer año”, debido a su importancia a la hora de posicionarse y entender muchas de las cosas que viven a lo largo de su vida. A pesar de no ejercer su profesión, siente que es su propio abogado y lo aplica en todo lo que hace y asegura que va a continuar siendo un conocimiento muy útil. Para muchos aspectos él es el abogado de su propia empresa, si bien cuenta con un estudio que los apoya. Pero hoy la balanza está totalmente inclinada a los videojuegos y su rol como director de LocalStrike lo llevó a asumir un lugar y un enfoque distinto. Apostó y forjó para sí mismo un nuevo camino por recorrer. Uno que le generaría mayor satisfacción y que con el tiempo le daría la razón.

Cuando empezaste a estudiar abogacía o desarrollarte ya como profesional, ¿te proyectaste en otro lado? ¿Considerás que tu lugar se dio de una forma oportuna?

La oportunidad me la busqué, pero sí forma parte de un plan B en mi vida, cuando decidí que ya no me sentía cómodo en mi rol de abogado penalista. Sí me parece que lo hice bien en su momento y también por eso es que pude invertir en mi propio producto cuando me encontré con lo que me gustaba, que es esto. Tuve la suerte de ganar plata ejerciendo mi profesión de abogado para la cual estudié, porque lo hice correctamente y de esa parte no me arrepiento. Sí busqué otro lugar también. Cuando me metí en lo que era una empresa, vi que había un producto dentro de la misma que podía adquirir y que me podía dar mayores satisfacciones. Un lugar mucho más cómodo que me hace más feliz, que me acercó más a mis hijos. Quizás cada logro mío a nivel profesional hoy ellos lo festejan, forman parte, se sienten que estoy cerca de ellos también, hasta me puedo asesorar con ellos, lo cual suena extraño pero muchas veces me han dicho cosas de este mundo por adelantado porque simplemente ellos lo sienten y lo viven y no buscan un negocio detrás y que yo lo convierta en algo importante para mi empresa me da otro tipo de satisfacción. La realidad es que me acomodé. Estoy feliz con lo que hago. Obviamente después no deja de ser un trabajo, una empresa. Tenés problemas como todo. Tenés negocios que salen mejor... pero encontré una satisfacción en mi producto que no la encontré siendo abogado.

Respecto a este producto que fuiste perfeccionando, ¿cuál fue el enfoque inicial al encarar la producción de eventos y torneos?

Adquirimos licencias para distintos torneos que en su momento eran los principales en el mundo, porque cuando comenzó esto de la escena, las principales competencias no correspondían al publisher o creador del juego sino que estaban tercerizadas en ligas o eventos internacionales que te cedían la licencia territorial. Por eso nosotros hemos logrado hacer la ESWC, la WESG, la CODE 5 que se hacía en su momento para Latinoamérica. Hemos pertenecido a varias licencias que englobaban varios juegos y nosotros nos ocupábamos de tener los representantes de Argentina para que participen. Obviamente, tener una licencia de un torneo en el exterior nos permitía basarnos en algo que ya estaba funcionando y tratar de copiar e imitar o producir en nuestro país lo más parecido posible a lo que veíamos afuera. Quizás nuestro mayor desafío fue tener en Argentina el mismo nivel que veíamos en torneos en el exterior, que obviamente empezamos estando a años luz y después nos fuimos acercando a lo que se podía hacer y la verdad que hemos logrado un producto lo más parecido a nuestros sueños. Si bien todavía seguimos soñando y queriendo mucho más, la base de nuestro aprendizaje fue tomarnos el tiempo de viajar, conocer cómo se hacían los torneos internacionales más importantes y tratar de replicar al máximo lo que veíamos y aprendíamos en el exterior.

¿Qué otro país, además de Brasil, pensás que estaba adelantado o en una situación similar a Argentina o a lo que vos planteabas?

Llamativamente quien picó en punta para todo lo que fue esports en ese momento fue Perú. Llegó a ser sede de unos de los torneos más importantes del mundo a nivel Latinoamérica. Se hizo fuerte en 2010/2011 y llegó a ser para lo que fue WESG, elegido como el mejor evento del mundo como licencia fuera de lo que fue globalmente. Me acuerdo que nosotros tratamos de competir con ellos y perdimos ahí en las últimas instancias. Quedamos entre los 5 mejores. Chile después recogió el guante y en los primeros años estuvo por encima nuestro por un tema de que tenían recursos que nosotros en ese momento no teníamos. Por otro lado, Brasil es un espejo en el cual nos gusta mirarnos, pero la realidad es que nos cuesta compararnos por la relevancia que tienen como país: mucha población, fanatismo, mayores recursos que nosotros. En ese sentido nos cuesta ponernos a la altura, pero recuerdo que cuando nosotros comenzamos, México ya vivía con un ecosistema propio bastante interesante que después terminó cayendo y hoy se encuentra en formación nuevamente.

¿Y cómo estaba o está Argentina respecto al resto?

Básicamente en su momento había muchas empresas que no tenían localización en Argentina, dejándonos afuera y sí estaban en Chile. Por tanto, recibía un apoyo que nosotros no podíamos tener y nos costó 2 o 3 años ponernos a la altura. Hoy sentimos que hemos logrado superar a Chile en esa guerra o en esa “competencia” de qué país aporta más a la región. Es algo que nos da a entender el público y las marcas que nos acompañan. La verdad que sin contar a Brasil, que siempre lo tenemos que dejar fuera, Argentina se encuentra como el país más importante de la región, siempre teniendo el respeto que México merece por todo lo que significa, pero que hoy lo vemos quizás un escaloncito más abajo por su desorden a nivel escena. Quizás hay cosas muy bien hechas y otras muy mal. En el promedio nos posiciona a Argentina como el país latinoaméricano más importante para la escena de los esports, como del gaming en general. Y ya habiendo dejado a Chile en un tercer puesto, Colombia y Perú por debajo.

En relación con Chile y México, ¿qué pensás que motivó a la LLA a posicionarse en Chile y luego en México? ¿Se presentó en su momento la oportunidad para LocalStrike y Argentina?

Sí, de hecho nosotros hicimos uno de los primeros torneos para terceros importante en 2014. Ese mismo torneo que la LLA, pero tenía otro formato y se denominaba Parada Competitiva. Nosotros hemos desarrollado una de las primeras que se hizo aquí en Argentina en Costa Salguero. Un evento de formación muy importante para Argentina. Fue todo un hito haber tenido esa Parada Competitiva, de mucho público. Se trató del primer evento de esports con un público más grande, nosotros fuimos parte de esa organización para Riot Games. Los primeros años de la LLA tuvieron radicación y localización en Chile para mí por un tema país y no por una cuestión de escena. Sin embargo, se apoyó muchísimo en la Argentina y en chicos que de hecho habían tenido algún tipo de injerencia en todo lo que fue nuestra formación y trabajo. Fueron los primeros talentos en cruzar la cordillera para ser parte de este producto tan importante para la región y también el mismo motivo por el cuál se termina mudando a México, tal vez porque las oficinas más importantes con mayor relevancia a lo largo de los últimos años fueron puestas en México por su cercanía a los Estados Unidos y eso les permite tener un mejor producto, más controlado, mejor supervisado, que si lo hacen en un país con poca presencia.

Su producción de eventos comenzó a partir de lanzamientos de juegos de franquicias como Diablo y World of Warcraft de Blizzard y producción de eventos de prensa como, por ejemplo, para Riot Games. Participando de lo que fue uno de los primeros eventos de videojuegos en Argentina que fue Tecnofields, que no era suyo, pero sí tenían una participación muy activa. En aquel momento, Walter quería que cumpla con el rol de evento de gaming fuerte a nivel país, pero los dueños preferían mantenerlo enfocado en tecnología y que permanezca como uno de nicho. Se trataba de una etapa con menor inversión y visibilidad para la industria.

LocalStrike plantó los pies en tierra virgen marcando su llegada hace 20 años aproximadamente, tierra que hoy comparte con muchos otros competidores que encallaron en América Latina. La actualidad refleja el boom de la escena con muchas más marcas y organizaciones invirtiendo en la región y creando sus propios eventos o iniciativas. Los esports como nueva y establecida industria de entretenimiento, los videojuegos como la más exitosa, superando en números al cine y la música.

¿Cómo ves hoy el desembarco de cada vez más empresas o propuestas que vienen a aportar a la escena o a generar proyectos propios?

Yo celebro el nacimiento de todo lo que venga a sumar a la escena. Soy de los que piensan que el que lo haga nos enriquece a todos. No considero que estemos a la altura de que haya competencia en nuestro rubro. Todavía estamos todos en formación. Hace más de 15 años que estoy con esto, pero de todas formas sigo en formación, porque la escena es nueva, sobre todo en la región. Hay algo que celebro y no es por sentirme arriba de la cúspide, pero es muy difícil encontrarme con alguien que esté haciendo algo por la escena con el cual no haya tenido algún vínculo de alguna manera, conmigo de forma directa o con un producto mío, con un trabajo que hago. Entonces, siento que hicimos las cosas bien porque no estamos ajenos a nada y entiendo que todo lo que venimos haciendo se construye. Hoy miro la revista (Latin Power) y conozco a todos los que están participando. Hasta donde la imprimieron, yo imprimo mis revistas de AGS, ¿se entiende? O sea, es la misma imprenta así a ese nivel... digo, “qué relacionado estoy con todo lo que está pasando”. En algún punto quedaré fuera de la escena por mi edad y por mis ganas también de salirme en algún momento… en algún momento tendré, por mi edad, otros objetivos. No sé, dejarle la posta a mis hijos, el más grande ya tiene 17 años. Pero hoy mi satisfacción es que con todo lo que pasa en la escena tengo una relación de alguna manera y no me sorprende, al contrario, me alegra y me da una satisfacción enorme. Eso decírtelo porque esto a mí -agarra la revista de la mesa nuevamente-, me encanta. Soy vieja escuela, la revista me gusta. Para mí aparecer en la próxima edición... Lo voy a compartir por todos lados porque me siento feliz de que esto esté ocurriendo.