Worlds 2022: Isurus perdió su segundo cruce y buscará el resultado para soñar con la hazaña

Este viernes se disputó la segunda jornada de Worlds 2022, en la que se jugaron ocho encuentros de ambos grupos del Play-In. Todos los ojos de Latinoamérica se posaron en Isurus, el equipo local, que se enfrentó a Saigon Buffalo. A priori era uno de los rivales más accesibles ya que es representante de una de las regiones wildcard y era una de las dos partidas que estaban obligados a ganar. Sin embargo, el desarrollo no fue el esperado y recibieron una dura derrota frente a la escuadra vietnamita que los deja en una cuerda floja y en una difícil posición si quieren hacer historia y avanzar a la siguiente instancia.

El Tiburón venía de caer en su presentación ante MAD Lions de Europa, pero habían mostrado buenos síntomas frente a un equipo superior y llegaban con altas expectativas ante Saigon, segundo seed de Vietnam, que es una región que se caracteriza por ser impredecible y caótica en los games. Isurus buscó ganarle en su propio juego y optó por algún pick raro como Zilean en TOP y ser agresivos desde el minuto uno.

Al comienzo lograron conseguir algunas kills y parecía que podían sacar ventaja en el early game, pero esa diferencia nunca se llegó a ver reflejada en el juego, mientras que la escuadra vietnamita se quedó con dos Heraldos, lo que derivó en que puedan llevarse varias placas y bastante oro. En el game, Grell no pudo trascender tanto con su Hecarim como lo había hecho con Graves un día antes, y Gavotto no pudo sumar ningún asesinato, mientras que Froggy y Shogum, midlaner y ADC de Saigon, se volvieron imparables.

A Isurus le costó mucho responder cada asedio de su rival y aunque buscó peleas en equipo, nunca se lo notó coordinado para imponerse en las teamfights y en ningún momento encontró alguna condición de victoria. La partida se terminó de definir al minuto 27 cuando los asiáticos aseguraron por segunda vez el Nashor, y la frutilla del postre fue un increíble pentakill -el segundo de este Worlds- por parte de Shogun previo a derribar el nexo.

Fue una dura derrota para Isurus, que soñaba con una victoria para acomodarse en la tabla de posiciones. Este sábado continuará su participación en el Grupo B, pero deberá enfrentarse a quienes probablemente sean los dos teams más fuertes de todo el Play-In: Royal Never Give Up de China y DRX de Corea del Sur. El domingo tendrá su última partida ante DenizBank İstanbul Wildcats de Turquía.

El puntero de la zona pasará directamente a la fase de group stage, mientras que el segundo, el tercero y el cuarto avanzan a la fase de playoffs de los Play-In. Allí el tercero se enfrentará al cuarto del mismo grupo en una serie al mejor de cinco juegos, y quien gane se cruzará con el segundo de la otra zona en un BO5. El vencedor de dicho cruce será el otro que clasifique.

Hasta el momento el Tiburón tiene cero unidades con tres encuentros por delante. De los seis equipos, lo más probable es que RNG y DRX sean quienes avancen en los primeros dos puestos e Isurus deberá aspirar a obtener al menos dos de las tres unidades restantes para quedar por encima de Saigon y de Wildcats y continuar en carrera. Es turno de agarrar la calculadora y buscar arañar un punto este sábado para soñar con hacer algo histórico para toda la región: que un equipo de Latam clasifique al main stage por primera vez.

Los próximos encuentros de la escuadra argentina:

-Royal Never Give Up vs Isurus - 21:00 (AR) del sábado

-Isurus vs DRX - 00:00 (AR) del domingo

-DenizBank İstanbul Wildcats vs Isurus - 20:00 (AR) del domingo

