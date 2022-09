Grell, de Isurus: “No sentí en ningún momento que no pudiéramos ganarles ni que eran mejores que nosotros”

MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 29: Jesus "Grell" Loya of lsurus prepares to compete at the League of Legends World Championship Play-Ins stage on September 29, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games)

Isurus debutó con caída ante MAD Lions en el debut de Worlds 2022, y pese al resultado mostró un buen nivel y -sobre todo- predisposición para proponer, pese a que a priori se enfrentaba a un rival que era el favorito. Por ende es un buen presagio de cara a los próximos enfrentamientos, y resaltó el nivel del jungla Grell, que tuvo un gran juego y se mostró muy confiado pensando en lo que se viene.

“La partida la sentí muy enfiestada para ser honestos. Siento que morimos mucho innecesariamente, que hubo muchas kills random de parte de ellos y nuestras. Siento que perdimos el foco un poco al inicio de la partida por lo del kill a Jelly, que le dio ventaja al mid, y el mid le dio ventaja a otro, entonces fue un pequeño snowball que nunca debió haber sucedido”, analizó el player mexicano en diálogo con Infobae Latin Power.

Además aseguró que tranquilamente se podrían haber llevado el punto en el debut: “Siento que la partida era completamente ganable, no sentí en ningún momento que no pudiéramos ganarles ni que eran mejores que nosotros. Toca seguir adelante y ponernos al tú por tú con los demás equipos”.

MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 29: Ali "Seiya" Bracamontes of lsurus (C) competes at the League of Legends World Championship Play-Ins stage on September 29, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games)

—Se notó que siempre buscaron responder y nunca se achicaron. ¿Lo vieron así?

—Nos sentimos así, de que a pesar de que estábamos abajo nunca bajamos la cabeza ni dijimos “no, aquí no peleamos” o “No, no vamos a hacer nada, vamos a farmear”. Siempre fue “oigan, el fue a top, vamos a bot, hagamos esto, metamos una visión, yo me meto aquí”, etc. Siempre ir buscando oportunidades porque son las que te permiten abrir una ventana para el plan de juego.

En cuanto a las ventajas que fue sacando MAD Lions analizó: “Son cosas en las que ellos aprovechan ciertas situaciones y nosotros no sabemos cómo responder a esas porque no estamos acostumbrados tampoco, y no sabemos qué situación es buena para nosotros comparado a un equipo de Latam por ejemplo. Lo importante es reaccionar a todo eso, ir aprendiendo y no cagarla”.

—¿Considerás que el meta actual te es favorable para tomar el protagonismo de la partida?

—Siento que el meta del Mundial es muy bueno para mí. Son muchos champions tipo Hecarim, Graves, Bel’Veth, ese tipo de cosas. Entonces son campeones a los que estoy acostumbrado y que soy usar muy bien. Son personajes que están peleando todo el tiempo, que tienen que usar mecánicas, etc. Y me siento muy cómodo en el meta.

—¿Teniendo en cuenta esto y que juegan de local sentís que puede ser tu momento?

—No me importa realmente brillar yo mismo. Lo más importante para mí es representar bien a Latam porque significa muchas cosas. Significa muchas cosas para la región en general, como que en un próximo torneo internacional podemos tener dos cupos, entonces estoy intentando dar mi mejor esfuerzo para lograr todo lo que se necesita lograr.

MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 29: The lsurus squad arrives at the League of Legends World Championship Play-Ins stage on September 29, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games)

—Se viene Saigon Bufalo, a priori más accesible que MAD Lions. ¿Cómo lo ven?

—No siento que un rival tenga menos peso que otro. Hay que respetar a todos los rivales independientemente de quien sea. Siento que estamos listos, tenemos buenos entrenamientos, hoy jugamos bien aunque nos pusimos un poco mal por X o Y motivo y trolleamos un poco, pero yo siento que este tipo de errores -si los arreglamos- podemos darle cara a todos los equipos y a los de mayor league también.

—¿Y cómo te imaginás los cruces contra los representantes de China y Corea?

—Sinceramente nunca he jugado contra chinos. Se que RNG es un equipo muy bueno. No siento que no tengamos chance. Creo que si tenemos chance de ganarles. Tenemos nuestras cosas, ellos tienen la suya, etc. Es un equipo reconocido. Contra Corea siento que tenemos muchas más probabilidades de ganarles. Les podemos sacar el match de verdad. RNG creo que va a ser más difícil, pero a los demás equipo le podríamos ganar un BO5 a todos.

Worlds 2022 continuará este viernes con ocho encuentros más:

- Fnatic vs DetonatioN FocusMe - 17:00

- Evil Geniuses vs Loud - 18:00

- Saigon Bufalo vs Isurus - 19:00

- DetonatioN FocusMe vs Chief - 20:00

- Evil Geniuses vs Beyonf Gaming - 21:00

- DRX vs Saigon Bufalo - 22:00

- MAD Lions vs Royal Never Give Up - 23:00

- istanbul Wildcats vs DRX - 00:00

