9z en el top 19 mundial: “Se siente increíble, hace un año esto era impensable”

Hablar de la trayectoria de 9z en CS:GO es hablar de crecimiento sostenido. Pero también es hablar de hitos y del efecto positivo que puede tener un proyecto que se piensa a largo plazo. En esa historia -que puede parecer corta en perspectiva- hace solo unos días la organización estableció una nueva marca y se ubicó en el top 19 a nivel mundial .

La noticia llegó en un momento ideal, en pleno festejo por el cuarto aniversario del club. “Se siente increíble porque hace un año esto era impensable. Así que en cada aniversario me siento a pensar que hice el año pasado, que esperaba que pase cuando fue el aniversario anterior y el resultado siempre es sorprendente. Me cuesta pensar donde podemos llegar, porque las cosas que parecen lejanas a veces pasan muy rápido ”, marcó Frankkaster, fundador y CEO de 9z. “Yo creo que estos 4 años fueron de constante aprendizaje, creo me sirvieron de experiencia para hoy estar muy nutrido. Por eso siempre digo que este es el comienzo de la mejor etapa que va a vivir 9z ”, agregó.

¿Y cómo lo viven los jugadores? Para Rox es una “sensación hermosa”, ya que llegaron a este lugar “mucho sacrificio y dedicándole muchas horas de trabajo”. Para Dav1d “esto demuestra el esfuerzo que cada uno del equipo hace, es válido para ir mejorando y seguir avanzando”. Nqz, que se sumó al equipo en junio, también lo vive con mucha alegría: “es algo increíble para mí y es algo que yo siempre quise, es un sueño que se hizo realidad”.

“Yo creo que es un gran mérito para todos, sobre todo para los que llevan mucho tiempo en el equipo, que se quedan con el mismo objetivo de seguir evolucionando y con la mentalidad de que hay un proceso para llegar lejos, siempre con mucho profesionalismo y amor por el juego . La vacante, los resultados y las notas serán consecuencias. Nos estamos preparando como podemos, con los pies en la tierra y confianza”, agregó tge, que en junio llegó como analista.

Parece que hubiesen pasado años, pero fue en abril del 2021 cuando 9z decidió hacer historia y eliminó a Team Vitality -en ese momento, top 8 del mundo- de la BLAST Premier Spring Showdown. Hasta ahí llegaron después de consagrarse campeones del Latin Power, el torneo a cargo de FiReSPORTS que le permite a un equipo de la región contar con un cupo al torneo internacional.

La oportunidad estaba dada y 9z decidió aprovecharla. Pero, lejos de quedarse en ese lugar, fueron por más y la primera parte del 2022 tenía reservados sus propios hitos. En abril llegó un momento inédito para los equipos no brasileros de la región: 9z iba a dar el presente en el Major . Después de las derrotas frente a MIBR y Evil Geniuses en el RMR Americas, el equipo logró su miracle run dejando en el camino a Bad News Bears, 00Nation, Sao Caetano, Evil Geniuses y paiN Gaming. Así llegó la clasificación y el momento que ya quedó en la historia de los esports latinos.

Los números no son todo ni logran contar el total de la historia, pero sí son una forma concreta de reflejar el crecimiento de un equipo. Después de la hazaña que representó la llegada al Major, el equipo escaló al top #26 mundial. Hace solo unos días, a principios de agosto, saltaron al puesto 20, lugar que dejaron el 8 del mismo mes para ubicarse en el top #19 .

El equipo acaba de coronarse campeón de la Argentina Regular Season de la Flow FiReLEAGUE. En la final frente a Isurus, la escuadra Violeta no solo reafirmó como uno de los tres clasificados a la próxima edición del Latin Power, si no que aseguró su lugar en la primera edición de la Final Global que se va a llevar a cabo en el Camp Nou .

En el horizonte ya están los clasificatorios al RMR Americas, que empiezan hoy y que permitirán a los mejores equipos de la región llegar al evento que dará paso al Major, que tendrá a Rio de Janeiro como su sede. “Las expectativas son clasificar al RMR y al Major, obviamente. Nos vemos bien, obviamente hay que jugar, es algo que esperamos cumplir en nuestros sueños, más llegar el Major en Brasil que va a ser una locura”, contó dgt.

@9zTeam

“Trabajamos siempre con las ganas de querer mejorar e independientemente de quien esté intentamos inculcar esa mentalidad de querer ganar todo”, explicó Dav1d mientras el equipo se prepara para sus próximos desafíos. “También tenemos pensado meter bootcamps en Europa así llegamos de la mejor manera y hacer un buen papel”, sumó Rox.

Hace cuatro años nacía un “proyecto de amigos” -como destacaron desde las redes de la organización en el aniversario- pero la historia de 9z todavía tiene capítulos pendientes y Lucas “Nqz” Soares, David “Dav1d” Tapia Maldonado, Maximiliano “Max” Gonzalez, Martin “Rox” Molina, Franco “Dgt” Garcia, Rafael “Zakk” Fernandes y Gustavo “Tge” Motta van a seguir escribiéndolos.

