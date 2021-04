9Z hizo historia en el CS:GO sudamericano: eliminó a uno de los mejores equipos del mundo y avanzó de fase en la BLAST Premier

Las palabras se quedan cortas para describir la hazaña que consiguió 9Z este jueves por la tarde en Europa. Toda la región estuvo pendiente de su participación de la BLAST Premier Spring Showdown 2021, uno de los torneos de Counter Strike: Global Offensive más importantes del mundo. Allí y contra todo pronóstico eliminó a Team Vitality, de Francia, que ocupa el 8° puesto del ranking mundial, y se clasificó a los cuartos de final. Es un hecho que quedará en la historia grande de los esports argentinos, ya que es la primera vez que un equipo oriundo de acá deja en el camino a una potencia europea. Fue 2-0 (9-16, 16-11 y 16-12) con Try y Max en modo diablo.

Para tener en cuenta a quién eliminó 9Z hay que destacar que el año pasado fue campeón de la BLAST Premier Fall y del Intel Extreme Masters XV, y subcampeón de la ESL Cologne: Europe, del cs_summit6 Europe y de la BLAST Premier Spring 2020 Europe Finals. Su roster está conformado por los franceses ZywOo, apEX, shox, RpK y misutaaa.

El primer escenario fue Nuke, pick de 9Z, pero las cosas no salieron como la organización argentina esperaba. Los franceses ganaron las primeras cinco rondas del lado CT y mostraron una clara superioridad. Llegaron al cambio de bandos 12-3 arriba, y los de Violeta comenzaron a defender con más seguridad. Try se mostró intratable con el AWP pero no alcanzó, y Vitality se llevó el primer punto 16-9.

La revancha fue en Overpass, donde poco a poco 9Z comenzó a encontrar su juego. Perdió las primeras tres rondas como CT, pero cuando Try y Max comenzaron a pegar la historia se dio vuelta. Vitality no supo cómo entrar a los sites e increíblemente el equipo de Frankkaster ganó el lado por 9-6. Era un primer paso pero aún faltaba, porque su rival ganó cuatro al hilo tras el cambio de bando y puso la historia 10-9 a su favor. Cuando por fin supieron cómo atacarlos no les dieron respiro y cerraron el segundo juego 16-11.





Sacarle su propio mapa a un equipo top 10 ya es una hazaña, pero 9Z no se conformaba con eso: necesitaban el logro completo, para que se vea reflejado en el mundo y no quede en un “casi”. El mapa decider fue Inferno y el conjunto sudamericano demostró que acá hay nivel para jugarle a los mejores, porque consiguió las primeras nueve rondas del lado Terro, y llegó al cambio de bando con un increíble marcador: 13-2 arriba. Estaba a tres de cumplir el objetivo, pero Vitality no se los dejó fácil, y empezaron a descontar hasta estar solo tres abajo. Era un último esfuerzo para cerrar la serie, y lo consiguieron para culminar 16-12 y meterse en la siguiente instancia de la BLAST.

Frankkaster apostó fuerte por su escuadra de CS:GO. Actualmente es la disciplina más importante dentro de la organización, y la base del equipo lleva varios meses trabajando en conjunto. Es de las escuadras más destacadas de Sudamérica, y a mediados del 2020 iban a mudarse a Brasil para competir desde allí. Sin embargo la pandemia dificultó las cosas, y el nuevo objetivo es poder emigrar a Estados Unidos.

El roster actual es un popurrí de sudamericanos, porque try es argentino (y tiene solo 16 años), max y dgt son uruguayos y bit es de Brasil. Rox, quien no pudo viajar junto al equipo también es de Argentina, pero en su lugar está jugando EasTor, de España. El certamen se disputa de manera online, pero como los servidores en los que se juega están en Europa, tuvieron que viajar hasta Serbia para disputarlo. Allí alquilaron el Relog Arena, ubicado en Belgrado, donde entrenan y compiten.

9Z llegó a la BLAST tras consagrarse campeón de la Flow FiRe League, un certamen que desde el año pasado permite a un equipo sudamericano ser parte de uno de los torneos más prestigiosos del planeta. Los de Violeta eliminaron a Leviatán, Coscu Army y Malvinas Gaming, y vencieron en una épica serie a Durany en la final.

Lo más importante, si no existiera @firesportsgg nos hubiera tomado muchos años llegar acá, fire revolucionando todo, dándonos la oportunidad de demostrar que latam existe en el mapa, gracias por existir @Figueroa_Reyes @Hydr4g

No los vamos a defraudar — Francisco Postiglione (@FrankkasterX) April 15, 2021

La tarde de este jueves ante Vitality va a quedar en los libros de historia de los esports argentinos. Va a acompañar a hazañas históricas como las clasificaciones de Isurus a las ESL Pro League, a la Dreamhack, algunos juegos de Miami Flamingos o las épicas de aquella Selección Argentina en la TWC del 2016. Hubo más de 100.000 personas viendo la transmisión oficial, y “9Z” fue tendencia en más de una oportunidad en Twitter. Muchos equipos y figuras, que alguna vez tuvieron a la organización de Frankkaster en frente, o que poco tienen que ver con el CS:GO hicieron su aporte alentando. Las redes se volvieron inmensas tribunas virtuales que empujaban unidas por Latam.

Poco tendrá para descansar el equipo dirigido por zakk, porque este sábado jugará los cuartos de final contra el equipo danés Heroic, actualmente 3° del mundo. El roster está conformado por cadiaN, refrezh, stavn, TeSeS y sjuush, y viene de eliminar a SAW en octavos. Recientemente se consagró campeón de la ESL Pro League Season 13, y viene en racha.

