Empezó la Agroleague con victorias de Malvinas Gaming y Eqole

Ayer se llevó a cabo la primera jornada de la Agroleague 2022. La segunda edición de la competencia de Farming Simulator en América Latina va a repartir un premio de 10 mil dólares y, como novedad, sumaron a “La Poderosa Simuladores” como youtubers oficiales de la liga, con el objetivo de fortalecer la escena.

La segunda edición reunió a seis equipos, que son los que se van a enfrentar a lo largo de todo el torneo con el objetivo de avanzar a playoffs y alcanzar la gran final: Eqole, Atrapa2 Gaming, Malvinas Gaming, Hawks, Evermeet y Ragnarok Esports son los representantes que van a competir.

La Agroleague es organizada por FiReSPORTS -responsables también de la FiReLEAGUE- y por Agro TV, una empresa con un importante recorrido en el sector agropecuario. Para esta segunda edición van a contar con una fase regular, en la que se darán 6 jornadas de enfrentamientos en un formato Round Robin al mejor de 3.

Una vez superada esa instancia, van a dar lugar a la fase final, que se va a componer de 4 jornadas de playoffs de doble eliminación. Una vez que se definan los dos mejores equipos de la competencia, se va a llevar cabo la gran final en un cruce al mejor de 5 y con el prize pool de 10 mil dólares.

Ayer se realizó la primera fecha con dos cruces: Malvinas Gaming vs Atrapa2 Gaming y Malvinas Gaming vs Eqole . Después de imponerse frente a Atrapa2, el segundo cruce quedó en manos de Eqole que se quedó con la victoria. Hoy, a partir de las 20 hs (Argentina), se va a desarrollar el segundo día de cruces y se van a poder seguir a través del canal de FiReSPORTStv en Twitch, el canal de You Tube de La Poderosa Simuladores y por el canal 601 de Flow.

