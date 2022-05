CS:GO Major Amberes: cuáles son los ocho equipos clasificados al Legends Stage

(Joao Ferreira PGL)

Tras cuatro días de puro Counter-Strike de alto nivel, los mejores ocho equipos confirmaron su clasificación al Legends Stage. Se trata de la instancia de suizo previa a los playoffs en el gran escenario, el Champions Stage, que contará con los equipos de Legend Status. El último día llegó con grandes sorpresas de la mano de Team Liquid, Imperial Esports y Bad News Eagles, quienes se quedaron con las series de eliminación a todo o nada.

Con sus resultados 2-3 entre los equipos que cayeron, la salida temprana de Astralis tras su derrota ante Team Liquid por 2-0 marcó la peor actuación del conjunto danés hasta la fecha. Reconocidos por sus revolucionarias participaciones en los eventos de Valve, el roster de gla1ve no alcanzó la segunda instancia. A su vez, MIBR no consiguió superar a BNE en Vertigo, como mapa decisivo, y cerró su participación en el Major. Contra todo pronóstico, el Last Dance con las leyendas brasileñas que incluye a FalleN, fnx, fer, vini y boltz callaron bocas con un determinante 2-0 frente a los rusos de forZe.

(Stefan Petrescu PGL)

Con los últimos tres clasificados, se sumaron a Outisders (3-1), ENCE (3-1), Team Spirit (3-1), Team Vitality (3-0) y G2 Esports (3-0). En cuanto a los ocho que empezarán su camino por el Major serán: Heroic, Copenhagen Flames, BIG, Cloud9, FURIA Esports, FaZe Clan, Ninjas in Pyjamas y Natus Vincere. El evento organizado por PGL y Valve volverá con los encuentros del Legends Stage el 14 de mayo, desde las 05 MX/CO; 06 CL; 07 AR.

Tras alcanzar el estado de leyendas, los ocho clasificados deberán atravesar un desafío aún mayor. Del 14 al 17 de mayo se definirá el top 8 que integrarán los finalistas del primer Major de 2022. Natus Vincere buscará defender el título, FaZe Clan irá en busca de su primer título con un precedente cercano alentador en ESL Pro League y el IEM XVI Katowice. Aún así, Heroic y BIG clasificaron por encima ellos con el top 1 y top 2 respectivamente en el RMR Europa A.

G2 Esports también llega como uno de los favoritos y deberá medirse ante Na’Vi en la primera ronda. El conjunto brasileño de Imperial Esports deberá abrir frente a BIG y los mejores de CIS, Cloud9 y Outsiders, tendrán su propio duelo.

(PGL)

Horarios de los cruces:

Heroic vs. Liquid | Copenhagen Flames vs. Bad News Eagles - 05 MX/CO; 06 CL; 07 AR

NIP vs. Vitality | Cloud9 vs. Outsiders - 06,15 MX/CO; 07,15 CL; 08,15 AR

FaZe vs. ENCE | FURIA vs. Spirit - 07,30 MX/CO; 08,30 CL; 09,30 AR

Natus Vincere vs. G2 | BIG vs. Imperial - 08,45 MX/CO; 09,45 CL; 10,45 AR

