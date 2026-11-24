El juez Mariano Hernán Borinsky posa con su distinción junto al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) distinguió este martes al juez Mariano Hernán Borinsky con una mención académica en el acto de Reconocimiento Académico a Docentes y Graduados, uno de los eventos institucionales de mayor peso en el calendario universitario argentino. La ceremonia se realizó en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y contó con la presencia de más de 400 personas, entre ellas el vicerrector y los decanos de todas las facultades de la casa de estudios.

El reconocimiento no llegó a un extraño. Borinsky es egresado de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, abogado, especialista, doctor y posdoctor en Derecho Penal por la propia UBA, institución en la que también ejerce la docencia en cursos de grado y posgrado de la Facultad de Derecho. La distinción del martes consolida un vínculo de larga data entre el magistrado y la universidad que lo formó.

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Tampoco es la primera vez que la UBA lo distingue. El 18 de noviembre de 2025, Borinsky fue reconocido como Graduado Destacado de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Con anterioridad, en diciembre de 2019 y noviembre de 2022, había recibido el Premio a la Excelencia Académica de esa misma casa de altos estudios. La mención del martes se inscribe, entonces, en una serie de reconocimientos que la universidad ha sostenido a lo largo de los años.

El acto fue convocado por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti; y la secretaria de Asuntos Académicos, María Catalina Nosiglia. La iniciativa tiene por objeto reconocer a integrantes de la comunidad universitaria que hayan obtenido premios, honores y distinciones de instituciones externas por sus aportes académicos, científicos y profesionales. En esa línea, las facultades de Agronomía, Medicina, Ciencias Veterinarias, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Odontología, Psicología y Ciencias Económicas entregaron diplomas al mérito docente a profesores destacados. También participaron el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.

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La distinción de la UBA se suma a una serie de reconocimientos acumulados en los últimos años. El pasado 18 de agosto, la Universidad de Palermo le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en reconocimiento a su trayectoria judicial, académica e institucional y a sus contribuciones al Derecho y la Justicia. El 27 de noviembre de 2025, el Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur (ITEPSur) le entregó el Premio Tute Baigún a la destacada investigación de la criminalidad económica, en el marco del Primer Congreso Nacional de Derecho Penal Económico celebrado en la Facultad de Derecho de la UBA.

El juez Mariano Hernán Borinsky sumó un nuevo reconocimiento por su trayectoria

En el ámbito universitario, la Universidad Torcuato Di Tella lo distinguió en dos oportunidades —el 15 de diciembre de 2017 y el 18 de diciembre de 2024— con el Premio al Mérito Docente. En esa institución también desarrolla actividades de enseñanza de posgrado.

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A ese historial se añade un Diploma Honorífico del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal (IPADEP), recibido en junio de 2024. Su participación en los procesos de reforma legislativa también fue objeto de reconocimientos específicos: en mayo de 2019, el Ministerio de Justicia de la Nación lo distinguió por su labor en la Comisión para la Reforma del Código Penal —creada mediante el Decreto 103/2017, que presidió—, y en septiembre de 2024 recibió un Diploma de Honor del Centro de Funcionarios Judiciales y la Fundación DELTA, de Tucumán, por su trabajo en esa misma materia.

La trayectoria de Borinsky también incluye reconocimientos en el plano de la gestión judicial. El 14 de octubre de 2026, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal —de la que el magistrado forma parte— obtuvo una nueva certificación internacional de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, otorgada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Esa certificación tiene antecedentes en abril de 2018, enero de 2023 y abril de 2025, en un proceso orientado a fortalecer la eficiencia y la transparencia del servicio de justicia. El 14 de octubre de 2025, la Sala IV también recibió el Premio a la Innovación en la Gestión Judicial, otorgado por la revista especializada Quorum.

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La ceremonia se realizó en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y contó con la presencia de más de 400 personas

En materia de derechos humanos, el 10 de diciembre de 2024, la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) distinguió a Borinsky por su compromiso con los derechos humanos, la democracia y los valores del pueblo judío. En mayo de ese mismo año, la AAJRA ya lo había reconocido con motivo de la adopción de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). El 19 de diciembre de 2024, la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoció a la Cámara Federal de Casación Penal por el convenio celebrado con el Museo del Holocausto de Buenos Aires y la AAJRA.

Entre los antecedentes internacionales de la Sala IV figura además el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, mediante su comunicado 117/18 del 25 de mayo de 2018, destacó el fallo dictado por ese tribunal en la causa conocida como “Plan Cóndor”, vinculada con el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la coordinación represiva entre las dictaduras sudamericanas.

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Borinsky integra la Cámara Federal de Casación Penal desde 2011 y ha ejercido la presidencia del máximo tribunal penal federal del país en distintas ocasiones. Presidió la Comisión para la Reforma del Código Penal creada en 2017 y fue designado vicepresidente de la comisión constituida en 2024 para la elaboración de un nuevo Código Penal argentino. Autor y director de numerosas obras jurídicas y publicaciones especializadas, desarrolla una extensa actividad de investigación en universidades nacionales y del exterior, con foco en derecho penal, derecho penal económico, derecho penal tributario, inteligencia artificial y reforma de la legislación penal.