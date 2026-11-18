El Juzgado en lo Civil y Comercial número 7 de San Isidro desestimó la demanda contra el dueño del gimnasio por el accidente de un cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un juzgado civil de San Isidro rechazó una demanda contra el propietario de un gimnasio, iniciada por un abogado usuario del establecimiento que afirmó haberse lesionado la nariz al chocar contra una barra metálica durante una clase de entrenamiento funcional en octubre de 2021. La sentencia de primera instancia concluyó que no se probó que la estructura tuviera un defecto, una disposición insegura o que incumpliera reglas aplicables a la actividad.

El reclamante —de 38 años al momento del hecho— sostuvo que el accidente ocurrió el 19 de octubre de 2021, cerca de las 19.30, mientras participaba de una clase guiada en un gimnasio de la zona norte del Gran Buenos Aires. Según su versión, debía realizar dominadas o “pullups”, un ejercicio que consiste en sujetarse de una barra y elevar el cuerpo mediante la fuerza de brazos, abdomen y piernas. Afirmó que, al ejecutarlo, recibió un golpe en la parte superior de la nariz.

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La demanda planteó que en el sector había dos barras ubicadas a distinta altura y separadas por una distancia reducida. El demandante indicó que, por su estatura, eligió la barra más alta y que, durante el movimiento, golpeó su rostro contra la inferior. Atribuyó el hecho a la disposición de la estructura y afirmó que esa configuración obedecía a limitaciones de espacio dentro del local.

El usuario sufrió un corte en la nariz durante la práctica de dominadas en una clase de entrenamiento funcional en 2021. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el escrito inicial, el golpe le provocó sangrado, hematomas y un corte que debió ser suturado con dos puntos. También relató que una ambulancia acudió al gimnasio luego de una espera superior a media hora y que el personal médico le recomendó concurrir a un hospital para recibir atención más completa.

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El usuario afirmó que, tras retirarse del lugar, buscó asistencia en distintos centros médicos hasta que fue atendido en un hospital público de la zona. Allí, según describió, recibió anestesia, le realizaron la sutura y le indicaron medicación y la aplicación de la vacuna antitetánica por el impacto contra una superficie metálica.

La acción judicial incluyó reclamos por daños físicos y estéticos, daño moral, daño psicológico, gastos médicos y de traslado, además de lucro cesante. El demandante señaló que la cicatriz persistía en el rostro y que el episodio le había generado temor, insomnio, angustia y una interrupción temporal de sus actividades habituales.

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La demanda invocó la ley de defensa del consumidor por la supuesta disposición riesgosa del equipamiento debido a limitaciones de espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También cuestionó la asistencia posterior al accidente. Indicó que no recibió ayuda suficiente después de que se retiró la ambulancia y sostuvo que el gimnasio no adoptó medidas adecuadas para prevenir daños. En ese marco, consideró que el establecimiento debía responder por una obligación de seguridad hacia quienes utilizan sus instalaciones.

La demanda se basó en las normas de defensa del consumidor. El reclamante argumentó que quien paga por utilizar un servicio deportivo tiene derecho a hacerlo en condiciones que no impliquen riesgos para su integridad física durante un uso normal y previsible de los equipos disponibles.

El dueño del gimnasio rechazó esa versión y pidió que se desestimara el reclamo. Negó que las barras fueran inseguras o que hubieran sido instaladas por falta de espacio. También sostuvo que el equipamiento respondía a diseños habituales para este tipo de entrenamiento y que el accidente se produjo por una maniobra imprudente del usuario.

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El titular del establecimiento afirmó que el alumno ejecutó una maniobra imprudente sobre una barra de soporte no indicada por la instructora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa afirmó que el demandante habría utilizado una barra de soporte, destinada a la estructura y no al ejercicio, y que esa maniobra no había sido indicada por la profesora que dirigía la clase. Añadió que el gimnasio llamó a un servicio de emergencias y que el usuario rechazó la posibilidad de ser trasladado a un hospital cercano.

En su fallo, el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 7 de San Isidro consideró probado que hubo una relación de consumo entre las partes. Eso implica que el prestador del servicio tiene el deber de procurar que las instalaciones y las actividades se desarrollen sin daños para los usuarios en condiciones normales de utilización.

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Sin embargo, la jueza aclaró que ese marco legal no libera al reclamante de demostrar los aspectos centrales de su caso. En particular, debía acreditar que la barra o la estructura presentaban una falla, que esa falla fue la causa del golpe y que el daño tuvo relación directa con la deficiencia que denunció.

El fabricante de la estructura declaró en el expediente que el diseño cumplía con las pautas estandarizadas para esa actividad física. (Poder Judicial)

La sentencia remarcó que no hubo una pericia técnica, una inspección ocular ni otra prueba que permitiera establecer con precisión la distancia entre las barras y determinar si esa separación era incorrecta, riesgosa o contraria a normas de seguridad. También señaló que la descripción de las medidas realizada en la demanda presentaba diferencias.

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El tribunal valoró, además, que un testigo que fabricó el equipo declaró que se trataba de una estructura estandarizada para la práctica de entrenamiento funcional. La resolución agregó que no se acreditó que el diseño violara normativa provincial, municipal o reglamentaciones específicas sobre instalaciones deportivas.

La magistrada también entendió que no se comprobó la mecánica del accidente relatada por el demandante. Un testigo dijo que no vio el instante del golpe, mientras que la instructora declaró que otros asistentes le indicaron una secuencia distinta a la expuesta en la demanda. La sentencia destacó que los testimonios incluso hicieron referencia a una cantidad de barras diferente.

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La resolución judicial aplicó la figura del hecho de la víctima e impuso las costas del proceso al demandante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esos elementos, el juzgado concluyó que no se demostró una falla atribuible al gimnasio ni una indicación equivocada de la profesora. Consideró que el golpe se produjo durante la ejecución de un ejercicio que implica riesgos propios de la actividad y que, en ausencia de un defecto comprobado del equipo, el hecho debía atribuirse al modo en que el usuario realizó la maniobra.

Por ese motivo, la sentencia aplicó la figura del hecho de la propia víctima, que puede excluir la responsabilidad de la otra parte cuando rompe el vínculo entre el daño y el servicio prestado. El tribunal también tuvo en cuenta que el demandante había manifestado contar con conocimientos vinculados al entrenamiento físico, por lo que podía evaluar los riesgos de la maniobra y el uso de la estructura.

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El fallo rechazó la demanda, impuso las costas del proceso al reclamante y dejó para una etapa posterior la regulación de honorarios. Para esa instancia, ordenó realizar una liquidación basada en el monto reclamado, con intereses calculados desde la fecha del hecho hasta el dictado de la sentencia a una tasa anual del 6 por ciento.