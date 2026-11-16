La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un recurso de la Fundación de la Hemofilia contra el Ministerio de Salud por la discontinuidad de subsidios institucionales

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un recurso de la Fundación de la Hemofilia, que había solicitado sanciones económicas contra el Ministerio de Salud de la Nación por considerar que el organismo incumplió una sentencia judicial relacionada con su pedido de financiamiento estatal. El planteo se produjo luego de que el Gobierno decidiera discontinuar los subsidios institucionales que recibía la entidad. Sin embargo, los jueces entendieron que los cuestionamientos sobre la validez de esa decisión no podían examinarse mediante el procedimiento judicial utilizado por la Fundación.

El fallo fue adoptado por la Sala II, integrada por los jueces José López Castiñeira, Luis Márquez y María Claudia Caputi, quienes consideraron que los cuestionamientos de la institución contra la respuesta administrativa del Ministerio excedían el alcance del amparo por mora que había promovido para obtener una definición sobre su solicitud de financiamiento.

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Se trata de un conflicto que, en rigor, comenzó en junio de 2024, cuando la Fundación solicitó un subsidio de $1.596.760.000 para el ejercicio 2025. Ante la falta de una respuesta definitiva, acudió a la Justicia y consiguió una sentencia que obligó al Ministerio a resolver el trámite. Sin embargo, el Gobierno comunicó posteriormente que no otorgaría nuevos aportes institucionales, lo que dio lugar a otras presentaciones judiciales, entre ellas un pedido para imponer una multa diaria de $400.000 al ministro de Salud, Mario Lugones, por el presunto incumplimiento de aquella orden.

El origen del conflicto por el financiamiento

La Fundación de la Hemofilia, creada en 1944, desarrolla actividades de atención especializada, seguimiento de pacientes, investigación y capacitación de profesionales vinculados con la hemofilia y otros trastornos de la coagulación. Se trata de una enfermedad generalmente hereditaria que dificulta la coagulación de la sangre y puede provocar hemorragias prolongadas o espontáneas, especialmente en músculos y articulaciones. Según explicó la institución en sus presentaciones judiciales, desde comienzos de la década de 2000 recibía asistencia económica del Estado Nacional para contribuir al funcionamiento de sus servicios, entre ellos la atención de pacientes de distintas provincias, el mantenimiento de registros especializados y la disponibilidad de factores de coagulación para urgencias.

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otro que no se repita al anterior El ministro de Salud, Mario Lugones. La Fundación de la Hemofilia había solicitado una multa diaria de $400.000 en su contra por el presunto incumplimiento de una sentencia judicial

En junio de 2024, la entidad solicitó al Ministerio de Salud un subsidio de $1.596.760.000 para financiar sus actividades durante 2025. El pedido dio lugar a un trámite administrativo en el que se evaluaron las necesidades presupuestarias de la institución y los servicios que prestaba. Durante ese proceso, la cartera sanitaria llegó a elaborar un proyecto de resolución que contemplaba un aporte de $193.821.237, destinado específicamente a tareas de atención y registro de pacientes. Sin embargo, esa propuesta no se convirtió en una autorización definitiva y la solicitud continuó sin resolverse.

Ante la falta de una respuesta, la Fundación presentó distintos reclamos administrativos y, en octubre de 2025, acudió a la Justicia mediante un amparo por mora, un procedimiento que permite exigir a los organismos públicos que se pronuncien sobre solicitudes pendientes. La institución sostuvo que la demora comprometía el financiamiento de sus actividades y pidió que se ordenara al Ministerio adoptar una decisión sobre el subsidio solicitado.

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El Gobierno negó que hubiera existido una demora arbitraria. Argumentó que el expediente había registrado avances y que el otorgamiento de una suma de esa magnitud requería controles técnicos, jurídicos y presupuestarios. También atribuyó parte de los retrasos a la reorganización de la cartera sanitaria después del cambio de administración de diciembre de 2023.

En diciembre de 2025, el juez federal Santiago Carrillo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, hizo lugar al reclamo y ordenó al Ministerio resolver la solicitud en un plazo de 20 días hábiles administrativos. El magistrado consideró que las explicaciones oficiales no justificaban el tiempo transcurrido sin una decisión definitiva. El Gobierno apeló, pero en marzo de 2026 la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia y mantuvo la obligación de responder.

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La hemofilia es una enfermedad generalmente hereditaria que dificulta la coagulación de la sangre y puede provocar hemorragias prolongadas o espontáneas, especialmente en músculos y articulaciones

La decisión del Gobierno de suspender los subsidios

En abril pasado, el Ministerio de Salud comunicó a la Fundación que había decidido no otorgarle nuevos subsidios institucionales. La notificación fue firmada por Héctor Flores, secretario de Gestión Sanitaria, quien fundamentó la medida en la necesidad de reorganizar la distribución de los recursos públicos y priorizar programas de alcance general, entre ellos el Calendario Nacional de Vacunación y distintas políticas de prevención.

La comunicación reconocía la importancia de las actividades desarrolladas por la institución, aunque sostenía que el Gobierno había optado por modificar los criterios de asignación de fondos. Además, señalaba que las autoridades de la Fundación habían sido informadas sobre esa decisión durante conversaciones mantenidas en julio de 2025, para que pudieran buscar fuentes alternativas de financiamiento.

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La controversia también comprendía diferencias sobre los aportes efectuados en años anteriores. Según la documentación oficial, el Ministerio había aprobado un subsidio de $740.337.137 en octubre de 2024 y otorgado un refuerzo adicional de $400 millones en mayo de 2025. En total, la cartera sanitaria informó transferencias por $1.140.337.137 durante el bienio 2024-2025.

La Fundación, sin embargo, cuestionó la manera en que se habían contabilizado esos recursos. Sostenía que existía una partida presupuestaria de $594 millones para 2025 y reclamó el pago de unos $400 millones que consideraba pendientes, al entender que el Gobierno había imputado incorrectamente al ejercicio 2025 fondos vinculados con necesidades del año anterior.

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El ministro de Salud Mario Lugones (Fotografía: Jaime Olivos)

El Ministerio rechazó esa interpretación. Explicó que el refuerzo de $400 millones había sido devengado y pagado en mayo de 2025 y que, conforme a las normas de administración financiera, correspondía contabilizarlo dentro de ese ejercicio. También argumentó que la existencia de una partida presupuestaria no implicaba automáticamente la obligación de transferirla y que los aportes recibidos por la institución durante años anteriores no generaban un derecho adquirido a su continuidad.

Finalmente, mediante una resolución firmada el 31 de agosto, la Secretaría de Gestión Sanitaria rechazó un recurso de reconsideración presentado por la Fundación y mantuvo la decisión de discontinuar los subsidios institucionales correspondientes a 2025.

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El Gobierno también sostuvo que la medida no afectaba la continuidad de la atención sanitaria de las personas con hemofilia, dado que podían acceder a tratamientos a través de establecimientos públicos como los hospitales Posadas, Garrahan, El Cruce y Cuenca Alta. Como respaldo, informó que el Programa Federal Incluir Salud había asistido a 329 pacientes con hemofilia durante el último año y que otros 446 beneficiarios continuaban comprendidos en el régimen de subsidios individuales previsto por la legislación nacional.

El reclamo contra Mario Lugones y la decisión de la Cámara

La respuesta del Ministerio no puso fin al conflicto judicial. La Fundación planteó que la comunicación de abril no constituía un acto administrativo válido para cumplir la sentencia que había ordenado resolver su solicitud. Por ese motivo, volvió a presentarse ante el juez Carrillo, quien había intimado en dos oportunidades a la cartera sanitaria para que acreditara el cumplimiento de aquella decisión, la segunda bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.

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En agosto, la institución solicitó que se declarara incumplida la sentencia y se impusiera una multa diaria de $400.000 al ministro de Salud, Mario Lugones. El planteo fue presentado por su presidenta, María Belén Robert, con el patrocinio del abogado Paolo Petrecca.

La Fundación argumentó que la respuesta oficial carecía de los requisitos legales de forma, competencia, procedimiento y motivación. En particular, cuestionó que se hubiera utilizado una nota en lugar de una resolución administrativa formal y que estuviera firmada por el secretario de Gestión Sanitaria, en vez de por el ministro. También solicitó, subsidiariamente, que se declarara su nulidad.

El juez Carrillo rechazó el pedido al considerar que la validez de la decisión administrativa no podía examinarse mediante un amparo por mora. La Fundación apeló y sostuvo que su pretensión no consistía en discutir la conveniencia de suspender los subsidios, sino en determinar si el Ministerio había cumplido efectivamente con la orden judicial de responder su solicitud.

Al analizar el recurso, la Sala II de la Cámara consideró que los cuestionamientos de la entidad estaban dirigidos a impugnar los requisitos legales de la comunicación ministerial. Según señalaron los camaristas, “No se trata, por tanto, de un cuestionamiento relativo a la correspondencia entre la sentencia y la respuesta brindada por la Administración, sino de una impugnación de la validez de esta última”.

En ese sentido, los jueces recordaron que “el amparo por mora tiene por finalidad obtener un pronunciamiento expreso de la Administración sobre la petición formulada, sin imponer el sentido en que debe resolver”. A partir de ese criterio, entendieron que el examen de los presuntos defectos de la respuesta ministerial excedía el alcance del procedimiento judicial iniciado por la Fundación.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal tiene su sede en Talcahuano 550, frente a la Plaza Lavalle, en la Ciudad de Buenos Aires (Foto: NA/Hugo Villalobos)

La entidad también había invocado una disposición de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos que permite cuestionar, dentro de la ejecución de una sentencia, determinados actos posteriores que contradigan lo resuelto judicialmente. No obstante, la Cámara descartó su aplicación al expediente: “En atención a la naturaleza y al objeto acotado de esta acción, no cabe concluir que dicha previsión resulte aplicable al trámite ejecutivo de un amparo por mora”, precisaron los magistrados.

Con esos fundamentos, el tribunal de alzada rechazó la apelación de la Fundación de la Hemofilia y confirmó la decisión de primera instancia, con imposición de costas a la entidad.