El ex jefe de la UOM Abel Furlán se presentará mañana en Comodoro Py para defenderse de las acusaciones

Soledad Calle y Abel Furlán

Guardar

El extitular de la UOM Abel Furlán se presentará mañana a declaración indagatoria por supuesta defraudación al gremio y su obra social, reclamará ser sobreseído y argumentará que no hubo irregularidades, delito ni perjuicio patrimonial a los intereses de los afiliados ni a la obra social.

Furlán y Soledad Calle, la sindicalista que compró el departamento vecino al de Cristina Kirchner, fueron citados a indagatoria en la causa se investiga una presunta maniobra mediante la cual habrían “administrado infielmente los intereses patrimoniales” del gremio y su obra social, con la contratación de una firma para gestiones bancarias de la que Calle formaba parte a la par de ser empleada de la UOM.

PUBLICIDAD

El sindicalista se presentará mañana ante el juez federal Julián Ercolini, responderá punto por punto a las imputaciones a través de un escrito y sostendrá que no hubo “nada irregular ni delictivo” en su accionar, según adelantaron a Infobae fuentes de su entorno.

Los fondos de la UOM

En su defensa negará desmanejos de fondos o falta de transparencia. También afirmará que la contratación de la empresa USEM SA por parte de la UOMRA y su obra social no causó perjuicio patrimonial ni desatención a los intereses de los afiliados. Los contratos se firmaron en 2023 y según la acusación habrían derivado en un “beneficio económico indebido” para esa firma.

PUBLICIDAD

El exsecretario general de la UOM argumentará en cambio que lo que se investiga no ocurrió y que USEM se contrató con decisiones colegiadas de los órganos del sindicato para tareas de gestión bancaria, que el servicio se prestó y hubo controles, rendiciones e informes. También descartó un “conflicto de intereses” por el hecho de que Calle integraba la sociedad mientras era empleada en la UOM, que obtuvo certificación ISO 9001 en los procesos de recaudación y pagos, destacará.

La acusación apunta a que María Soledad Calle, accionista del 50% de USEM y directora suplente, era al mismo tiempo empleada de la UOM. La militante kirchnerista compró el primer piso de San José 1111. Un piso más arriba cumple arresto domiciliario, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad la ex presidenta Cristina Kirchner.

PUBLICIDAD

Cristina Kirchner y Soledad Calle

Reclamo de sobreseimiento

En su defensa, Furlán, junto a sus defensores Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, sostendrá además que no hubo sobrecostos y que el monto del contrato estaba justificado por una operatoria federal y permanente en base a exigencias de fideicomisos del Banco Nación. También que hubo una reducción de comisiones, impuestos e intereses y nunca se cobraron servicios inexistentes y todo está respaldado por contratos, facturas, informes y comprobantes. Reclamará el sobreseimiento de todos los convocados a indagatoria.

El sindicalista pedirá que se le levante la inhibición general de bienes que ordenó el juez por no existir un peligro concreto de eludir el proceso o frustrar eventuales decisiones judiciales futuras: desde que se abrió la causa nueve meses atrás, remarcó que se presentó de manera espontánea y aportó prueba.

PUBLICIDAD

Qué se investiga

Se investiga la firma de dos contratos el 27 de febrero de 2023 entre UOMRA y OSUOMRA con USEM S.A., con una vigencia proyectada de diez años, desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 28 de febrero de 2033.

Esa firma se había creado 82 días antes de esos contratos —el 7 de diciembre de 2022— y, según el juzgado, tenía una estructura operativa reducida y no se identificó otra actividad comercial relevante. Además, “no se habría acreditado la realización previa de una compulsa competitiva, comparación de precios, evaluación formal de antecedentes o de capacidad operativa del proveedor”, agregó la imputación.

PUBLICIDAD

Abel Furlán se presentará en tribunales

Las “condiciones económicas y jurídicas acordadas habrían colocado a UOMRA y OSUOMRA en una posición desventajosa frente a USEM S.A.” porque esta última contaba con la posibilidad de rescindir unilateralmente los contratos mediante un preaviso de treinta días, mientras que las contratantes no tenían una facultad equivalente, según la acusación.

También se apunta a servicios que no se habrían cumplido y, para el juzgado, las cotizaciones reunidas durante la investigación fueron “sustancialmente inferiores” a lo que pagaban UOMRA y OSUOMRA lo que permitiría sospechar “la existencia de un sobrecosto soportado por los patrimonios de las entidades involucradas”.

Furlán tendrá que presentarse mañana a las 10.30 en la sede del juzgado en Comodoro Py 2002 y Calle el próximo 24 de noviembre. También fueron citados otros cuatro imputados: Naldo Brunelli, Osvaldo Lobato, José Luis Ortiz y Adalberto Braconi.

PUBLICIDAD