Crimen y Justicia

Juicio a “La Toretto”: la defensa desistió de los últimos testigos y el tribunal fijó fecha para los alegatos

Tras cinco audiencias, este viernes se cerró la etapa probatoria del debate oral por la muerte de Walter Armand

Una mujer joven y dos hombres de traje sentados ante una mesa con micrófonos, documentos y una jarra en una sala judicial
Felicitas Alvite junto a sus representantes legales
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La defensa de Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, desistió este viernes de los últimos testigos que había ofrecido para el juicio por la muerte de Walter Armand. Con esa decisión, se cerró la etapa de prueba y el tribunal fijó los alegatos para el 24 de noviembre.

Ese día, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata -integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo-, la fiscalía, la querella y las defensas expondrán sus conclusiones y pedirán la pena que consideren correspondiente para las acusadas.

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Además de Alvite, también es juzgada su amiga Valentina Velázquez. La sospecha es que, aquella madrugada del 12 de abril de 2024, ambas corrían una picada cuando el Volkswagen Gol Trend que conducía “La Toretto” embistió a Armand, quien circulaba con su moto. La víctima tenía 36 años y era padre de dos hijos.

Walter Armand La Toretto Felicitas Alvite
Walter Armand, la víctima

La acusación sostiene que Alvite cometió un homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. Para el Ministerio Público y la querella, la joven condujo a una velocidad elevada, cruzó varios semáforos en rojo y aceptó el riesgo de provocar una muerte.

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La defensa, en cambio, busca que el hecho sea considerado un homicidio culposo. Sus abogados rechazan que hubiera existido intención de matar o una carrera clandestina entre el auto de Alvite y el Peugeot 208 que conducía Velázquez.

El debate comenzó el lunes pasado. Uno de los testimonios centrales fue el del ingeniero mecánico Andrés Raggio, integrante de la Asesoría Pericial de La Plata. El especialista reconstruyó el recorrido de los vehículos a partir de cámaras municipales, rastros del impacto y otros elementos del expediente.

Según su cálculo, el Gol Trend circulaba a una velocidad de entre 82 y 85 kilómetros por hora al momento de chocar contra la moto. En otro tramo del recorrido previo, los vehículos llegaron a una velocidad media cercana a los 90 kilómetros por hora.

El recorrido de La Toretto el día del choque fatal en La Plata

Raggio también indicó que Alvite atravesó seis semáforos en rojo antes del impacto. Velázquez, según expuso, cruzó otros cuatro durante el trayecto analizado.

El perito explicó que, antes de la colisión, “La Toretto” hizo un giro hacia la izquierda y comenzó a frenar. La defensa tomó esas maniobras como un intento de esquivar a Armand. Por su parte, la querella sostuvo que ocurrieron cuando el choque ya era inevitable.

Durante la primera audiencia, Alvite pidió declarar y se dirigió a la familia de la víctima. Entre lágrimas, pidió perdón y aseguró que carga con el dolor de haber dejado “una familia rota”.

También buscó despegarse del apodo con el que se hizo conocida después del hecho. “El TikTok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona”, afirmó ante los jueces. La declaración no continuó porque la joven se quebró y su defensor pidió que pudiera ampliar sus dichos en otro momento del juicio.

Tres personas de traje sentadas ante un escritorio de madera con documentos, vasos de agua y un crucifijo en la pared blanca de fondo
Los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo (Marcos Gómez - AG La Plata)

Otro de los momentos de mayor tensión ocurrió con la declaración de Milton Armand, hermano de Walter. Frente al tribunal, habló del impacto que la muerte tuvo sobre sus padres, sus hermanos y los dos hijos de la víctima.

“Después de ver las cámaras, eso no fue un accidente”, sostuvo. Su madre, Nieves Zelarrayán, se retiró de la sala durante el testimonio por la conmoción que le provocó el relato.

En la audiencia de ayer, la psiquiatra María Cecilia Rodríguez, de la Asesoría Pericial de La Plata, contó que entrevistó a Alvite en varias oportunidades durante 2024, mientras permanecía detenida.

La profesional afirmó que no advirtió trastornos graves y sostuvo que la joven estaba deprimida por las condiciones de encierro. Según relató, Alvite se mostraba incómoda por compartir detención con personas que no pertenecían a su misma condición social.

Juicio Toretto - primera audiencia
Alvite llegó a juicio acusada de homicidio simple con dolo eventual (Marcos Gómez - AG La Plata)

Rodríguez también dijo que la acusada manifestaba preocupación por el daño que el caso podía provocar sobre su imagen y sobre sus planes de trabajar en redes sociales con marcas internacionales.

La defensa cuestionó las conclusiones de la perito y pidió su recusación, pero el tribunal finalmente rechazó ese planteo e incorporó su testimonio al debate.

Con el cierre de la prueba, las partes preparan ahora sus alegatos. El 24 de noviembre definirán qué calificación legal pedirán para Alvite y Velázquez, antes de que el tribunal quede en condiciones de dictar el veredicto.

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