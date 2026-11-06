Crimen y Justicia

Mar del Plata: allanaron a dos jóvenes de 20 y 21 años investigados por material de abuso sexual infantil

Los operativos se realizaron en los barrios El Progreso y Alfar. En uno de los casos, los agentes de la PFA secuestraron un celular tras detectar archivos de video en una cuenta de WhatsApp; en el otro, incautaron una computadora y dos teléfonos

Allanamientos en Mar del Plata por material de abuso sexual infantil
La PFA realizó recientemente dos allanamientos a las casas de jóvenes investigados por material de abuso sexual infantil
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Dos jóvenes de 20 y 21 años fueron imputados por la Justicia de Mar del Plata en investigaciones separadas por material de abuso sexual infantil. La Policía Federal Argentina allanó sus viviendas e incautó dispositivos.

Uno de los operativos tuvo lugar en una casa de la calle Valentini, en el barrio El Progreso. Fuentes policiales informaron que agentes de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata revisaron un teléfono celular y detectaron que una cuenta de WhatsApp contenía varios archivos de video con contenido de abuso sexual infantil.

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Tras ese hallazgo, el Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial de Mar del Plata, dirigido por la jueza Lucrecia Bustos, ordenó el secuestro del aparato y dispuso la notificación de la formación de causa al joven de 21 años.

La investigación se había iniciado a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, a cargo de la fiscal Graciela Trill. El expediente fue caratulado como “Producción, comercialización de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”.

Allanamientos en Mar del Plata por material de abuso sexual infantil
El caso del vecino del barrio El Progreso se originó luego de que los agentes revisaran un teléfono celular y detectaran que una cuenta de WhatsApp contenía varios archivos con imágenes de abusos a menores

En una causa diferente, en los últimos días la misma división de la PFA también allanó una casa del barrio Alfar, en el sur de la ciudad balnearia, donde vivía un joven de 20 años. Allí, los agentes secuestraron una computadora y dos teléfonos celulares para ser peritados.

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En esta investigación también interviene la fiscalía encabezada por Trill y busca establecer si existieron delitos vinculados con la producción y comercialización de material de abuso sexual infantil.

Según indicaron las fuentes, los investigadores identificaron al sospechoso luego de realizar tareas de campo y análisis de datos. Con los datos recopilados, la jueza Rosa Frende, del Juzgado de Garantías Nº3 marplatense, firmó la orden de allanamiento.

Ahora, la Justicia buscaba determinar si en ese domicilio se desarrollaban las maniobras bajo investigación.

Allanamientos en Mar del Plata por material de abuso sexual infantil
La casa del barrio Alfar allanada por la fuerza federal

Ambos casos coinciden con el debate legislativo en curso sobre los plazos de prescripción en delitos sexuales contra menores. Esta semana, la senadora Patricia Bullrich presentó en el Senado un proyecto para declarar imprescriptible la acción penal en esos casos, una iniciativa que incluye delitos vinculados con material de abuso sexual cuando las víctimas sean menores de edad.

La propuesta plantea incorporar un artículo al Código Penal para que no prescriban los delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores, además de los casos de trata con fines de explotación sexual.

El texto también propone suspender los plazos de prescripción cuando un acusado se encuentre prófugo, haya sido declarado rebelde o exista un pedido de extradición.

Allanamientos en Mar del Plata por material de abuso sexual infantil
La computadora y los teléfonos secuestrados al sospechoso de 20 años

Cabe recordar que, frente a posibles casos de delitos federales, se puede alertar ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad de Buenos Aires.

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