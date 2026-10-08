Juicio de los Cuadernos: analizan entrecruzamientos de llamadas y cortaron la transmisión

El juicio se realiza a puertas cerradas sin público ni trasmisión porque declaran agentes de inteligencia de la PFA Fotografía: Maximiliano Luna

El juicio oral por los Cuadernos de la corrupción se reanudó este jueves sin difusión por el canal de Youtube del Poder Judicial y con parte de la audiencia a puertas cerradas, en el inicio del tramo dedicado a analizar los entrecruzamientos de llamadas que se hicieron en la investigación.

El Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados tomó la decisión de no transmitir la audiencia por planteos de las defensas vinculados a preservar números de teléfonos de acusados y otras personas ajenas al caso. Además debido a que dos de los testigos son agentes de inteligencia de la Policía Federal se decidió también en sus casos desalojar la sala de público y escucharlos a puertas cerradas.

En la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002 permaneció el Tribunal, la querella de la Unidad de Información Financiera, la fiscalía a cargo de Fabiana León, el abogado Carlos Beraldi defensor de CFK y otros letrados defensores.

El primer testigo del día fue un subcomisario de la PFA que firmó el acta del inicio de los entrecruzamientos pero dijo no haber participado de esta tarea técnica.

Al inicio de la jornada se informó que la querella de la UIF desistió de 71 testigos, que se sumaron a otras decisiones similares de la fiscalía y las defensas, con lo cual se acortaría la lista de personas a escuchar y se aceleraría el desarrollo del debate oral que empezó el 6 de noviembre del año pasado y cumplió 11 meses.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel (este último como magistrado sustituto), lleva adelante el debate que se le sigue a la expresidenta por supuesta asociación ilícita y sobornos.

En las últimas semanas se mostraron por primera vez imágenes de los allanamientos a las viviendas de la familia Kirchner en Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires.