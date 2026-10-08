Juicio de los Cuadernos: analizan entrecruzamientos de llamadas y cortaron la transmisión

El juicio oral por los Cuadernos de la corrupción se reanudó este jueves sin difusión por el canal de Youtube del Poder Judicial y con parte de la audiencia a puertas cerradas, en el inicio del tramo dedicado a analizar los entrecruzamientos de llamadas que se hicieron en la investigación.
El Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados tomó la decisión de no transmitir la audiencia por planteos de las defensas vinculados a preservar números de teléfonos de acusados y otras personas ajenas al caso. Además debido a que dos de los testigos son agentes de inteligencia de la Policía Federal se decidió también en sus casos desalojar la sala de público y escucharlos a puertas cerradas.
En la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002 permaneció el Tribunal, la querella de la Unidad de Información Financiera, la fiscalía a cargo de Fabiana León, el abogado Carlos Beraldi defensor de CFK y otros letrados defensores.
El primer testigo del día fue un subcomisario de la PFA que firmó el acta del inicio de los entrecruzamientos pero dijo no haber participado de esta tarea técnica.
Al inicio de la jornada se informó que la querella de la UIF desistió de 71 testigos, que se sumaron a otras decisiones similares de la fiscalía y las defensas, con lo cual se acortaría la lista de personas a escuchar y se aceleraría el desarrollo del debate oral que empezó el 6 de noviembre del año pasado y cumplió 11 meses.
El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel (este último como magistrado sustituto), lleva adelante el debate que se le sigue a la expresidenta por supuesta asociación ilícita y sobornos.
En las últimas semanas se mostraron por primera vez imágenes de los allanamientos a las viviendas de la familia Kirchner en Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires.
La audiencia de este jueves no será trasmitida por Youtube
La audiencia se reanudó este jueves con el anuncio de 71 testigos desistidos por parte de la querella de la Unidad de Información Financiera, cifra que se suma a otros que las diferentes partes del juicio optaron por no escuchar en días pasados, con lo cual se acortarían los tiempos del debate que comenzó el 6 de noviembre del año pasado.
A su vez el presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori explicó que dos testigos de esta jornada son miembros del área de Inteligencia de la Policía Federal por lo cual declararán a puertas cerradas, sin prensa y sin trasmisión por el canal de YouTube del Poder Judicial.
Respecto al primer testigo del día se decidió que su declaración no se trasmita por Youtube.
Un comisario que estuvo al frente de allanamientos a las casas de Cristina Kirchner en las ciudades santacruceñas de Río Gallegos y Calafate ratificó este jueves que en la vivienda de esta última localidad turística se halló un cuarto que parecía ser una bóveda y hubo que llamar a Gendarmería para que colaborase en su apertura con herramientas especiales.