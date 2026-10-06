Judiciales

Sur Finanzas: la Justicia suma medidas para rastrear el dinero del financista ligado a “Chiqui” Tapia

A la entrega de la Ferrari, valuada en 320 mil dólares, y otros 23 vehículos de Ariel Vallejo, se agregaron nuevas pruebas en la investigación por presunto lavado de activos, evasión y defraudación

Hombre en primer plano con camisa blanca y cadena, señalando hacia abajo. Detrás, un auto Ferrari negro estacionado.
Ordenaron que la Ferrari descapotable del dueño de sur Finanzas quede de manera provisoria para uso de la Justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Justicia de Lomas de Zamora pidió informes a organismos públicos y bancos privados sobre movimientos financieros del dueño de Sur Finanzas Ariel Vallejo, el financista ligado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros investigados por presunto lavado de activos, evasión y defraudación.

Las medidas se sumaron a la prohibición que se impuso a Vallejo para prestar servicios financieros y la orden para que su flota de vehículos, entre ellos una Ferrari descapotable negra, motos, tres camiones de caudales y otros autos de alta gama sean entregados en custodia provisoria para uso con fines sociales o de interés público a la Corte Suprema de Justicia, como informó Infobae el lunes último.

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En el caso de la Ferrari, era el vehículo personal de Vallejo y se encontró en un garaje de un edificio de Puerto Madero, tapado con una cubierta y sin chapas patente. El vehículo, valuado en aproximadamente USD 320.000, había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años.

La ruta del dinero

El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte dispuso las nuevas pruebas en la causa que investiga a Vallejo, junto a ex dirigentes del club Banfield y allegados por presunto " lavado de activos agravado, evasión tributaria y defraudación por administración fraudulenta" con el objetivo de “establecer la trazabilidad del dinero y la reconstrucción analítica de los flujos financieros”, explicó en la resolución a la que accedió Infobae.

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Entre las medidas se dispuso comunicar a Binance Latinoamérica la prohibición de innovar e inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales del dueño de Sur Finanzas.

La financiera de Ariel Vallejo era sponsor de varios clubes de fútbol
La financiera de Ariel Vallejo era sponsor de varios clubes de fútbol

Al Banco Central se pidieron informes sobre las entidades financieras, cambiarias y proveedores de servicios de pago en las que registren o hayan registrado operatoria desde 2018, con fecha de alta, fecha de baja y sucursal en relación a las personas físicas y sociedades que están en la mira de la Justicia: entre ellas familiares y socios de Vallejo y Centro de Inversiones Concordia SRL.

El pedido de informes incluye desde 2019 a ex dirigentes de Banfield como Eduardo y Federico Spinosa y Oscar Tucker, al Club Atlético Banfield como Asociación Civil, al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A.

El juzgado requirió datos sobre operaciones de compra y venta de moneda extranjera -fecha, entidad interviniente, moneda, monto, concepto y beneficiario o contraparte en el exterior-, desde 2018 de Ariel Vallejo, su madre, socios, Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A, Sur Valores SA y Sur Crypto SA, entre otras.

Entre las 41 medidas figura la tasación de una propiedad de Sur Finanzas en Adrogué para comparar el precio que figura en la operación con el valor real de mercado. Se solicitó a ARBA las valuaciones fiscales históricas y actuales del inmueble, y a ARCA la documentación COTI de esa operación.

Qué se investiga

Se investiga una presunta asociación ilícita, cobro de tasas usurarias, lavado de activos y administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield.

Los imputados ya fueron indagados por el anterior juez del caso, el subrogante de Lomas de Zamora Luis Armella, y negaron las acusaciones. En el caso de los ex dirigentes de Banfield se les dictó la falta de mérito.

La causa gira en torno a contratos de mutuo celebrados en julio y octubre de 2023 con Sur Finanzas Group S.A., por los que Banfield se comprometió a devolver en menos de seis meses un total de USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses. Al ser indagado por el anterior juez del caso, Vallejo proclamó su inocencia y dijo que su empresa era “sponsor” del club de fútbol.

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