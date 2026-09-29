Judiciales

“Se abre una esperanza de justicia”: la hermana de Alberto Ledo, tras el fallo que ordenó revisar la absolución de Milani

La hermana del soldado desaparecido en Tucumán en 1976 habló con Infobae al Regreso sobre la resolución del máximo tribunal y la búsqueda de justicia que su familia sostiene desde hace cinco décadas

La resolución de la Corte Suprema obliga a la Cámara Federal de Casación Penal a dictar un nuevo pronunciamiento sobre el expediente
Guardar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la absolución del exjefe del Ejército César Milani en la causa por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo y ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal dicte una nueva decisión. Para la familia del joven, que lleva cinco décadas reclamando justicia, la resolución volvió a abrir una expectativa sobre el caso.

“Es una esperanza que se nos abre a una familia que hace cincuenta años que lucha”, expresó Graciela Ledo, hermana de Alberto, en Infobae al Regreso.

PUBLICIDAD

La mujer sostuvo que el fallo modifica el escenario en el que se encontraba el expediente y permite volver a discutir la absolución de Milani. “La absolución de Milani no existe, o sea, la derogó”, afirmó durante la entrevista.

La causa investiga hechos vinculados con la desaparición de Ledo, ocurrida en Tucumán en junio de 1976, durante el Operativo Independencia. Milani fue juzgado por delitos relacionados con el encubrimiento del caso y la falsificación de documentación vinculada con el soldado, pero había sido absuelto. Ahora, Casación deberá volver a intervenir y emitir un nuevo pronunciamiento.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la absolución del exjefe del Ejército César Milani en la causa por la desaparición de Alberto Ledo (LA GACETA / Analía Jaramillo)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la absolución del exjefe del Ejército César Milani en la causa por la desaparición de Alberto Ledo (LA GACETA / Analía Jaramillo)

La última noche de Alberto Ledo

Alberto Agapito Ledo tenía 20 años, estudiaba Historia en la Universidad Nacional de Tucumán y cumplía el servicio militar obligatorio cuando fue destinado a esa provincia. Según recordó su hermana, tenía militancia política y había participado de actividades sociales vinculadas con la pastoral de Enrique Angelelli en La Rioja.

PUBLICIDAD

Por su formación universitaria, realizaba tareas administrativas dentro de una compañía de comandos. En mayo de 1976 fue trasladado a Tucumán junto con otros soldados, en el marco del despliegue militar que se desarrollaba en la provincia.

La noche del 17 de junio, según reconstruyó Graciela, el capitán Esteban Sanguinetti salió del campamento junto con Alberto para realizar una recorrida. El militar regresó al lugar, pero el joven no volvió. “Vuelve dos veces, y a la tercera vez vuelve el capitán solo y Alberto no vuelve más”, relató.

Desde entonces, la familia comenzó una búsqueda que continúa hasta la actualidad. Graciela sostuvo que Alberto permaneció secuestrado durante los meses siguientes y que posteriormente fue trasladado al Arsenal Miguel de Azcuénaga, señalado en distintas investigaciones como un centro clandestino de detención.

Graciela Ledo sostuvo que la resolución del máximo tribunal abre una nueva expectativa para su familia tras cinco décadas de búsqueda de justicia
Graciela Ledo sostuvo que la resolución del máximo tribunal abre una nueva expectativa para su familia tras cinco décadas de búsqueda de justicia

El cuerpo del joven nunca fue encontrado. Sanguinetti fue condenado por su desaparición y, según señaló su hermana, es el único condenado por el caso.

El documento que lo acusaba de desertar

La investigación también puso el foco en un acta militar confeccionada después de la desaparición de Ledo, en la que se lo presentó como desertor. Para la familia, ese documento permitió instalar una versión falsa sobre lo sucedido con el conscripto.

En ese punto aparece la actuación de Milani, quien entonces era subteniente. Ledo sostuvo que el militar conocía a su hermano y que participó en la confección del documento.

“A los cinco días que desapareció, hace el acta falsa de deserción”, afirmó.

La mujer cuestionó además el contenido del acta, que consignaba que Alberto se había retirado llevándose consigo su equipamiento. “Dice que se llevó todo el equipo, que es mentira. Alberto no se había llevado ni los lentes”, aseguró.

El expediente judicial buscó establecer si esa documentación tuvo como objetivo encubrir la desaparición y cuál fue la responsabilidad de Milani. El exjefe del Ejército llegó a juicio y fue absuelto en una instancia anterior, una decisión que ahora quedó sin efecto por disposición de la Corte Suprema.

La familia Ledo deberá esperar el nuevo pronunciamiento de Casación para conocer cómo continúa el proceso.

Alberto Agapito Ledo desapareció en la provincia de Tucumán en junio de 1976 durante el desarrollo del Operativo Independencia (Julio Pantoja / EF)
Alberto Agapito Ledo desapareció en la provincia de Tucumán en junio de 1976 durante el desarrollo del Operativo Independencia (Julio Pantoja / EF)

Una búsqueda que lleva cinco décadas

La desaparición de Alberto marcó la vida de toda su familia. Su madre, Marcela Brizuela de Ledo, integró Madres de Plaza de Mayo y sostuvo durante décadas el reclamo por la aparición de su hijo y el esclarecimiento de lo ocurrido.

Graciela contó que su madre, que recientemente cumplió 96 años, continúa vinculada a la organización. “Todavía sigue participando, aunque es la única que queda viva”, señaló.

A lo largo de los años, la familia también buscó visibilizar el caso ante distintas instituciones. Entre esas gestiones, Graciela recordó una carta enviada al papa Francisco y un posterior contacto con él. “Fue una muestra de gran afecto y de su condición de pastor, que nos hizo mucho bien a mi mamá y a mí”, relató.

Durante la entrevista, además, rechazó que el reclamo de la familia haya respondido a intereses partidarios. “Nosotros no hemos tenido apoyos políticos de ninguna manera”, afirmó.

El fallo de la Corte no establece una condena contra Milani ni determina por sí mismo su responsabilidad penal. Lo que hace es dejar sin efecto la absolución y disponer que Casación vuelva a analizar el caso.

Para Graciela Ledo, después de medio siglo de búsqueda, esa nueva instancia tiene un significado concreto: “Se abre una esperanza de justicia”.

Mientras el expediente regresa a los tribunales, la familia espera que la revisión permita avanzar sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de Alberto y determinar las responsabilidades que todavía permanecen bajo análisis judicial.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

César MilaniGraciela LedoAlberto Agapito LedoCorte Supremadelitos de lesa humanidadInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lilia Lemoine seguirá como querellante en la causa contra el hombre acusado de apedrear su casa

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de la diputada y ordenó al Juzgado Federal N° 7 dictar una nueva resolución sobre su intervención en el expediente

Lilia Lemoine seguirá como querellante en la causa contra el hombre acusado de apedrear su casa

Condenaron a una mujer que ejerció como docente con títulos falsos y luego intentó hacerse pasar por abogada

La Justicia Federal de Santa Fe consideró probado que accedió a cargos y percibió remuneraciones durante casi seis años. El fallo también la responsabilizó por un segundo intento de defraudación mediante documentación falsa vinculada a la UBA

Condenaron a una mujer que ejerció como docente con títulos falsos y luego intentó hacerse pasar por abogada

La Corte Suprema limitó el alcance del blanqueo de capitales para el reclamo de deudas impositivas

El máximo tribunal resolvió que la suspensión por un año de los plazos de prescripción prevista en la ley 26.860 solo alcanza a los contribuyentes que ingresaron al régimen de exteriorización

La Corte Suprema limitó el alcance del blanqueo de capitales para el reclamo de deudas impositivas

La Corte Suprema dejó vigente un decreto del Gobierno que permite la venta sin límites de tierras a extranjeros

La decisión se da luego de la derrota que el oficialismo había sufrido en el Congreso por la Ley de Tierras. Ahora, el máximo tribunal dejó sin efecto un fallo que había frenado el DNU 70/2023 tras un pedido del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM)

La Corte Suprema dejó vigente un decreto del Gobierno que permite la venta sin límites de tierras a extranjeros

La Corte falló en dos nuevos casos sobre libertad de expresión en redes y fijó criterios sobre la actividad digital

El máximo tribunal sostuvo que las medidas que restringen contenidos deben aplicarse de manera excepcional y precisa, y analizó cómo se equilibra la libertad de expresión con la protección del honor, la intimidad, la imagen y el anonimato en internet

La Corte falló en dos nuevos casos sobre libertad de expresión en redes y fijó criterios sobre la actividad digital

DEPORTES

Lamine Yamal anotó dos golazos en el 4-1 de España a Croacia por la Nations League: todos los resultados de la fecha

Lamine Yamal anotó dos golazos en el 4-1 de España a Croacia por la Nations League: todos los resultados de la fecha

La familia de Daniel Osvaldo reveló detalles sobre su estado de salud: el comunicado completo

“Es David contra Goliat”: el curioso enfrentamiento entre Endrick y un rival de casi dos metros de altura en el amistoso Brasil-Australia

Una estrella de Hollywood sorprendió al contar una anécdota sobre uno de sus hijos y Lionel Messi: “Es un puente hacia cosas maravillosas”

Milei nombró a Adolfo Cambiaso embajador extraordinario para promover el deporte argentino en el mundo

TELESHOW

La reacción de La Joaqui tras la opinión de Tuli Acosta sobre su relación con Tiago PZK

La reacción de La Joaqui tras la opinión de Tuli Acosta sobre su relación con Tiago PZK

La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado sobre su estado de salud: los detalles

Brian Sarmiento habló de su separación de Danelik: “Siempre me pegan, siempre soy el infiel”

Pía Slapka recordó a su papá en el día que hubiese cumplido años: “La vida me lo arrebató de muy joven”

Denisse González volvió a ser internada de urgencia y crece la preocupación por su salud: “Se terminó la buena racha”

INFOBAE AMÉRICA

La Habana, imágenes de una ciudad atrapada en el tiempo y marcada por el deterioro

La Habana, imágenes de una ciudad atrapada en el tiempo y marcada por el deterioro

El Salvador enviará helicópteros y tropas a Haití para misión antipandillas

El Salvador: Piden frenar la fertilización de nubes en Honduras y coordinar respuesta regional

Dos mujeres fueron detenidas en Costa Rica por presuntas estafas con cursos de manejo ofrecidos en redes sociales

Honduras: Tribunal fijará el 30 de octubre el fallo por la muerte de Keyla Martínez