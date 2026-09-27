Coimas en Discapacidad: qué dejaron al descubierto los chats de la causa ANDIS

El acusado Diego Spagnuolo fue nombrado en ANDIS por decreto del presidente Javier Milei CRÉDITO: PRENSA ANDIS

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Los 19 acusados por supuestos sobornos, sobreprecios y direccionamiento en licitaciones para compras de medicamentos de alto costo en la Agencia Nacional de Discapacidad bajo la gestión de Diego Spagnuolo quedaron incriminados por mensajes y audios que exhibirían coordinación para delinquir entre funcionarios, empresarios y lobistas vinculados a droguerías proveedoras.

La Cámara Federal porteña valoró esas conversaciones que dan cuenta de órdenes para sumar o excluir firmas de las compulsas, demorar pagos, conocer cotizaciones y resolver adjudicaciones fuera de los circuitos formales en el direccionamiento de compras del programa Incluir Salud. Lo hizo al confirmar los procesamientos por presunta asociación ilícita, cohecho y otros delitos.

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Sobre los sobreprecios para la compra de los medicamentos, un informe encargado por la intervención del organismo en diciembre de 2025 a la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia advirtió por una “merma de costos tras la desarticulación del grupo” ahora acusado y que encabezaba Spagnuolo como titular del ANDIS.

A esto se sumó el relevamiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que advirtió sobre 21 licitaciones auditadas “diversos sobreprecios en las ofertas presentadas por la Droguería Profarma SA.”. Esas “inconsistencias se proyectan también al rubro de insumos, destacándose Indecomm SRL como una de las firmas con mayores adjudicaciones”, remarcó la Cámara.

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“Con esta droguería no se va a trabajar más”

Uno de los intercambios que la Cámara consideró relevante fue el mantenido entre el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel Garbellini y Diego D’Giano, exdirector de Prestaciones Médicas de ANDIS.

El 18 de julio de 2025, Garbellini le escribió: “Con esta droguería no se va a trabajar más”. D’Giano respondió que le habían pedido demorar firmas de proveedores que no eran “de las nuestras”: “Yo no lo vengo haciendo pero quería constatarlo con vos, cualquier cosa decime y lo voy haciendo”.

Daniel Garbellini en Comodoro Py Fotografía: RSFotos

Para los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, ese diálogo permitió inferir “una intervención ajena a criterios médicos o administrativos” en el tratamiento de los expedientes y pagos de las droguerías.

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El fallo también transcribe otras instrucciones atribuidas a Garbellini. El 23 de mayo de 2025, ante una consulta, indicó: “No lo autoricen. Objetá todo, pedí documentación”. Días después, envió otra orden: “Todo observado. No va”.

En otra conversación del 11 de junio, el entonces funcionario pidió: “Fijate de sacar todo lo que sea de Medifarma y avisale a Pato cuando lo sacás para que lo movilice. Bueno, después todo lo demás bien, Génesis y lo de siempre”, según se reconstruyó en la investigación delegada en la fiscalía federal a cargo de Franco Picardi, en los tribunales federales de Retiro.

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Otro mensaje que los jueces destacaron ocurrió el 13 de agosto de 2024. Garbellini le informó a otra procesada: “Hay compulsa esta semana, te doy un regalo, el usuario es (...) y la clave (...)”. Luciana Ferrari preguntó: “¿Con ese usuario puedo hacer todo?”. Garbellini respondió que era un acceso genérico para consultas y que podía habilitarle perfiles particulares si los necesitaba.

La decisión judicial ubica a Miguel Ángel Calvete como uno de los presuntos articuladores privados del esquema. Entre las pruebas mencionadas figuran conversaciones con funcionarios de ANDIS, planillas sobre pagos a proveedores y referencias a porcentajes que la Cámara vinculó con supuestas comisiones.

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Respecto de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, el tribunal ponderó conversaciones que aluden a una pago de $ 5 millones y al pago de muebles mediante una empresa asociada a Calvete.

Los cuadernos secuestrados a Miguel Angel Calvete

En un mensaje, Patricia Canavesio le escribió a Calvete: “Me dijo ok a la factura de Indecomm por los muebles, pero por el efectivo me pregunta por qué, si siempre fue así. ¿Querés que le responda algo particular o preferís llamarlo?”. Para los jueces, la referencia era parte de una secuencia que incluyó el pago de mobiliario para Spagnuolo y la entrega de los cinco millones de pesos al entonces funcionario.

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Otro intercambio, fechado el 11 de junio de 2025, fue valorado en el mismo sentido. Calvete le dijo a Canavesio: “Hablás con Play [Julio Viera], mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale al Fercho y lo pone en algún lugar disimulado”.

Calvete “conocía de antemano el momento en el que saldrían las compulsas, sobre qué productos, qué empresas serían invitadas y cuándo se liberarían los pagos, confeccionando en base a todo ello cuadros en los que, además de los pagos, se exhiben porcentajes del orden del 15%, 10%, 5% o 3%”, que estarían vinculados al pago de sobornos, remarcó la Cámara.

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“Todo lo que tenga papá”

Una de las acusadas, la hija del lobista Miguel Calvete y ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación, Ornella Calvete, quedó registrada en un audio que mandó a Patricia Canavesio el 23 de diciembre de 2023. Pidió “un listado de todo lo que tenga papá para ofrecer en el ámbito de la salud”, incluyendo droguería, prótesis y sillas de ruedas, en relación a su padre. Dijo que había “un interesado grande” en considerar proveedores y que, si no conseguía el listado, se lo pediría a su papá o a “Lore” y “Pino”, en alusión a Lorena Di Giorno y Eduardo González, también imputados.

Dólares secuestrados en el departamento de Ornela Calvete (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el tribunal, mantenía contacto frecuente con las oficinas de su padre y con otros integrantes del grupo durante el lapso en que las empresas relacionadas con él incrementaron sus ingresos a través de las contrataciones cuestionadas. La Cámara también valoró que Diego Spagnuolo, entonces titular de ANDIS, estaba entre sus contactos y que ella buscaba información sobre quiénes quedarían a cargo de la Agencia y sobre posibles negocios con el Estado.

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Las órdenes para poner y sacar empresas

La Cámara señaló que otro acusado, Roger Grant, quien intervenía en el uso del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), reconoció que cargaba tickets y seleccionaba droguerías de acuerdo con las indicaciones de Garbellini.

Entre los mensajes incorporados, el 26 de noviembre de 2024 Garbellini le indicó: “Vicmor alta prestador. Como está. INSUMOS”. Ese mismo día, también le ordenó acelerar la incorporación de esa firma a una compulsa.

La sede de la Agencia Nacional de Discapacidad donde según la acusación se montó una matriz de corrupción desde diciembre de 2023 a 2025 CRÉDITO: PRENSA ANDIS

En otro diálogo, del 4 de diciembre de 2024, Garbellini ordenó desestimar una convocatoria completa relacionada con procesadores cocleares. Grant preguntó si la decisión alcanzaba a todos los tickets y recibió la respuesta: “Sí, correcto. Los 12. Toda la compulsa completa. DESESTIMADA”. Luego, Garbellini le instruyó: “Mañana sacala nuevamente por los mismos plazos”.

El tribunal también citó un audio de Grant que, según su valoración, mostraba conocimiento de la irregularidad atribuida al mecanismo. “Lo adjudico mañana para no adjudicar hoy mismo que cerró, así también demostramos como que hay algo de análisis”, dijo el acusado en un mensaje enviado el 21 de noviembre de 2024.

“Pasame los valores...si podés por llamada mejor”

En el caso de Lorena Di Giorno, empleada de ANDIS, el fallo transcribe un diálogo del 3 de septiembre de 2025 con Calvete. El empresario le pidió información sobre valores y cotizaciones de insumos. “Pasame los valores de amput y sillas. Si podés por llamada mejor. ¿Están reunidos?”, le escribió.

Di Giorno respondió que no tenía los datos en ese momento y añadió: “Tengo que salir a la calle. En un ratito salgo y te paso”. Cuando Calvete insistió con las cotizaciones, la imputada contestó: “No quiero bajar nada de papeles” y propuso encontrarse para hablar del tema.

El tribunal señaló que, tras ese encuentro, Calvete le escribió: “Me olvidé de darte la guita. Mañana te la doy”. Después de una reunión en la que, siempre según el fallo, participaron Calvete, Patricio Rama, Di Giorno y Eduardo González, la funcionaria adjudicó una provisión a Droguería Floresta, vinculada con Droguería New Farma.

La Cámara también confirmó el procesamiento de Pablo Atchabahian, aunque modificó su grado de responsabilidad en la acusación por asociación ilícita. Los jueces evaluaron un mensaje que envió a Garbellini el 13 de noviembre de 2024: “Por favor, invitá a 20 de Junio. Gracias. Frená y dormí los pagos de Dhiemo. Están jugando mal”.

El procesado Miguel Angel Calvete (@miguelcalveteok)

Para el tribunal, la conversación revela que Atchabahian intervenía en decisiones ligadas a proveedores y pagos pese a no ocupar entonces un cargo formal en ANDIS.

Otro mensaje citado por la resolución consistió en el envío de un listado de expedientes a Atchabahian, con la aclaración: “Esto es de New Farma (Pato)”. En el mismo intercambio se detallaba el estado de trámites y firmas pendientes para que los pagos fueran enviados a la Agencia.

La hipótesis de las empresas privilegiadas

Los magistrados entendieron que estas comunicaciones, junto con otras pruebas documentales y pericias telefónicas, respaldarían la hipótesis de que un grupo limitado de empresas recibía información previa sobre compulsas, ofertas y pagos.

Con el análisis de esta prueba -más decenas de cajas con documentación secuestrada que el Tribunal de Apelaciones pidió de manera física al juzgado instructor y analizó-, los jueces Boico y Farah ratificaron los procesamientos, sin utilizar como prueba de cargo los audios atribuidos a Spagnuolo hablando de un supuesto esquema de pago de sobornos. Estas grabaciones donde se mencionarían presuntos retornos de un “3 por ciento” y se aludiría a Karina Milei y “Lule” Menem se filtraron a la prensa y fueron el puntapié inicial de la denuncia. Su autenticidad es materia de una pericia en la actualidad.