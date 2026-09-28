Judiciales

El fiscal Gerardo Pollicita pidió verificar las supuestas billeteras cripto de Manuel Adorni

La fiscalía busca reconstruir el origen de los activos digitales atribuidos al ex jefe de Gabinete y amplió hasta 1998, cuando llegó a la mayoría de edad, la investigación de su patrimonio en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito

La fiscalía dispuso nuevas medidas de prueba sobre las criptomonedas de Manuel Adorni
La fiscalía dispuso nuevas medidas de prueba sobre las criptomonedas de Manuel Adorni
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El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este lunes verificar las direcciones de las ocho billeteras bitcoin que proporcionó el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, de las cuales dijo haber obtenido USD 591.544,61 que mantuvo en negro en su casa y luego usó para pagar en efectivo diferentes gastos, desde su arribo a la función pública en diciembre de 2023.

Además el fiscal amplió la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y requirió informes a partir del inicio de la vida económicamente activa del ex funcionario y su esposa desde la mayoría de edad. En el caso de Adorni a partir de 1998, cuando cumplió 18 años.

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Hasta ahora se investigó desde enero de 2012 pero el fiscal decidió ir para atrás 14 años en busca del origen de los dólares que según las explicaciones que se dieron a la Justicia formaron parte de la inversión inicial en criptomonedas.

El grueso de la inversión se concentró en 2017, cuando el matrimonio destinó USD 199.883,20 a la compra de criptomonedas, lo que representó más del 99% del capital total invertido. Antes de dar ese salto financiero, en 2014 habrían probado con los primeros USD 1.897,20.

Cuando justificó su patrimonio, la defensa explicó que “Manuel Adorni y Bettina Angeletti optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo”.

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Pero la llegada de Adorni a la vida pública cambió el plan y el matrimonio decidió usar ese dinero que nunca declaró para mudarse a otro departamento en la ciudad de Buenos Aires y para la compra de la casa de fin de semana en Indio Cuá, por razones de seguridad y privacidad.

Los detalles del procedimiento por los bitcoins

La Fiscalía dispuso una comprobación técnica de la titularidad de las ocho direcciones mediante un procedimiento criptográfico supervisado, para lo cual citó al abogado defensor Matías Ledesma para la apertura del sobre lacrado que tendría las claves privadas.

El abogado deberá firmar un mensaje para cada dirección, que luego será verificado por personal técnico de la Policía Federal. La medida será grabada, con preservación de las claves privadas, a las que —según lo dispuesto— solo accederá la defensa técnica. El fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo que autorice formalmente este procedimiento de verificación de las billeteras.

14 de octubre - AJUFE - Sistema Acusatorio
Gerardo Pollicita, fiscal federal. Fotografía: Adrián Escandar

En base a lo informado en la respuesta al requerimiento de justificación patrimonial, una vez que la medida esté autorizada por el juez, el defensor tendrá que ir a la fiscalía junto a un perito de parte “muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración —como ser Sparrow o Electrum—y consigne en la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”, explicó Pollicita en la resolución a la que accedió Infobae.

“Luego, mediante la intervención de personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina, se llevará a cabo una verificación criptográfica mediante una herramienta compatible donde se cargarán las direcciones correspondientes, el mensaje proporcionado y la firma obtenida por la defensa a partir del procedimiento anterior, dejándose debida constancia del resultado obtenido para cada una de las ocho (8) direcciones de bitcoin”, detalló.

Todo el proceso será grabado “con el debido resguardo de las claves privadas pertenecientes al imputado —a las que solo tendrá acceso su defensa técnica— y en observancia de las buenas prácticas que hacen a la conservación de evidencia digital”.

Adorni
La venta de criptomonedas con las que Manuel Adorni justificó sus gastos

Investigar desde la mayoría de edad

Esta medida forma parte de una ampliación de la pesquisa para reconstruir los ingresos y el patrimonio de Adorni y su esposa, ante la explicación de la defensa en el requerimiento de justificación patrimonial sobre la existencia de un ahorro familiar previo a 2014.

El fiscal pidió además levantar el secreto fiscal de Adorni y su esposa “por el período comprendido desde el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011 y el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011 respectivamente”.

Las nuevas medidas se ordenaron luego de que el ex funcionario presentó sus respuestas al requerimiento de justificación patrimonial que le había cursado Pollicita con 20 puntos donde se marcaron inconsistencias.

Justificó la mayoría de sus gastos en efectivo con la ganancia que obtuvo en criptomonedas y que, dijo, tenía guardada en dólares en su casa sin declarar.

Extracto de la justificación de bienes de Manuel Adorni
Extracto de la justificación de bienes de Manuel Adorni

“Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti”, resolvió ahora el fiscal. Es decir, amplió la investigación desde “el inicio de su vida económica activa” con la mayoría de edad.

Para ello pidió a la ANSES la historia laboral de Adorni y Angeletti: aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino y actividad autónoma o monotributista, “así como toda prestación, asignación o ingreso que conste a su nombre”.

También requirió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires que informen “la totalidad de los inmuebles” que ambos hayan registrado a su nombre entre 1998 y 2011.

Todas las medidas se ordenaron de manera previa a resolver si se pide la declaración indagatoria del ex funcionario.

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