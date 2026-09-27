Judiciales

Las declaraciones de la abogada boliviana Nadia Beller se investigarán en la causa $LIBRA

Lo resolvió la Cámara Federal porteña, a partir de una presentación de la diputada Mónica Frade. La expareja del consultor Fernando Cerimedo declaró la semana pasada como testigo en el caso ANDIS

Nadia Beller declaró la semana pasada en la causa ANDIS. Foto: REUTERS
Nadia Beller declaró la semana pasada en la causa ANDIS. Foto: REUTERS
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La Cámara Federal porteña determinó que las afirmaciones públicas de la abogada Nadia Beller, expareja del consultor Fernando Cerimedo, deben analizarse dentro del expediente del caso $LIBRA, a cargo del Juzgado Federal N° 8 de Marcelo Martínez De Giorgi. De esta manera, la justicia resolvió que, por el momento, no se abrirá una causa independiente.

La resolución judicial, firmada por el camarista Pablo Bertuzzi, zanjó un conflicto de competencia surgido entre dos magistrados. El tribunal de alzada consideró que la separación de las actuaciones resultaba apresurada debido a la falta de precisiones fácticas y de medidas probatorias previas que justificaran un trámite autónomo.

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El 20 de agosto, en el marco de la causa $LIBRA, la diputada nacional Mónica Frade presentó un escrito ante el fiscal Eduardo Taiano con el propósito de ampliar las pruebas de dicha investigación. La legisladora basó su requerimiento en una serie de artículos periodísticos en los cuales se reprodujeron declaraciones públicas de Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque sicario en Santa Cruz de las Sierras.

Beller reveló conversaciones privadas que mantuvo con su expareja, Fernando Cerimedo. En esos diálogos, el asesor le habría manifestado que Karina y Javier Milei estarían involucrados en maniobras de corrupción, tanto en el desfalco de la Agencia Nacional de Discapacidad como en el derrumbe de la criptomoneda $Libra.

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La activista y abogada boliviana declaró bajo custodia y con un chaleco antibalas. REUTERS/Ipa Ibanez
La activista y abogada boliviana declaró bajo custodia y con un chaleco antibalas. REUTERS/Ipa Ibanez

Al incorporar estos elementos, la diputada Frade argumentó que los testimonios revelaban una operatoria sistemática y no un hecho aislado. Por tal motivo, sostuvo que la situación encuadraba en presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y violaciones a la Ley de Ética Pública, y solicitó la realización de declaraciones testimoniales y peritajes informáticos sobre los dispositivos tecnológicos de la abogada boliviana.

A partir de la presentación de la legisladora, el fiscal federal Eduardo Taiano dictaminó que no existía un vínculo directo y suficiente entre las declaraciones de Beller y el objeto principal de la causa Libra. En consecuencia, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó extraer testimonios —es decir, separar esa parte de la denuncia— para que se sorteara un nuevo juzgado que iniciara una investigación independiente.

El juez Martínez De Giorgi coincidió con la postura del fiscal. Así, ordenó la extracción de testimonios tras señalar que se trataba de hipótesis fácticas distintas.

14 de octubre - AJUFE - Sistema Acusatorio
Marcelo Martínez De Giorgi, juez federal a cargo de la causa $LIBRA. Fotografía: Adrián Escandar

Por sorteo, la nueva causa recayó en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, quien rechazó asumir la competencia del caso. El magistrado argumentó que la división de la causa era prematura porque no se habían producido medidas de prueba para delimitar los hechos.

Ante la negativa de Ramos, Martínez De Giorgi ratificó su postura y trabó formalmente la contienda de competencia, por lo que elevó las actuaciones a la Cámara Federal para que resolviera quién debía revisar las declaraciones de Beller.

La decisión de la Cámara Federal

Al analizar el incidente de competencia, el camarista Pablo Bertuzzi determinó que el expediente debe continuar su trámite bajo la dirección del Juzgado Federal N° 8. El fallo judicial remarcó que la presentación que dio origen al conflicto se limitó a replicar notas periodísticas sobre los dichos de Beller, sin describir conductas específicas ni precisar circunstancias de modo, tiempo o lugar.

La resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña subrayó que lo dicho por Beller fue “una referencia genérica a presuntos hechos de corrupción, en términos que impiden conocer el alcance y contenido de lo que se pretende poner en conocimiento de la justicia”.

Bertuzzi advirtió que no se llevó a cabo ninguna medida de prueba orientada a precisar los acontecimientos denunciados. Sin esa base mínima, la decisión de escindir la causa carecía de sustento objetivo y resultaba apresurada.

Jura de los jueces Yadarola y Bertuzzi
Pablo Bertuzzi (der.), juez de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña

No obstante, la Cámara Federal dejó abierta la posibilidad de modificar esta decisión en el futuro. Si el avance de la investigación aporta nuevos elementos objetivos que permitan delimitar un acontecimiento delictivo autónomo, el juzgado podrá reevaluar la situación y disponer la separación de las causas.

El último miércoles, la abogada Nadia Beller prestó declaración testimonial por videollamada desde Bolivia ante el fiscal federal Franco Picardi, quien investiga la corrupción en la ANDIS de Diego Spagnuolo.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae adelantaron que Beller respondió preguntas durante una hora y habría ofrecido nueva información relevante para el caso. Los detalles no trascendieron, dada la estricta reserva con la que se manejó la declaración.

Al salir de la fiscalía boliviana, Beller habló con la prensa, escoltada por policías y vistiendo un chaleco antibalas: “Todo lo que está en mi celular se ha puesto a disposición del Ministerio Público argentino; ellos ya verán si lo requieren o no”, contó la mujer, al ser consultada por las grabaciones que dijo tener almacenadas.

Y agregó: “Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina y poner a disposición el desdoblamiento de mi celular que están haciendo acá en Bolivia para que ellos puedan extraer lo que crean pertinente para su causa”.

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