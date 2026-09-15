Judiciales

Revés para el suspendido juez Salmain: el amparo para cobrar su salario deberá tramitar en Santa Fe

La Cámara en lo Contencioso desestimó la competencia de los tribunales porteños para que analice su pedido de que se cancele el cese de haberes hasta que se defina su juicio político

Gastón Salmain en el Consejo de la Magistratura
Gastón Salmain en el Consejo de la Magistratura
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La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal desestimó una queja que presentó el juez federal de Rosario suspendido, Gastón Salmain, quien había reclamado que mantengan en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires su acción de amparo por el cese del pago de haberes, hasta que se defina el juicio político en su contra.

Los camaristas Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Morán concluyeron que el recurso no logró cuestionar de modo suficiente la decisión de enviar el expediente a la Justicia Federal de Santa Fe.

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Salmain realizó el planteo con el propósito de conseguir que su pedido de seguir cobrando el salario mientras se lleva adelante el jury en el Consejo de la Magistratura, continúe tramitando en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 2.

Ese tribunal porteño entendió que la causa es competencia de la justicia santafesina y dispuso que las actuaciones fueran enviadas a la Oficina de Asignación de Causas de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

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El juicio político contra Gastón Salmain comenzará el próximo 6 de octubre, a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura, que deberá decidir si lo destituye o sigue en sus funciones.

El edificio de la Justicia Federal de Rosario donde prestaba funciones el suspendido juez Gastón Salmain
El edificio de la Justicia Federal de Rosario donde prestaba funciones el suspendido juez Gastón Salmain

El planteo de Salmain

El magistrado suspendido objetó que el juzgado hubiera reducido el objeto de su demanda al cese de sus haberes, cuando también impugnaba la suspensión de sus funciones como juez del Juzgado Federal de Rosario 1 y el envío de las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento.

Además, alegó que el conflicto debía tramitarse en Buenos Aires, porque el acto administrativo fue emitido e instrumentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También indicó que en Sarmiento 877 -CABA- funciona la Dirección General de Administración Financiera, a la que identificó como el organismo encargado de liquidar sus haberes.

Agregó que vive en la capital federal con su grupo familiar, y que allí se producen los efectos de la medida sobre su subsistencia. En esa línea, cuestionó que se hubiera tomado como referencia un domicilio incluido en un resumen de tarjeta de crédito en lugar de su residencia efectiva.

La presentación también invocó la naturaleza alimentaria de los ingresos reclamados y la intangibilidad de la remuneración judicial.

Al pedir que se frenara la remisión de la causa a Rosario, argumentó que el traslado del expediente podría obligar a localizarlo y devolverlo si prosperaba la queja ante la Cámara. Para el actor, esa secuencia afectaría la celeridad propia del amparo y podría producir un perjuicio temporal imposible de reparar plenamente.

El jury

Gastón Salmain, quedó suspendido como juez federal de Rosario en junio, por el Consejo de la Magistratura y el mes que viene enfrentará el juicio político por presunto incumplimiento de deberes, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

La acusación sostiene que habría manipulado un expediente para habilitar el giro de diez millones de dólares al exterior a cambio de una coima de 200.000 dólares.

El Consejo también le imputó haber omitido en su currículum obligatorio que en el año 2002 fue expulsado del Poder Judicial de la Nación (donde era empleado administrativo) tras descubrirse que intentó pagar una coima para alterar el resultado de un sorteo de causas.

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