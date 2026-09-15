Coimas en discapacidad: Nadia Beller, ex pareja de Fernando Cerimedo, declarará ante la justicia argentina

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, el libertario argentino Fernando Cerimedo.

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Nadia Beller, la ex pareja del ex asesor libertario Fernando Cerimedo que sobrevivió a un atentado contra su vida en Bolivia, declarará como testigo ante la Justicia argentina el próximo miércoles 23 de septiembre, en el marco de la causa por presunto pago de sobornos para la compra de medicamentos de alto costo en la ex Agencia Nacional de Discapacidad. Lo hará desde Bolivia por videoconferencia y responderá preguntas del fiscal federal Franco Picardi.

La fecha se fijó a sugerencia de la fiscalía de Bolivia, ante un pedido cursado a ese país por la necesidad de escucharla luego de múltiples noticias periodísticas en relación a dichos de Beller vinculados a que tiene evidencia que aportar, según supo Infobae en fuentes judiciales. Entre otros aspectos, la víctima del atentado asegura saber quién filtró los audios atribuidos al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo donde se lo escuchó hablar de pago de sobornos y se refirió a supuestos manejos corruptos, de los cuales afirmó tener conversaciones grabadas con Cerimedo. Este último está detenido con prisión preventiva en Bolivia como supuesto autor intelectual del intento de femicidio de la mujer. Luego sumó otra causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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Cómo será el trámite

Picardi citó a Beller como testigo y libró un exhorto a la Fiscalía General de Bolivia para solicitar colaboración. La respuesta llegó casi de inmediato y se ofreció como fecha el miércoles 23 de este mes. La declaración será por videoconferencia y “reservada”.

La ex pareja de Cerimedo se conectará desde Bolivia y responderá las preguntas que le haga desde los tribunales federales de Retiro el fiscal que tiene delegada la investigación del caso ANDIS. Ante el estado de salud de la víctima, se pidió resguardar su seguridad y derechos y que para ello el día de la declaración estén presentes los fiscales que investigan el atentado que sufrió y por el cual quedó preso Cerimedo en Bolivia, acusado del presunto intento de femicidio.

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Fernando Cerimedo antes de quedar preso en Bolivia acusado por el intento de asesinato de su ex pareja

El fiscal explicó que decidió citar a Beller como testigo a raíz de las noticias periodísticas que dieron cuenta de afirmaciones de la víctima sobre evidencia que tendría vinculada al caso ANDIS, donde se investigan presuntos pagos de sobornos por parte de droguerías a funcionarios para conseguir contratos de venta de medicamentos de alta complejidad y baja incidencia en el organismo nacional. En declaraciones públicas a medios de Argentina y Bolivia, Beller dijo tener información, saber quién filtró audios y habló de presuntas grabaciones con dichos de Cerimedo al respecto.

En ese marco se recordó que se investigan presuntas maniobras ilícitas desarrolladas -al menos- desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 dentro de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En la causa se procesó ya a Spagnuolo y otros acusados, una decisión que es revisada en la actualidad por la sala II de la Cámara Federal porteña, ante las apelaciones de las defensas.

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En la acusación se advierte sobre presuntos hechos de corrupción vinculados a funcionarios del sector y droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, que no son vendidos en farmacias. El fiscal sostuvo que se montó una “estructura delictiva” que les habría permitido “obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y, en particular, a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, enfermedades graves y crónicas y en situación de pobreza”.

La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está delegada en el fiscal federal Franco Picardi. - Foto de archivo / Fiscales.gob.ar

Tras el atentado contra su vida, Beller aseguró a la prensa que Cerimedo le contó que la ex pareja de Spagnuolo y ex funcionaria en ANDIS Natalia Basil, fue quien difundió las grabaciones que ahora son objeto de una pericia judicial para determinar su autenticidad, ordenada por el juez del caso, el federal Ariel Lijo.

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