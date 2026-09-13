Le concedieron el juicio abreviado a uno de los acusados de planificar la fuga en helicóptero de Esteban Lindor Alvarado

Donnet aportó un hangar sobre la ruta 136, donde se mantuvo oculto el helicóptero Robinson 44 que se usaría en la fuga.

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata declaró admisible la propuesta de juicio abreviado parcial para Andrés Alcides Donnet, procesado junto al líder narco Esteban Lindor Alvarado y a su colaborador Gianluca Orpianesi, en el marco de una causa que investiga una compleja maniobra para rescatar por vía aérea al jefe de la organización rosarina desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Donnet, piloto agroaéreo, facilitó un hangar familiar en un predio rural de Gualeguaychú para resguardar, mantener y poner a punto el helicóptero utilizado en el plan de escape.

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La resolución, firmada por el juez Nelson Javier Jarazo, convalidó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía, el acusado y su defensa. Este mecanismo procesal permite resolver la situación del implicado de manera rápida, evitando la realización del debate oral y público para su caso particular, luego de que admita su responsabilidad en los hechos.

La fiscal Patricia Luján Cisnero formuló la acusación contra Donnet tras arribar a un consenso que estipula una pena de cuatro años y seis meses de prisión. El acuerdo también incluyó la inhabilitación especial de un año para ejercer el comercio, la prohibición perpetua para desempeñarse en fuerzas de seguridad y la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos. Asimismo, se contempló el decomiso de los elementos secuestrados y el pago de las costas del proceso.

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Esteban Lindor Alvarado

El acusado aceptó la calificación legal de coautor en los delitos de contrabando de importación agravado —por la cantidad de participantes, el uso de un medio de transporte aéreo, el sitio de aterrizaje y el valor de la mercadería—, favorecimiento de evasión en grado de tentativa y falsificación o alteración de la numeración de un objeto registrado. Adicionalmente, admitió la autoría en la tenencia ilegal de un arma de guerra, la cual se halló en el predio rural donde se custodiaba la aeronave.

La validez de un acuerdo “no unánime”

Uno de los puntos centrales que analizó la Justicia fue la viabilidad de aplicar un juicio abreviado de carácter parcial, dado que los restantes procesados, Alvarado y Orpianesi, continuarán el camino hacia el debate oral tradicional.

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El Código Procesal Penal de la Nación exige la conformidad de la totalidad de los imputados para habilitar esta vía. Sin embargo, el juez Jarazo aplicó como pauta interpretativa el nuevo Código Procesal Penal Federal. Esta nueva legislación, que se implementa de forma progresiva en el país, autoriza expresamente que la existencia de múltiples procesados no impida la aplicación de las reglas abreviadas a solo uno de ellos.

El helicóptero fue secuestrado por la PFA

El tribunal argumentó que esta solución respeta la voluntad individual de cada imputado y se alinea con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicho criterio busca evitar la acumulación innecesaria de trámites, favorecer la economía procesal y garantizar un buen servicio de justicia sin vulnerar ninguna garantía constitucional.

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El plan de escape frustrado

Los hechos que originaron la causa penal comenzaron a ejecutarse a principios de marzo de 2023. Según la acusación fiscal, la organización criminal adquirió un helicóptero Robinson R44 en España, al cual le colocaron una matrícula falsa para ocultar su origen. La aeronave ingresó de forma clandestina a la Argentina por vía aérea desde Paraguay, eludiendo los controles aduaneros.

El plan original consistía en que un piloto apodado “Lobo” despegara desde el hangar de Donnet en Gualeguaychú, descendiera en el campo de deportes de la cárcel de Ezeiza y rescatara a Alvarado junto a otro recluso.

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Esteban Alvarado con una camiseta naranja en el penal de Ezeiza antes del intento de fuga

El primer intento, programado para el 3 de marzo de ese año, se abortó debido a procedimientos judiciales sorpresivos dentro del penal. Una semana después, el viernes 10 de marzo, iniciaron nuevamente la ejecución del rescate. El helicóptero despegó desde Entre Ríos, pero sufrió una avería en los magnetos del motor que provocó un aterrizaje de emergencia en un club de campo de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, donde la policía lo secuestró. Poco después, las fuerzas de seguridad detuvieron a los implicados.

Prórroga de la prisión preventiva

En paralelo a la admisibilidad del juicio abreviado, el TOF N° 2 de La Plata resolvió prorrogar la prisión preventiva de Alvarado, Orpianesi y Donnet por el término de seis meses, a partir del 10 de septiembre.

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La defensa de Donnet se opuso a la continuidad del encierro carcelario común y solicitó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. El abogado argumentó que su asistido carece de antecedentes penales, posee arraigo y ya cumplió en prisión preventiva más de tres años y cinco meses, lo que representa una parte sustancial de la pena acordada en el juicio abreviado.

No obstante, el magistrado consideró que persisten riesgos procesales y que la complejidad de la causa justifica la medida de coerción. El juez remarcó que, si bien se realizó la audiencia de conocimiento personal con Donnet, el acuerdo de juicio abreviado aún no se encuentra homologado de manera definitiva, por lo que subsisten los fundamentos para mantener el arresto preventivo de los tres acusados.

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