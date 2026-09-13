Elecciones en el Consejo de la Magistratura: este lunes cierra el plazo para presentar las listas de abogados

Este lunes vence el plazo para presentar las listas que competirán por los cuatro lugares de la abogacía en el Consejo de la Magistratura; la elección será el 20 de octubre en todo el país

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Este lunes 14 de septiembre, a las 13.30, vencerá el plazo para presentar las listas que competirán por los cuatro lugares reservados a la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La elección se realizará el 20 de octubre en todo el país y definirá a los representantes titulares y suplentes del sector para el período 2026-2030.

Los cuatro cargos que se pondrán en juego forman parte de un Consejo integrado por 20 miembros, que interviene, entre otras funciones, en la selección de candidatos a jueces nacionales y federales y en el tratamiento de denuncias disciplinarias contra magistrados. Además de los representantes de la abogacía, lo componen el presidente de la Corte Suprema, cuatro jueces, ocho legisladores nacionales, un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico y científico.

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Actualmente, la representación de los abogados está en manos de Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, cuyos lugares serán los que se renueven en la elección de octubre.

Para elegir a sus sucesores está convocado un padrón de alrededor de 180 mil abogados y abogadas con matrícula federal. En agosto, la Junta Electoral informó que el registro provisorio reunía 183.736 electores distribuidos en 96 lugares de votación. La elección se organiza como un distrito único nacional, es decir, los votos emitidos en las distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires se computarán dentro de una misma elección para distribuir los cuatro cargos.

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El sufragio será individual, personal, voluntario y secreto. Podrán votar quienes integren el padrón definitivo y cada elector deberá hacerlo en la mesa en la que figure inscripto. La jornada se desarrollará de 9 a 18 y cada votante elegirá una de las listas oficializadas.

Un padrón de alrededor de 180 mil abogados con matrícula federal elegirá a los cuatro representantes del sector ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección de jueces y en los procesos disciplinarios que pueden derivar en su remoción

Antes de llegar a esa instancia, las agrupaciones deberán superar el primer límite del calendario: el cierre de candidaturas del lunes. Cada lista debe presentar cuatro candidatos titulares y sus respectivos suplentes. Entre los titulares tiene que haber por lo menos dos mujeres, al menos dos abogados de la matrícula federal del interior del país y como mínimo uno de la Ciudad de Buenos Aires. La nómina completa debe respetar además la alternancia de género.

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También deberán acompañar el respaldo de al menos 1.000 abogados incluidos en el padrón, domiciliados en un mínimo de cinco jurisdicciones correspondientes a diferentes Cámaras Federales de Apelación. Un mismo adherente no puede avalar más de una lista. La documentación deberá presentarse personalmente, a través de los apoderados o de alguno de los candidatos, en la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en Avenida de Mayo 651.

Uno de los temas que atravesó la previa fue la discusión por la reelección de actuales integrantes del Consejo. Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez habían promovido un planteo judicial para que se definiera si podían volver a postularse y qué régimen de reelección correspondía aplicarles. De la Torre desistió posteriormente de esa acción, mientras que Vázquez sostuvo el reclamo.

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María Fernanda Vázquez, actual representante de la abogacía en el Consejo de la Magistratura, mantuvo el planteo judicial para que se defina qué régimen corresponde aplicar a una eventual nueva candidatura, luego de que Jimena de la Torre desistiera de esa presentación

El cierre de listas del lunes no definirá automáticamente la oferta electoral. A partir del martes 15 de septiembre, los apoderados de las agrupaciones y la propia Junta Electoral podrán formular observaciones e impugnaciones a las candidaturas presentadas. Luego habrá plazo hasta el 26 de septiembre para responder esos planteos y subsanar los errores que puedan corregirse. La oficialización definitiva está prevista para el 30 de septiembre y, si alguna controversia llega a la Justicia, el cronograma contempla una instancia posterior hasta comienzos de octubre.

La conducción del proceso, en efecto, está a cargo de una Junta Electoral integrada por ocho miembros: cinco designados por la FACA y tres por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. La preside Gisela Hörisch Palacio, acompañada por Raúl Franco como vicepresidente y Daniel Fernando Baraglia como secretario. El cuerpo controla la presentación y oficialización de las listas, los padrones, el desarrollo de los comicios y, finalmente, la proclamación de los ganadores.

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El cronograma prevé que, después de la oficialización de las candidaturas, las agrupaciones impriman sus boletas entre el 6 y el 10 de octubre. El 20 de ese mes, una vez cerradas las mesas a las 18, comenzará el escrutinio provisorio. El recuento definitivo, la distribución de los cuatro lugares y la proclamación están previstos para el 27 o 28 de octubre.

César Grau y Jimena de la Torre, dos de los cuatro representantes actuales de la abogacía en el Consejo de la Magistratura. El estamento se completa con Fernanda Vázquez y Alberto Maques

Hasta el vencimiento del período para la reserva de nombres, se habían registrado once presentaciones de agrupaciones con intención de competir. Entre ellas aparecen Espacio Abierto de la Abogacía, Unión Federal por la Libertad, Abogacía por una Justicia Independiente, Abogacía por la Libertad, Abogacía Federal, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, Unidad en Defensa de la Abogacía, Abogacía en Acción, Agrupación 29 de Agosto y Compromiso con la Abogacía.

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Hubo además dos reservas bajo la denominación Abogacía por una Justicia Independiente y similitudes entre los nombres Unión Federal por la Libertad y Abogacía por la Libertad, lo que motivó la intervención de la Junta Electoral para procurar una definición antes de la presentación formal.

Por detrás de esas presentaciones, las negociaciones continuaron durante los últimos días. Según fuentes que siguen de cerca el proceso electoral, uno de los armados en conversación reúne a Abogados en Acción, el espacio de la consejera de la Torre, con terminales en el PRO, con sectores vinculados a Alberto Biglieri, de extracción radical, y referentes de distintos colegios profesionales. En paralelo, el senador y consejero Mariano Recalde aparece como uno de los articuladores de un espacio del peronismo y el kirchnerismo, donde circula como posible candidata la abogada cordobesa Tati Demarchi Arballo, vinculada a la Agrupación de Abogacía Transformadora, aunque todavía persistían diferencias entre sectores referenciados en Juan Manuel Olmos y otros dirigentes más cercanos al gobernador bonaerense Axel Kicillof sobre la integración de una eventual lista común.

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A su vez, Diego Molea, ex consejero de la Magistratura y rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, impulsa otro armado en el que aparece mencionado Ignacio Segura, expresidente del Colegio de Abogados de Córdoba. En paralelo, Luis Palomino, concejal de Vicente López por La Libertad Avanza, asoma como un nuevo actor con intención de competir.

Así las cosas, el panorama definitivo comenzará a despejarse este lunes, cuando se conozca cuáles de esos espacios lograron formalizar sus candidaturas, cuáles resolvieron competir por separado y qué acuerdos o confluencias terminaron de concretarse de cara a la elección.

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