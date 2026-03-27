Diego Molea fue designado consejero de la Magistratura por el ámbito académico

Diego Molea fue designado nuevamente como miembro del Consejo de la Magistratura por el ámbito académico (Consejo de la Magistratura)

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cuerpo que agrupa a los rectores de todas las universidades nacionales del país, designó a Diego Molea como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación del ámbito académico. El mandato es por cuatro años, según establece la ley 24.937, que reserva ese lugar a un abogado con cargo de profesor titular regular en facultades de derecho nacionales, elegido por sus pares.

El Consejo de la Magistratura es el órgano permanente del Poder Judicial de la Nación encargado de seleccionar y proponer candidatos a magistrados mediante concursos públicos, aplicar sanciones disciplinarias a los jueces, impulsar acusaciones para su remoción y administrar los recursos del Poder Judicial. Está integrado por 20 miembros y es presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

No es la primera vez que Molea ocupa ese lugar. Su primera designación data de 2018. En ese ciclo llegó a ejercer la presidencia del Consejo, siendo el primer rector en presidir el organismo. Molea es rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y profesor titular de Derecho Político, con trayectoria también en la Universidad de Buenos Aires.

“Agradezco a todos los rectores y rectoras del país quienes, como miembros del CIN, me han designado como consejero de la Magistratura de la Nación por el ámbito académico. Esta representación ratifica un proceso comenzado en 2018 destinado a promover una participación activa en defensa de las instituciones de las que formamos parte y que son pilares de nuestra sociedad”, expresó Molea tras conocerse la decisión.

El designado también hizo referencia a la acción colectiva que llevó a cincuenta rectores a presentarse ante la Justicia el año pasado en defensa de sus instituciones. “Esto también simboliza la unidad del sistema universitario, que entiende su representación como indivisible. La decisión de nuestra sociedad de defender la Universidad Pública nos compromete a actuar como un conjunto”, sostuvo.

Diego Molea junto a Miguel Pichetto, en su intervención anterior como consejero (Julieta Ferrario)

Molea llega al Consejo con un bloque de tres consejeros vinculados al ámbito académico que, según señalaron desde el CIN, operará bajo su conducción. En un organismo donde el quórum es de 13 miembros, y muchas decisiones clave requieren mayorías de dos tercios, ese bloque puede resultar determinante.

Su regreso se produce en un momento de alta intensidad para el organismo. Según informó Infobae hace un tiempo, el Consejo cerró 2025 como el año menos productivo en selección de magistrados desde 2022: apenas 19 ternas fueron elevadas al Poder Ejecutivo, contra las 96 del año anterior. El cuerpo tiene actualmente 78 concursos en trámite y el desafío de cubrir más de un centenar de vacantes en todo el país, incluyendo lugares estratégicos en los tribunales federales de Comodoro Py y en zonas sensibles del interior como Rosario.

En paralelo, la Comisión de Acusación atraviesa un período de definiciones sobre varios magistrados. El caso más avanzado es el del juez civil y comercial federal Patricio Maraniello, acusado de acoso y abuso sexual. El expediente del juez federal de Rosario Gastón Salmain tiene actos procesales pendientes para avanzar con su caso.

El tercer caso de alto impacto es el del juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata. La Comisión de Acusación reunió los votos necesarios para elevar su expediente al plenario del Consejo, tras considerar que publicaciones realizadas desde su cuenta de X configuraron un patrón sistemático de expresiones antisemitas incompatible con los deberes de imparcialidad y decoro que exige la función judicial. Si los dos tercios de los 20 consejeros aprueban la acusación, López será suspendido y pasará a ser juzgado por mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La Comisión de Disciplina, en tanto, enfrenta una carrera contra el tiempo: hay alrededor de 170 expedientes en trámite y cerca de 30 denuncias que caducarán este año si no son tratadas a tiempo.