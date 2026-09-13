“Chiqui” Tapia: a qué apuntan las pruebas que pidió la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

FOTO DE ARCHIVO- Qué busca la justicia en relación a los bienes de Claudio Tapia REUTERS/Agustín Marcarian

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Al ex jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, se le vence a principios de esta semana la prórroga de 15 días hábiles que pidió para explicar veinte inconsistencias detectadas en su patrimonio por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Si sus justificaciones no convencen, podría avanzarse hacia un pedido de declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito que será resuelto por el juez del caso, el federal Ariel Lijo.

Con el mismo fiscal y el mismo juez acaba de abrirse ahora la investigación por el mismo delito contra Claudio “Chiqui” Tapia y se descuenta que el camino judicial será similar. Una batería inicial de medidas de prueba, a las que seguirá una vez recibidas las respuestas -si no conforman o hay dudas- la citación de testigos y como final, un amplio estudio que terminaría -o no- en un requerimiento fiscal para que el investigado justifique el origen de sus bienes.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py (Adrián Escandar)

A Tapia no se lo investiga por su rol como dirigente futbolístico y presidente de la AFA, sino como funcionario público. Se lo considera así desde 2016 cuando llegó al CEAMSE, una sociedad estatal integrada por los gobiernos porteño y bonaerense concebida para gestionar los residuos sólidos urbanos, la basura.

Los primeros pasos

Como primer paso, se pidió levantar los secretos protegidos por las normas tributarias, bancarias, de mercado de capitales y de prevención de lavado de activos. La habilitación resulta necesaria para que organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA), el Banco Central de la República Argentina(BCRA), la Comisión Nacional de Valores(CNV), la Unidad de Información Financiera(UIF) y entidades privadas puedan entregar información reservada sobre Tapia.

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Medidas requeridas por el fiscal Gerardo Pollicita para investigar el patrimonio de Claudio Tapia desde 2016. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida apunta a acceder a datos fiscales, movimientos de cuentas, inversiones, créditos, transferencias, cajas de seguridad, tarjetas y activos declarados en el país o en el exterior. La fiscalía definió como período de interés los años comprendidos desde 2016 hasta la actualidad, es decir, desde el ingreso de Tapia a la función pública en CEAMSE. Solicitó que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia remitan todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia durante su desempeño en CEAMSE, incluidos los anexos que tengan carácter reservado.

También busca acceso al legajo personal del dirigente, las resoluciones que respaldaron sus designaciones, los cargos ejercidos, los períodos en los que trabajó y las declaraciones juradas internas que pudiera haber presentado. El organismo deberá informar cada ingreso que recibió Tapia desde su incorporación hasta la actualidad, con el detalle de montos y conceptos abonados. La solicitud alcanza las cuentas bancarias donde se acreditaron los pagos.

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Impuestos, bienes, ingresos y consumos

Uno de los pedidos más extensos recayó sobre ARCA. La Fiscalía requirió el envío de toda la información disponible sobre la situación fiscal, económica, patrimonial y financiera de Tapia. El organismo deberá entregar las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, junto con formularios, anexos, papeles de trabajo, acuses de presentación y eventuales rectificativas. También se solicitó información sobre ingresos por salarios, honorarios, rentas, dividendos, intereses, diferencias de cambio, utilidades, préstamos, mutuos, donaciones, herencias, aportes de capital y otras fuentes de fondos que aparezcan en sus registros.

El juez federal Ariel Lijo a cargo de las causas por supuesto enriquecimiento ilícito que se le siguen a Manuel Adorni y a Claudio "Chiqui" Tapia

La pesquisa apunta a comparar los ingresos declarados con el patrimonio, el nivel de gastos y las operaciones económicas del investigado.

El fiscal pidió conocer si existieron relaciones con contribuyentes vinculados a facturación apócrifa, en caso de que esos datos aparezcan en las bases oficiales. Además, solicitó que se informe si Tapia presentó declaraciones de ingreso o egreso de dinero ante el Sistema de Ingreso y Egreso de Valores y si registra antecedentes o sanciones aduaneras.

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El Banco Central deberá consultar a bancos, financieras y proveedores de pago. Se pidió que el organismo circule una orden a las entidades bancarias y crediticias bajo su órbita para saber si Tapia fue titular, cotitular, autorizado, apoderado, firmante o representante de productos financieros. El pedido incluye cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, préstamos, compra y venta de divisas, transferencias al exterior, tarjetas de crédito y débito, fondos fiduciarios y cajas de seguridad. De existir registros, las entidades deberán aportar el detalle de créditos y débitos de cada cuenta, la documentación de apertura, los datos de los demás intervinientes, las fechas de alta y baja, los domicilios declarados y los extractos bancarios.

La solicitud también alcanza las billeteras virtuales, cuentas de pago, CVU y alias. Los bancos deberán identificar las plataformas o proveedores de servicios de pago que hubieran tenido relación con Tapia. Pollicita pidió, además, información sobre operaciones de cambio y sobre el registro de operadores de cambio administrado por el Banco Central.

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Recorrido del dinero

Para seguir el recorrido de los fondos, el fiscal requirió que la Compensadora Electrónica S.A.(Coelsa) aporte datos sobre CBU, CVU, alias, transferencias cursadas, cuentas de origen y destino, fechas, montos y entidades participantes. Se pedirán resúmenes de tarjetas de crédito y constancias de las cuentas.

La fiscalía busca determinar si hubo inversiones bursátiles o activos digitales. El requerimiento incluye a la Caja de Valores. Pollicita pidió que informe si Tapia tuvo cuentas comitentes, con qué agentes de bolsa operó, qué tenencias registró y cuáles fueron sus operaciones bursátiles. Una vez identificados los intermediarios, la Fiscalía prevé solicitar los legajos de cliente, los reportes de cuenta corriente y los documentos que respaldaron las operaciones realizadas en el período bajo análisis.

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Criptoactivos

En paralelo, se pidió a la CNV que consulte a los proveedores de servicios de activos virtuales inscriptos si Tapia posee o poseyó cuentas o billeteras digitales. También requiere los registros de validación de identidad, cuentas bancarias asociadas, direcciones IP, datos de acceso y la identificación técnica de los dispositivos usados.

La lista de empresas a consultar incluye Binance, Ripio, Belo, Bitex, OKX, Satoshi Tango, Ualá, ArgenBTC, Athena, Bitinka, Buda, Decrypto y otras plataformas de servicios con criptoactivos.

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Bienes AMBA y en San Juan

Pollicita solicitó a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor que detalle los vehículos que Tapia tiene o tuvo a su nombre, como titular, cotitular, autorizado u otra modalidad de vinculación. El informe debe incluir marca, modelo, tipo, fecha de inscripción, estado registral, período de titularidad y datos de transmisión en los casos de vehículos vendidos o transferidos. La medida se extiende al Registro Nacional de Buques, el Registro Nacional de Aeronaves y los registros inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Juan. La fiscalía pidió que esas oficinas informen las titularidades actuales e históricas de Tapia y aporten los folios reales o documentos registrales de cada inmueble, embarcación o aeronave que aparezca asociado a su nombre. También se pedirá información sobre bienes, cuentas bancarias, cajas de seguridad y tenencias accionarias.

Conmebol

El fiscal pidió librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol(Conmebol), con sede en Asunción, Paraguay. La entidad deberá remitir el legajo personal de Tapia, precisar los cargos que ejerció, informar todos los ingresos que percibió desde su incorporación y detallar los conceptos de pago y las cuentas bancarias donde se depositaron esos fondos. La solicitud incluye las resoluciones que respaldaron sus designaciones, declaraciones juradas que pudiera haber presentado y otros documentos de su relación con la confederación. La Fiscalía también pidió que Conmebol informe si Tapia tuvo funciones ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación(FIFA), en qué carácter las ejerció, a quién representó y si obtuvo ingresos por esa actividad.

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