Causa ANDIS: encontraron voces distintas a la de Spagnuolo en los audios de las coimas

Diego Orlando Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, en los tribunales de Comodoro Py 2002. Fotografía: RSFotos

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La voz atribuida a Diego Spagnuolo no es la única que aparece en los 58 audios que está peritando la Gendarmería Nacional, en el marco de la causa ANDIS. En algunos fragmentos se escucha a otras personas, que podrían ser los interlocutores en las conversaciones donde el exfuncionario libertario habría confesado que le estaban “desfalcando la Agencia” y que existiría un circuito de coimas entre droguerías, proveedores y el Gobierno.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, los peritos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería examinaron apenas ocho archivos del total almacenado en el pendrive Kingston DataTraveler G4 que entregó a la Justicia el periodista Mauro Federico, quien los sacó a la luz. Son aquellos de mayor duración temporal.

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Las defensas de Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina tienen a sus propios peritos de parte participando del peritaje. Lo mismo ocurre con el fiscal Franco Picardi, quien designó a cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Con los avances de las últimas semanas en el peritaje, los forenses detectaron cortes sobre algunos audios, orientados a eliminar al interlocutor de la charla y dejar solamente la voz de quien sería Spagnuolo. Pero parte de archivos no se “limpiaron” minuciosamente al editarlos y hay fragmentos con otras voces que no son la del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, según coinciden distintas fuentes consultadas por este medio.

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Ariel Lijo, juez federal

El hallazgo es de carácter preliminar, y puede ser controvertido por la opinión que tengan los distintos peritos. No se trata de conclusiones cerradas ni plasmadas en algún dictamen oficial que se haya incorporado al expediente.

De hecho, los forenses de Gendarmería aún transitan la primera etapa del estudio, que se enfoca en determinar si es posible cotejar las grabaciones con una muestra indubitable de la voz de Diego Spagnuolo.

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Luego pasarán a analizar los metadatos de los archivos y en una tercera fase llegará el análisis científico del contenido. Recién entonces se dedicarán a constatar posibles interlocutores o potenciales recreaciones con inteligencia artificial.

No obstante, a partir de este dato ya se abrieron nuevos interrogantes. ¿Hay más grabaciones con otras voces? ¿Puede el peritaje identificar a él o los confidentes de Diego Spagnuolo? Una respuesta afirmativa a esas preguntas —que ya se hace más de uno en los tribunales de Comodoro Py— podría tener repercusiones hasta ahora insospechadas para el caso.

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Tal vez tenga algo para decir al respecto en su declaración testimonial la abogada boliviana Nadia Beller, sobreviviente al intento de asesinato por encargo por el que está preso el consultor Fernando Cerimedo, su expareja, quien ya declaró como testigo en la causa ANDIS. El asesor en comunicación, por entonces allegado al ecosistema libertario, dijo bajo juramento en aquella oportunidad que había escuchado de parte de Spagnuolo lo mismo que se conoció a partir de los audios.

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó a Fernando Cerimedo, asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz.

Ahora será Beller la que declarará como testigo. Lo ordenó el juez a pedido de Picardi, quien solicitó que comparezca por medios digitales, con colaboración de los fiscales del país vecino. La mujer afirmó tener información sobre la filtración de los audios y la corrupción en el área de Discapacidad.

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La Fiscalía General de Bolivia propuso que la citación se lleve adelante el 23 de septiembre. Todo indica que esa será la fecha en la que cuente ante los tribunales argentinos lo que sabe.

Más hallazgos

El cotejo de los audios será determinante para esclarecer si el que habla es realmente Diego Spagnuolo. Pero el exfuncionario libertario está negado a colaborar —en rigor, tampoco está obligado—, aunque así lo dispuso el juez Ariel Lijo. A través de su defensa, planteó que esto podría violar su derecho a no autoincriminarse. Esto lo llevó a pedir la nulidad de la pericia. Intentó suspender el estudio dos veces, por ahora sin éxito.

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Franco Picardi, fiscal federal.

Otro indicio preliminar que surgió del laboratorio de Gendarmería apunta a que algunos archivos podrían ser “varios recortes de distintas conversaciones”. Algo así como un rompecabezas de escuchas con piezas unidas “para que parezca una sola frase”, según indicó una fuente del caso.

De verificarse la falsedad u origen clandestino de los audios —por ejemplo, que sean escuchas ilegales—, las defensas buscarán hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita. Así lo reclamaron antes del peritaje en distintas instancias.

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La fiscalía no usó las grabaciones de Spagnuolo como prueba para acusar a las 19 personas que hoy están procesadas. En cambio, el fiscal Picardi se apoyó en “pruebas independientes e incluso anteriores” a los audios, según consta en el expediente. En contrapartida, los principales acusados sostienen que son la piedra angular del caso.