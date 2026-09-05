Causa ANDIS: el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo detectó cortes y ediciones

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los tribunales de Retiro. Fotografía: RSFotos

Guardar

La Gendarmería Nacional avanzó en los últimos días con el peritaje de los audios atribuidos al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se menciona un presunto circuito de coimas entre el organismo, las droguerías y la cúpula de la Casa Rosada. Al menos uno de los archivos analizados tiene cortes y ediciones, según se desprende de un hallazgo preliminar al que arribaron los especialistas, indicaron a Infobae fuentes con acceso a los pormenores del estudio.

Los peritos oficiales son expertos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería. Las defensas de Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina designaron sus propios peritos de parte. Lo propio hizo el fiscal Franco Picardi, quien convocó a cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

PUBLICIDAD

En los laboratorios del edificio Centinela, el pasado 26 de agosto comenzó el análisis de 58 archivos de audio almacenados en un pendrive Kingston DataTraveler G4. El dispositivo fue aportado por el periodista Mauro Federico cuando declaró como testigo, luego de revelar las grabaciones reputadas al entonces director de la ANDIS en su programa de streaming.

De esas 58 grabaciones, la gran mayoría aún no pasó por el lente de los especialistas. Los peritos se reúnen semanalmente todos los miércoles, por lo que de momento avanzaron sobre un puñado de los audios cuyo origen y veracidad busca esclarecer la pericia.

PUBLICIDAD

Fuentes con conocimiento de lo que pasa dentro del laboratorio confirmaron a este medio que uno de los archivos “de mayor duración temporal” que hay en el pendrive tiene signos de “cortes y ediciones”. La conclusión aún no está plasmada en un dictamen o informe oficial, dado el estado embrionario del estudio forense.

Esto era algo que podía inferirse a partir del contenido difundido. En los audios no se escucha otra voz que la de Spagnuolo. Sugieren ser conversaciones recortadas adrede para no exponer a los interlocutores de quien sería el entonces funcionario libertario. Lo que sí se oye, en algunos fragmentos, son sonidos de vajilla y otras charlas ininteligibles a lo lejos, como si el intercambio estuviera ocurriendo en algún establecimiento gastronómico.

PUBLICIDAD

En el expediente hay un informe privado que presentó en diciembre la defensa de Diego Spagnuolo, en el que una empresa española especializada en la materia detectó 18 microcortes de audio y arrojó una estimación de probabilidad del 65% sobre la existencia de voz creada con inteligencia artificial.

El estudio particular encontró 18 microcortes de audio en las escuchas a Diego Spagnuolo. Foto: Graudio Forensics

A diferencia de la fiscalía, que no usó los audios para acusar a las 19 personas que hoy están procesadas, las defensas sostienen que este material dio inicio al caso. De verificarse su origen clandestino -por ejemplo, que sean escuchas ilegales-, buscarán hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita.

PUBLICIDAD

El fiscal Picardi defendió en distintas instancias que tiene pruebas independientes e incluso anteriores a los audios, razonamiento con el que hasta ahora mantuvo a salvo la investigación.

Spagnuolo pidió suspender el peritaje

Esta semana, el exdirector de ANDIS presentó un escrito en el que pidió que se suspenda el peritaje. Es la segunda vez que hace un planteo del estilo.

PUBLICIDAD

A través de sus abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, Spagnuolo alegó que los archivos del pendrive “no fueron entregados a las defensas” y que “su contenido no se encuentra incluido en el expediente y/o en sus legajos/incidentes”. El acusado esperaba que se perite lo que se emitió por YouTube en el canal de streaming del periodista Mauro Federico, y no el material en crudo.

La defensa enfatizó que “no existe constancia alguna” de que las grabaciones publicadas en los medios coincidan con el bloque de 58 archivos hallados en el dispositivo bajo análisis.

PUBLICIDAD

Al cierre de este artículo, el juez federal Ariel Lijo no había resuelto el planteo de Spagnuolo.

El juez federal Ariel Lijo subroga el Juzgado Federal N° 11, donde tramita la causa ANDIS

Antes, el exfuncionario ya había reclamado frenar la pericia hasta tanto se defina si la Justicia podía citarlo o no para que aporte una muestra de su voz, para cotejarla con los audios. Según planteó, su colaboración podría ser autoincriminante.

PUBLICIDAD

Esa avanzada contra el peritaje fue rechazada por Lijo, pero fue apelada ante la Cámara Federal porteña. La Sala II del tribunal superior tiene bajo estudio este incidente y, en paralelo, está revisando los procesamientos de Spagnuolo y sus presuntos cómplices.