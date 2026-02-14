La paradoja de los audios de Spagnuolo: de revelar la corrupción en ANDIS a amenazar con anular la causa

Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad procesado por corrupción

Esta semana Diego Spagnuolo se convirtió en el primer funcionario del gobierno de Javier Milei procesado por corrupción, aunque para hacerlo la Justicia dejó de lado los audios que destaparon el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Paradójicamente, las grabaciones pasaron de ser el disparador que sentó al exdirector del organismo en tribunales a convertirse en su mejor -y tal vez único- recurso para intentar que la causa se caiga antes de llegar a juicio.

La discusión sobre los audios se viene arrastrando desde los albores del caso y parece haber llegado a un punto de inflexión. Hasta ahora, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi prescindieron todo lo posible de los archivos que reveló el streaming Carnaval, ante la chance de que sean escuchas clandestinas, falsas o adulteradas y que, por consiguiente, pusieran en peligro la investigación.

Pero ahora la causa ANDIS tiene nuevo magistrado a cargo. El miércoles, Ariel Lijo fue sorteado para subrogar el Juzgado Federal N° 11, vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio. Pronto se sabrá si mantiene el criterio de su antecesor sobre qué hacer con los audios.

Diego Spagnuolo en las escalinatas de Comodoro Py. La Justicia lo procesó junto a otras 18 personas. Foto: Maximiliano Luna

“El devenir de este expediente en ningún momento se sustentó en el contenido de aquellos audios”, sostuvo el juez Casanello en una de las últimas resoluciones que firmó antes de dejar el caso. Tanto el Juzgado como la Fiscalía defienden que hay pruebas independientes e incluso anteriores a las grabaciones.

Con ese documento, al que Infobae tuvo acceso, fue rechazado un planteo de nulidad que impulsaron Spagnuolo y la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, justamente por el presunto origen ilegal de los archivos.

En ese fallo Casanello no solo descartó la caída del caso, también respondió a una orden que había bajado desde la Sala II de la Cámara Federal porteña. Los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, a principios de diciembre, habían encomendado “establecer origen y veracidad” del material.

Spagnuolo y los Kovalivker esperaban peritajes acústicos e informáticos que finalmente nunca ocurrieron. En su resolución del 9 de febrero, Sebastián Casanello entendió que las averiguaciones sobre los audios del exdirector de ANDIS ya están a cargo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini, en una causa paralela que se abrió por una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La pesquisa que comanda Stornelli apunta a esclarecer “las presuntas acciones delictivas llevadas adelante por una organización criminal, mediante el desarrollo de actividades prohibidas y penadas por la Ley Nacional de Inteligencia (Ley 25.520) y de otras posibles conductas ilícitas a establecer, las que habrían consistido en la captación y obtención ilegal de supuestos audios de conversaciones y/o comunicaciones privadas”, entre las que se escucharon las voces de Spagnuolo y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El fiscal tiene medidas en curso y, al menos hasta la feria de enero, no había imputado a nadie.

Dura respuesta de la Cámara

Un día después de esta resolución en la que Casanello se apoyó en la investigación que conduce Stornelli, la Cámara Federal de Apelaciones volvió a pronunciarse sobre los audios, aunque por un incidente paralelo. Nuevamente, la mayoría integrada por Irurzun y Boico recordó que había ordenado “establecer origen y veracidad” de los audios: “No se cumplió con ello”, escribieron los camaristas.

Martin Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Al pronunciarse sobre los audios, Farah votó en disidencia y respaldó la actuación del juez Casanello

El pronunciamiento de la Sala II no solo volvió a poner los audios sobre la mesa, a contramano de lo que decidieron el juez y el fiscal, sino que ratificó la intención de los jueces revisores de que se esclarezca si son legítimos antes de avanzar con el caso. Fue un doble punto con el que festejaron las defensas, que ahora se entusiasman, al menos, con dar vuelta los procesamientos.

“A la Cámara no le queda otra que repetir lo que dijeron en el incidente de nulidad, que primero falta saber si los audios son truchos y después explicar cómo se hizo la investigación sin que los audios hayan influido. Van a revocar por prematuros los procesamientos”, pronosticó el abogado de uno de los acusados, que interrumpió la redacción de la apelación del procesamiento para dialogar con Infobae.

Los recursos de las defensas se presentaron en el Juzgado Federal N° 11 entre la tarde del jueves y las primeras horas del viernes, y serán elevados por el juez Lijo a la Sala II.

Lo que se viene

¿Qué reflotó la estrategia de Diego Spagnuolo y la Suizo Argentina? La Cámara observó fallas en un rechazo in límine -sin darle trámite- del juez Casanello a otro pedido de nulidad de la causa que había hecho en diciembre la defensa del ex titular de ANDIS, a cargo de Mauricio D’Alessandro, en base a un informe técnico de parte que detectó un 65% de probabilidades de que la voz del exfuncionario haya sido modificada con inteligencia artificial.

Ariel Lijo, juez federal

El entonces juez de la causa desestimó el nuevo planteo de nulidad sin ver los argumentos porque estaba pendiente de resolución en la Cámara la primera discusión sobre la legalidad de los audios, donde Spagnuolo se defendió a la par de los Kovalivker.

Y aquí el ribete jurídico que favoreció a los acusados: la presentación de la defensa de Spagnuolo que contenía el informe técnico había sido enviada por Casanello a la Sala II, para adjuntarla al legajo ya existente. No obstante, el tribunal se lo devolvió con la orden de tratarlo por separado y “sustanciar el planteo de nulidad adjuntado”.

En cambio, el juez dictó el rechazo in límine, sin darle cauce a la discusión sobre si todo debe anularse por las sospechas sobre el origen de los audios. Esa decisión es la que el martes revocó la Cámara Federal porteña, y será uno de los primeros pasos que dará Ariel Lijo como nuevo subrogante del Juzgado.

El otrora candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia pedirá primero la opinión de las partes sobre este tema y luego le tocará pronunciarse. Acorralados por las pruebas que recabó el fiscal Franco Picardi durante el último semestre, Diego Spagnuolo y varios de sus presuntos cómplices confían en que el nuevo juez del caso mandará a peritar los audios, como pretenden sus superiores.

“Lijo tiene que hacer la pericia, pero mientras tanto la Cámara va a tener que revocar los procesamientos hasta tanto se termine ese estudio”, opinó ante este medio otro defensor con acceso al expediente que trabaja hace décadas en Comodoro Py. Según su experiencia y sus expectativas, “ese peritaje puede durar uno o dos años...”.