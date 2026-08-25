El juez Lijo le concedió la prorroga a Manuel Adorni para presentar su informe patrimonial

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Fotografía del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Manuel Adorni . EFE/Matías Martin Campaya

El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de la defensa del ex jefe de gabinete Manuel Adorni de suspender el plazo vigente para cumplir con el requerimiento de informe patrimonial que había solicitado el fiscal Gerardo Pollicita, y le concedió una prórroga.

Adorni había solicitado formalmente una prórroga de 15 días para presentar la documentación que justifique su patrimonio. El plazo original otorgado por el fiscal Gerardo Pollicita para responder al pliego con las supuestas inconsistencias financieras vencía este miércoles 26 de agosto.

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Su abogado, Matias Ledesma, había solicitado suspender el plazo actual hasta obtener las copias de los archivos de la extracción forense que fueron usados en el requerimiento de justificación y, además, prorrogarlo por 15 días desde su vencimiento.

El magistrado, en resguardo de la garantía del derecho de defensa y de su posibilidad de acceder a aquellos elementos que estén vinculados con el objeto procesal, autorizó las copias de los archivos referenciados por la defensa, diligencia que será llevada a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

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(Noticia en desarrollo)