Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

El juez Lijo le concedió la prorroga a Manuel Adorni para presentar su informe patrimonial

El magistrado concedió un plazo de 15 días “en resguardo de la garantía del derecho de defensa y de su posibilidad de acceder a aquellos elementos que estén vinculados con el objeto procesal”

Guardar
Fotografía del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Manuel Adorni . EFE/Matías Martin Campaya
Fotografía del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Manuel Adorni . EFE/Matías Martin Campaya

El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de la defensa del ex jefe de gabinete Manuel Adorni de suspender el plazo vigente para cumplir con el requerimiento de informe patrimonial que había solicitado el fiscal Gerardo Pollicita, y le concedió una prórroga.

Adorni había solicitado formalmente una prórroga de 15 días para presentar la documentación que justifique su patrimonio. El plazo original otorgado por el fiscal Gerardo Pollicita para responder al pliego con las supuestas inconsistencias financieras vencía este miércoles 26 de agosto.

PUBLICIDAD

Su abogado, Matias Ledesma, había solicitado suspender el plazo actual hasta obtener las copias de los archivos de la extracción forense que fueron usados en el requerimiento de justificación y, además, prorrogarlo por 15 días desde su vencimiento.

El magistrado, en resguardo de la garantía del derecho de defensa y de su posibilidad de acceder a aquellos elementos que estén vinculados con el objeto procesal, autorizó las copias de los archivos referenciados por la defensa, diligencia que será llevada a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

PUBLICIDAD

(Noticia en desarrollo)

Temas Relacionados

Ariel LijoManuel Adorniúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenaron al expiloto presidencial de Alberto Fernández por usar pólizas falsas en una licitación de la ANAC

El Tribunal Oral Federal 2 le impuso a Leonardo Barone tres años de prisión en suspenso. La Justicia determinó que presentó cuatro cauciones apócrifas por más de $5,5 millones como garantías de una contratación pública

Condenaron al expiloto presidencial de Alberto Fernández por usar pólizas falsas en una licitación de la ANAC

AFA: el Procurador Casal dictaminó ante la Corte que una causa debe continuar en la Justicia porteña

El conflicto sobre qué juzgado debe investigar a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino llegó al máximo tribunal. Es por el caso de Tourprodenter LLC, la empresa que manejó todos los contratos en el exterior

AFA: el Procurador Casal dictaminó ante la Corte que una causa debe continuar en la Justicia porteña

Ordenaron nuevas medidas de prueba para definir si Alberto Fernández debe ir a juicio por violencia de género

El juez federal Daniel Rafecas citó a declarar a custodios y empleados de la Quinta de Olivos. También pidió la historia clínica de Fabiola Yañez. Con esa nueva información, la Justicia volverá a evaluar la acusación contra el ex presidente de la Nación

Ordenaron nuevas medidas de prueba para definir si Alberto Fernández debe ir a juicio por violencia de género

Un fallo de Casación respaldó a los fiscales interinos y fijó un criterio clave para el sistema acusatorio

El máximo tribunal penal del país consideró válidas las actuaciones de Sandra Fernández y Pablo Mansilla en una causa penal de Río Gallegos. Y rechazó el criterio de un juez que exigía nombramientos definitivos para sostener la acusación

Un fallo de Casación respaldó a los fiscales interinos y fijó un criterio clave para el sistema acusatorio

Juicio de los Cuadernos, en vivo: ex ejecutivo de Techint Héctor Zabaleta ratificó que pagó un millón de dólares en coimas a Roberto Baratta

“¿Qué iba a decir, que Baratta venía a tomar mate? Yo a Baratta le di dinero”, dijo Zabaleta al confirmar como testigo que entregó paquetes al ex funcionario kirchnerista en fechas coincidentes con las anotaciones del remisero Oscar Centeno

Juicio de los Cuadernos, en vivo: ex ejecutivo de Techint Héctor Zabaleta ratificó que pagó un millón de dólares en coimas a Roberto Baratta

DEPORTES

Las exóticas anécdotas del Gordo Núñez: del zoológico del príncipe malayo a las multas del Tolo Gallego por su apodo

Las exóticas anécdotas del Gordo Núñez: del zoológico del príncipe malayo a las multas del Tolo Gallego por su apodo

La reacción de Ángel Di María por la dura sanción a Paredes y Molina tras los incidentes en la final del Mundial

La inminente oferta del Manchester City por Enzo Fernández: la condición que pondría el Chelsea para transferirlo

Thiago Tirante y la vida después de ganarle a Novak Djokovic: “Veo las cosas de una manera diferente”

El comunicado de la FIA en medio de la polémica por las sanciones a Franco Colapinto y Arvin Lindblad en la Fórmula 1

TELESHOW

Araceli González compartió una foto retro de sus tiempos en “La banda del Golden Rocket y causó furor en las redes

Araceli González compartió una foto retro de sus tiempos en “La banda del Golden Rocket y causó furor en las redes

Gabriel Rolón despide “Palabra Plena” con una función histórica en el Movistar Arena

Maia Reficco y Franco Colapinto se habrían reconciliado: las fotos del reencuentro

Emilia Attias contó por qué se separó del Turco Naim: “Yo tampoco lograba entender”

El blooper de un streamer que dejó al descubierto su realidad y se volvió viral: “Pobre mi mamá”

INFOBAE AMÉRICA

Detectaron 16,8 millones de dólares en billeteras de hackers iraníes sancionados por Estados Unidos

Detectaron 16,8 millones de dólares en billeteras de hackers iraníes sancionados por Estados Unidos

Adiós a Dolly Parton, la cantante que transformó la música country y la convirtió en un lenguaje universal

Confianza y pertenencia: claves en Los Mejores Lugares para Trabajar(™) en la región centro del país

¿Cómo es un día normal entre la crisis social de La Habana, Cuba?

Brasil: una joven fue secuestrada por su expareja y la encontraron encadenada a una cama después de cinco días