Cuba
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¿Cómo es un día normal entre la crisis social de La Habana, Cuba?

Entre escasez de transporte, alimentos, electricidad y una urbe deteriorada, los cubanos afrontan la cotidianidad en La Habana como un reto cada día

Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
Un hombre duerme sobre la acera en La Habana, Cuba, con la gran ciudad de fondo. Cuba experimenta altas temperaturas, que son agravadas por la crisis social en el país. (Infobae Centroamérica/ YAMIL LAGE / AFP)
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Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
Un hombre carga un cerdo a la entrada de un mercado decorado con un mural de Fidel Castro, la histórica figura cubana. (Infobae Centroamérica/AP Foto/Ramón Espinosa)
Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
La crisis de alimentos, migración, electricidad y otros problemas dificultan la calidad de vida en este país del Caribe. (Infobae Centroamérica/ YAMIL LAGE / AFP)
Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
Cuba también atraviesa una crisis demográfica: las muertes duplicaron a los nacimientos en 2025. 136.214 decesos se contabilizan, en comparación a los 68.064 nacimientos registrados. (Infobae Centroamérica/AP Foto/Ramón Espinosa)
Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
Las imágenes de Fidel Castro aún son comunes entre los paredes que sostienen La Habana. (Infobae Centroamérica/AP Foto/Ramón Espinosa)
Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
ntre 2018 y 2023, Cuba produjo un 95% menos de carne de cerdo, un 87% menos de arroz, un 70% menos de frijoles y un 58% menos de leche, según las estadísticas oficiales recopiladas por el organismo de Naciones Unidas. (Infobae Centroamérica/ YAMIL LAGE / AFP)
Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
Entre enero y mayo de 2026, Cuba recibió apenas 359.491 turistas internacionales, lo que se traduce en una caída interanual del 58,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)
Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
Alexis Miranda extiende una sábana sobre la azotea de un edificio residencial al atardecer en La Habana Vieja. (Infobae Centroamérica/YAMIL LAGE / AFP)
Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
Muchos cubanos duermen al aire libre durante las noches de verano en busca de alivio frente a las altas temperaturas y los frecuentes cortes de electricidad. (Infobae Centroamérica/ YAMIL LAGE / AFP)
Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
Algunos, aprovechan ir al Malecón para refrescarse ante las altas temperaturas. (Infobae Centroamérica/AP Photo/Ramon Espinosa)
Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
La Habana ha sido constante mente golpeada por apagones masivos, lo que limita las actividades tanto cotidianas de sus pobladores como de turistas. (Infobae Centroamérica/ Pablo PORCIUNCULA / AFP)

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CubaCrisis social CubaApagones CubaAltas temperatura

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