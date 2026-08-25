Las exóticas anécdotas del Gordo Núñez: del zoológico del príncipe malayo a las multas del Tolo Gallego por su apodo

Leonel Núñez recuerda cuando tuvo que elegir entre Pablo Aimar o Chori Domínguez

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Leonel Núñez, el delantero surgido de Argentinos Juniors que fue uno de los goleadores más prolíficos del fútbol argentino a comienzos de siglo, repasó en una entrevista algunos de los episodios más llamativos de una trayectoria que lo llevó por Grecia, Turquía, Malasia, Ecuador e Indonesia.

Una de las historias que más sorprendió fue la de su paso por el Johor Darul Ta’zim de Malasia, donde se convirtió en el primer argentino en jugar para el equipo del príncipe. Núñez llegó a marcar 25 goles en 21 partidos y, en plena racha, recibió una invitación que lo dejó sin palabras. Lo que encontró al llegar al palacio superó cualquier expectativa: jaulas del tamaño de un estudio de televisión, cada una con un gato persa adentro y un empleado dedicado exclusivamente a peinarlo. “Yo no podía creer, cuando entré no lo podía creer”, recordó ante TyC Sports.

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Sentado frente al príncipe, con la espalda empapada de nervios, Núñez recibió una carpeta con dos fotos. La pregunta fue directa: ¿con quién querés jugar? Las opciones eran Pablo Aimar y el Chori Domínguez. Eligió a Aimar. El príncipe le dio la mano y ordenó que se lo llevaran. Al mes, el exenganche de Valencia aterrizó en Malasia.

El recuerdo de su partido frente al Merengue

La carrera de Núñez también tuvo escala en Grecia, donde vivió uno de los momentos más tensos de su vida futbolística. En su paso por Olympiacos, le tocó jugar la Champions League ante el Real Madrid en el Bernabéu. Entró desde el banco con la indicación de jugar de “doble cinco”, pero las instrucciones llegaron en griego. “Yo no entendía nada, de los nervios de estar en el Bernabéu, contra Real Madrid, encima íbamos ganando”, contó. En la primera pelota que tocó, le sacó los pies a Ruud van Nistelrooy y el árbitro le mostró la amarilla. Al terminar el partido, Núñez se concentró en otra cosa: se llevó cuatro camisetas del plantel merengue, de Javier Saviola, Gonzalo Higuaín, Fernando Gago y Roberto Soldado. “Me desesperé”, admitió entre risas.

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Otro capítulo de su estadía en Grecia involucró al OFI Creta, donde los pagos escaseaban. Tras seis meses sin cobrar, el presidente prometió mil euros a cada jugador si ganaban un partido de copa. Ganaron, pero a la hora de pagar, el dirigente propuso apostar ese dinero en otro encuentro del que aseguraba tener información privilegiada. Los jugadores aceptaron. “Ganó ese equipo y cobramos cuatro mil euros cada uno”, recordó Núñez ante TyC Sports.

Leonel Núñez confiesa la particular multa del Tolo Gallego en Independiente

El peso fue otro de los temas recurrentes en la charla. El exdelantero llegó a disputar un partido profesional con 112 kilos, en su paso por Mushuc Runa de Ecuador en 2015. Antes de viajar, le mandó al club una foto de cuando era más joven. Al bajar del avión en Quito, el representante del club que lo esperaba con un cartel con su nombre no lo reconoció. “Soy yo”, le dijo Núñez. “No, no sos vos”, le respondió el hombre. El club lo tuvo un mes en la casa de entrenamiento de la selección ecuatoriana para que recuperara la forma. Cuando llegó el último día antes del cierre del libro de pases, le ofrecieron una cifra muy inferior a la acordada y no tuvo otra opción que firmar.

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En Independiente, el apodo “Gordo” era moneda corriente en los entrenamientos. El técnico Américo Tolo Gallego llevaba un cuaderno donde anotaba con una crucecita cada vez que algún compañero le decía gordo a Núñez. Con lo recaudado organizaba un asado para el plantel. “Cada vez que me decían gordo, iba anotando crucecita. Y después lo juntaba y lo hacía para un asado”, recordó el jugador, que aclaró que el apodo lo acompaña desde las Inferiores y que nunca le generó mayor incomodidad.

Uno de los episodios más duros de su vida fue la detención en 2019 por la venta de un auto con documentación adulterada. Según relató en una entrevista con Cris Chescotta, había comprado un vehículo, lo dejó a un vecino antes de partir a jugar a Ecuador y, al volver, descubrió que era mellizo. El vecino hizo la denuncia y le negaron tres fianzas. “Estuve casi seis meses en Marcos Paz y después en Comodoro Py, pero para mí fue un montón, parecieron diez años”, afirmó. Desde el primer día tuvo que imponerse a golpes para defender sus pertenencias. “Nadie me iba a sacar nada. Soy un pibe de barrio y sé cómo es. Entré y me explicaron cómo es la política del pabellón. Yo no le lavo la ropa a nadie”, completó.

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Leonel Núñez y su confesión sobre cómo jugó con más de 110 kilos en Ecuador